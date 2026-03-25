京都府2店舗目のサブウェイが出店！

『洛北阪急スクエア店』

3月31日（火）オープン

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『洛北阪急スクエア店』を2026年3月31日（火）にオープンいたします。

当店は、京都市左京区に位置する商業施設「洛北阪急スクエア」の2階フードコート内に出店いたします。

洛北阪急スクエア店 イメージ

洛北阪急スクエアは、ファッションから生活雑貨まで多彩なテナントを有する商業施設で、平日は近隣にお住まいの方を中心に、週末には広域からのお客様で賑わいます。周辺には大学が多く、また住宅街として人気のエリアであることから、ご家族でのショッピングの合間や学校のランチタイムなど、さまざまなシーンで幅広いお客様のご来店を期待しております。

当店は「セルフオーダーシステム」を導入しており、初めてご来店いただく方でもご自身のペースで安心してご注文いただけます。サブウェイはお好みに合わせてサンドイッチをカスタマイズいただけるのが特徴ですが、その一方で注文方法にハードルの高さを感じる方もいらっしゃいます。そのような方もこの「セルフオーダーシステム」を使い、注文画面上のガイダンスに従うことで、ご自分のペースでカスタマイズを楽しむことができます。初めてサブウェイを利用される方にも、ぜひお試しいただければと思います。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

サブウェイは2026年3月現在、既存店の売り上げが65カ月連続で増加を続けており、3月31日の当店のオープンにより、全国の出店数は229店舗となる予定です（2026年3月25日現在）。

【洛北阪急スクエア店 店舗概要】

■オープン：2026年3月31日（火）

■住所：

〒606-8103

京都府京都市左京区高野西開町36 洛北阪急スクエア2階フードコート

■営業時間：10:00～21:00

■面積：32.67㎡（9.89坪）

■客席数：共有席

【店舗特徴】

●セルフオーダーシステムの導入

●デジタル・メニューボードの設置

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTでは、現在フランチャイズオーナー様を募集しております。火や油を使わないサブウェイ店舗は安全でクリーン。これにより低投資でコンパクトな厨房を実現できます。ご興味をお持ちの方は下記よりお問い合わせください。

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社 店舗開発本部

電話：03-6423-6580 (代表) 受付時間：平日10:00～17:00 FAX：03-6423-6581

Email：subway_fc@subway.jp

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた“町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。

店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。