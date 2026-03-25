【徹底比較】フォロワー購入とInstagramアカウント購入の違いとは？費用・リスク・運用効率・収益化まで解説
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345058/images/bodyimage1】
SNSアカウントの売買を行う合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、Instagram運用に関する相談傾向をもとに、フォロワー購入とInstagramアカウント購入の違いを比較しました。近年は「インスタ フォロワー購入」「Instagram フォロワー購入 日本人」「フォロワー購入 いくら」「Instagram アカウント 購入」などの検索が増えており、Instagramをこれから伸ばしたい人の中で、フォロワー購入とアカウント購入のどちらを選ぶべきかという相談も増えています。本記事では、見た目のフォロワー数を増やす方法と、アカウントそのものを取得する方法の違いについて整理しています。
■ 背景
Instagramで集客や収益化を目指す場合、多くの人が最初に直面するのが「フォロワーが増えない」という問題です。そのため、短期間でフォロワー数を増やす方法としてフォロワー購入やいいね購入を検討する人が一定数存在します。一方で、最近ではアカウント購入という方法も徐々に知られるようになってきており、ゼロからアカウントを育てるのではなく、すでにフォロワーがいるアカウントを取得して運用を始めるという選択肢も出てきています。
■ 調査概要
本調査は、アカバイに寄せられたInstagram運用、フォロワー購入、Instagramアカウント購入に関する相談内容をもとに、それぞれの方法にかかる費用、リスク、運用効率、収益化までの期間について整理したものです。一般的に公開されているフォロワー購入の相場情報や、Instagramのポリシー、運用相談の実例をもとに、実務的な視点で比較を行っています。
■ 調査結果
（1）フォロワー購入は費用は安いが、運用上の資産にならない
フォロワー購入の相場は、外国人フォロワーであれば1フォロワーあたり0.1円前後、日本人フォロワー購入の場合は1フォロワーあたり数円程度が目安とされており、短期間でフォロワー数を増やすこと自体は可能です。しかし、購入したフォロワーの多くは投稿に反応しないアカウントで、いいね率や保存率が上がらないため、Instagram運用において重要なエンゲージメント率は改善しません。結果として、フォロワー数は多いが反応が少ないアカウントになり、運用効率が上がらないという相談が多く見られます。
（2）フォロワー購入やいいね購入は凍結や制限のリスクが高い
Instagramのポリシーでは、不自然な方法でフォロワーやいいねを増やす行為は禁止事項に含まれています。フォロワー購入やいいね購入を行った場合、アカウントの表示制限、リーチ制限、いわゆるシャドウバン状態になる可能性や、最悪の場合はアカウント停止のリスクもあります。
（３）アカウント購入は「運用履歴」と「フォロワー基盤」をまとめて取得できる
一方で、Instagramアカウント購入は、フォロワー数だけでなく、これまでの投稿履歴を引き継ぐことができます。そのため、ゼロからアカウントを作る場合と比べて、最初から一定のリーチや反応がある状態で運用をスタートできるという特徴があります。実際の相談でも、「フォロワー1万人まで育てるのにかかる時間を短縮したい」「最初から集客できる状態にしたい」という理由でInstagramアカウント購入を検討するケースが増えています。
■ 考察・まとめ
フォロワー購入は、費用が安く短期間でフォロワー数を増やせるというメリットがある一方で、凍結や表示制限のリスクがある、第三者から見たときの信頼性に影響する可能性があるといったデメリットもあります。一方、アカウント購入は初期費用はかかるものの、フォロワー基盤や安全性をまとめて取得できるため、運用効率や収益化までの期間という観点では合理的な選択肢になり得ます。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp ）は、SNSアカウント及びWebサイトのM&A（売買）プラットフォームです。Instagram、X、TikTok、YouTubeなど、さまざまなジャンル・フォロワー数のSNSアカウントが掲載されており、用途や目的に応じてSNSアカウントの売買が行われています。
【会社概要】
● 会社名：合同会社MYASIA Entertainment
● 所在地：東京都
● 事業内容：SNSアカウント及びWebサイトのM&A（売買）プラットフォーム「アカバイ」の運営ほか
● 公式サイト：https://akabuy.jp
