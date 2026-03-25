放送およびメディア技術市場はデジタルコンテンツエコシステムの拡大により2030年までに970億ドルを超える見通し
2025年の211億4500万ドルからの着実な成長は、スケーラブルなコンテンツ配信、保存、収益化技術への需要の高まりを反映
拡大するデジタルコンテンツエコシステムが市場規模と重要性を押し上げる
デジタルファーストのメディア消費への移行の加速は、コンテンツの制作、配信、収益化の方法をグローバルなプラットフォーム全体で大きく変化させている。視聴者が複数のデバイスにわたってシームレスで高品質なストリーミング体験を求める中、メディア企業はスケーラブルなワークフロー、リアルタイム配信、パーソナライズされたエンゲージメントを支える技術への投資を強化している。こうした変革を背景に、放送およびメディア技術市場は2025年の211億4500万ドルから成長し、2030年までに970億ドルを超えると予測されている。より広い産業の中では、通信市場の約3％、情報技術分野のほぼ1％を占めており、現代のコンテンツエコシステムを支える上での戦略的重要性が高まっていることを示している。
プラットフォームとインフラ全体で採用を加速させる主な要因
放送およびメディア技術市場は、消費者行動の変化とインフラの変革が組み合わさることで成長している。
● オンデマンド型配信サービスの拡大により、高度なコンテンツ制作、配信、デジタル権利管理ソリューションの需要が増加
● コンテンツ配信ネットワークの成長により、世界中の視聴者に対して低遅延かつ高品質なストリーミング体験が実現
● インターネットプロトコルベースおよびソフトウェア定義型放送への移行により、メディアワークフローの柔軟性と拡張性が向上
● デジタル広告投資の拡大により、データ駆動型のターゲティングおよび収益化技術の採用が進展
これらの要因は、メディア企業をより俊敏で技術主導の運営モデルへと移行させている。
技術の進化が現代のメディアワークフローと配信モデルを形成
継続的な技術革新は、メディア企業がコンテンツを管理・配信する方法を再定義している。クラウドおよびハイブリッド型のストレージシステムは、高解像度メディアの大量処理に不可欠となっており、メタデータ駆動型ツールはコンテンツの検索性と再利用性を向上させている。
さらに、人工知能を活用したコンテンツ管理システムの導入が進み、業務効率の向上とプロセスの自動化が実現されている。同時に、インターネットプロトコルベースのインフラと仮想化された制作環境により、遠隔運用や柔軟なコンテンツ配信戦略が可能となっている。
これらの進展により、企業はワークフローの効率化とスケーラビリティの向上を同時に実現し、視聴者需要への迅速な対応が可能となっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344756/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344756/images/bodyimage2】
セグメント別の動向が需要の集中領域を示す
放送およびメディア技術市場における需要は、特定のソリューション、導入形態、エンドユーザーに集中している。
コンテンツ保存ソリューションは、拡大するデジタルコンテンツライブラリの管理ニーズにより、2030年には24％、234億1300万ドルを占める見込みである。
単独導入モデルは、既存インフラとの統合が容易で柔軟性の高いシステムへの需要を背景に、市場の70％、677億6500万ドルを占めている。
拡大するデジタルコンテンツエコシステムが市場規模と重要性を押し上げる
デジタルファーストのメディア消費への移行の加速は、コンテンツの制作、配信、収益化の方法をグローバルなプラットフォーム全体で大きく変化させている。視聴者が複数のデバイスにわたってシームレスで高品質なストリーミング体験を求める中、メディア企業はスケーラブルなワークフロー、リアルタイム配信、パーソナライズされたエンゲージメントを支える技術への投資を強化している。こうした変革を背景に、放送およびメディア技術市場は2025年の211億4500万ドルから成長し、2030年までに970億ドルを超えると予測されている。より広い産業の中では、通信市場の約3％、情報技術分野のほぼ1％を占めており、現代のコンテンツエコシステムを支える上での戦略的重要性が高まっていることを示している。
プラットフォームとインフラ全体で採用を加速させる主な要因
放送およびメディア技術市場は、消費者行動の変化とインフラの変革が組み合わさることで成長している。
● オンデマンド型配信サービスの拡大により、高度なコンテンツ制作、配信、デジタル権利管理ソリューションの需要が増加
● コンテンツ配信ネットワークの成長により、世界中の視聴者に対して低遅延かつ高品質なストリーミング体験が実現
● インターネットプロトコルベースおよびソフトウェア定義型放送への移行により、メディアワークフローの柔軟性と拡張性が向上
● デジタル広告投資の拡大により、データ駆動型のターゲティングおよび収益化技術の採用が進展
これらの要因は、メディア企業をより俊敏で技術主導の運営モデルへと移行させている。
技術の進化が現代のメディアワークフローと配信モデルを形成
継続的な技術革新は、メディア企業がコンテンツを管理・配信する方法を再定義している。クラウドおよびハイブリッド型のストレージシステムは、高解像度メディアの大量処理に不可欠となっており、メタデータ駆動型ツールはコンテンツの検索性と再利用性を向上させている。
さらに、人工知能を活用したコンテンツ管理システムの導入が進み、業務効率の向上とプロセスの自動化が実現されている。同時に、インターネットプロトコルベースのインフラと仮想化された制作環境により、遠隔運用や柔軟なコンテンツ配信戦略が可能となっている。
これらの進展により、企業はワークフローの効率化とスケーラビリティの向上を同時に実現し、視聴者需要への迅速な対応が可能となっている。
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セグメント別の動向が需要の集中領域を示す
放送およびメディア技術市場における需要は、特定のソリューション、導入形態、エンドユーザーに集中している。
コンテンツ保存ソリューションは、拡大するデジタルコンテンツライブラリの管理ニーズにより、2030年には24％、234億1300万ドルを占める見込みである。
単独導入モデルは、既存インフラとの統合が容易で柔軟性の高いシステムへの需要を背景に、市場の70％、677億6500万ドルを占めている。