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配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
SNSアカウントの売買を行う合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、Instagram運用に関する相談傾向をもとに、フォロワー購入とInstagramアカウント購入の違いを比較しました。近年は「インスタ フォロワー購入」「Instagram フォロワー購入 日本人」「フォロワー購入 いくら」「Instagram アカウント 購入」などの検索が増えており、Instagramをこれから伸ばしたい人の中で、フォロワー購入とアカウント購入のどちらを選ぶべきかという相談も増えています。本記事では、見た目のフォロワー数を増やす方法と、アカウントそのものを取得する方法の違いについて整理しています。
■ 背景
Instagramで集客や収益化を目指す場合、多くの人が最初に直面するのが「フォロワーが増えない」という問題です。そのため、短期間でフォロワー数を増やす方法としてフォロワー購入やいいね購入を検討する人が一定数存在します。一方で、最近ではアカウント購入という方法も徐々に知られるようになってきており、ゼロからアカウントを育てるのではなく、すでにフォロワーがいるアカウントを取得して運用を始めるという選択肢も出てきています。
■ 調査概要
本調査は、アカバイに寄せられたInstagram運用、フォロワー購入、Instagramアカウント購入に関する相談内容をもとに、それぞれの方法にかかる費用、リスク、運用効率、収益化までの期間について整理したものです。一般的に公開されているフォロワー購入の相場情報や、Instagramのポリシー、運用相談の実例をもとに、実務的な視点で比較を行っています。
■ 調査結果
（1）フォロワー購入は費用は安いが、運用上の資産にならない
フォロワー購入の相場は、外国人フォロワーであれば1フォロワーあたり0.1円前後、日本人フォロワー購入の場合は1フォロワーあたり数円程度が目安とされており、短期間でフォロワー数を増やすこと自体は可能です。しかし、購入したフォロワーの多くは投稿に反応しないアカウントで、いいね率や保存率が上がらないため、Instagram運用において重要なエンゲージメント率は改善しません。結果として、フォロワー数は多いが反応が少ないアカウントになり、運用効率が上がらないという相談が多く見られます。
（2）フォロワー購入やいいね購入は凍結や制限のリスクが高い
Instagramのポリシーでは、不自然な方法でフォロワーやいいねを増やす行為は禁止事項に含まれています。フォロワー購入やいいね購入を行った場合、アカウントの表示制限、リーチ制限、いわゆるシャドウバン状態になる可能性や、最悪の場合はアカウント停止のリスクもあります。
（３）アカウント購入は「運用履歴」と「フォロワー基盤」をまとめて取得できる
一方で、Instagramアカウント購入は、フォロワー数だけでなく、これまでの投稿履歴を引き継ぐことができます。そのため、ゼロからアカウントを作る場合と比べて、最初から一定のリーチや反応がある状態で運用をスタートできるという特徴があります。実際の相談でも、「フォロワー1万人まで育てるのにかかる時間を短縮したい」「最初から集客できる状態にしたい」という理由でInstagramアカウント購入を検討するケースが増えています。
■ 考察・まとめ
フォロワー購入は、費用が安く短期間でフォロワー数を増やせるというメリットがある一方で、凍結や表示制限のリスクがある、第三者から見たときの信頼性に影響する可能性があるといったデメリットもあります。一方、アカウント購入は初期費用はかかるものの、フォロワー基盤や安全性をまとめて取得できるため、運用効率や収益化までの期間という観点では合理的な選択肢になり得ます。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp ）は、SNSアカウント及びWebサイトのM&A（売買）プラットフォームです。Instagram、X、TikTok、YouTubeなど、さまざまなジャンル・フォロワー数のSNSアカウントが掲載されており、用途や目的に応じてSNSアカウントの売買が行われています。
【会社概要】
● 会社名：合同会社MYASIA Entertainment
● 所在地：東京都
● 事業内容：SNSアカウント及びWebサイトのM&A（売買）プラットフォーム「アカバイ」の運営ほか
● 公式サイト：https://akabuy.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345058/images/bodyimage2】
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