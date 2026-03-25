日本発祥の老舗総合自転車ブランド FUJI がアパレルレーベル SWJP とコラボレーションした自転車を発表
株式会社アキボウが国内総代理店を務める FUJI（フジ） が、世界的クリエイターによるアパレルレーベル「SWJP」とコラボレーションしたATBスタイルの自転車「ALTERR SWJP」を発表します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345054/images/bodyimage1】
これまでの自転車の歴史の中で、日本とアメリカは幾度も交差してきました。
例えば1980年代、アメリカが震源地となり世界中に広がったMTB～ATBムーブメントにおいても、実は日本の優れた製造技術・品質が影で支えていたことは、あまり知られていません。
「SWJP」と「FUJI」。
これは、奇しくも日本とアメリカの双方を背景にあわせ持つ私たちによる、実験的なプロジェクトです。
ロサンゼルスを拠点に活動するSean Wotherspoonと、東京を拠点に活動するUchiがCOデザイナー・COクリエイティヴディレクターを兼任するアパレルレーベル「SWJP」。
本プロジェクトでは、1980年代～90年代にかけて大きな影響力を誇ったATB文化の空気感を現代に落とし込んだFUJIの「ALTERR」をベースに、SWJPを象徴する巧みなカラーブロックでアレンジ。
これまでも膨大なヴィンテージアーカイブを元に新たなプロダクトを生み出してきた彼ららしく、黄金期に各メーカーが個性を競い合う中で多用されていた、車体の前後で異なる色がグラデーションにて交わる「フェードカラー」をリファレンスし、ALTERRの1stカラーとなるNight Clubカラーを起点に、ブルー・パープル・グリーン・ピーチといったSWJPらしいカラーブロックへと滑らかなグラデーションで切り替え。前後で全く異なる雰囲気を持つ大胆な一台に仕上げています。
さらにハンドル周りには、近年のOLD MTBトレンドと共に急速な再評価がすすむブルムースハンドルバーや、現在もなお国内製造を貫くOGK製グリップを標準で採用。SWJPグラフィックが盛り込まれたステッカーシートまで付属する、特別な仕様となっています。
時代の文脈とブランド同士の象徴的なカラーリングが自然に交差する特別な一台「ALTERR SWJP」は、数量限定で今夏に入荷販売予定です。
そして「ALTERR SWJP」の発表を祝し、オーダーイベント(先行受注会)を2026年3月27日（金）より、渋谷の UNITED ARROWS & SONS にて開催。
イベントでは、「ALTERR SWJP」の先行受注を行う他、このために制作されたTシャツやリフレクターも販売いたします。
※「FUJI ALTERR SWJP」の車両本体は 6月下旬納車予定となります。完全数量限定のため、数量に達し次第終了となります。あらかじめご了承ください。
ALTERR SWJP
販売価格：\126,500（税別 \115,000）
サイズ：440mm / 480mm / 520mm / 560mm
入荷予定：2026年6月後半
?? UNITED ARROWS & SONS にてオーダーイベント(先行受注会)を開催
情報リリースを記念して、渋谷の UNITED ARROWS & SONS にてオーダーイベント(先行受注会)を開催決定。
日程：2026年3月27日(金)～
会場：UNITED ARROWS & SONS (渋谷)
詳細は、下記FUJI公式サイトよりご覧ください。
https://shifta.jp/fuji/news-archive/detail/951/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345054/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345054/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345054/images/bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345054/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社アキボウ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345054/images/bodyimage1】
これまでの自転車の歴史の中で、日本とアメリカは幾度も交差してきました。
例えば1980年代、アメリカが震源地となり世界中に広がったMTB～ATBムーブメントにおいても、実は日本の優れた製造技術・品質が影で支えていたことは、あまり知られていません。
「SWJP」と「FUJI」。
これは、奇しくも日本とアメリカの双方を背景にあわせ持つ私たちによる、実験的なプロジェクトです。
ロサンゼルスを拠点に活動するSean Wotherspoonと、東京を拠点に活動するUchiがCOデザイナー・COクリエイティヴディレクターを兼任するアパレルレーベル「SWJP」。
本プロジェクトでは、1980年代～90年代にかけて大きな影響力を誇ったATB文化の空気感を現代に落とし込んだFUJIの「ALTERR」をベースに、SWJPを象徴する巧みなカラーブロックでアレンジ。
これまでも膨大なヴィンテージアーカイブを元に新たなプロダクトを生み出してきた彼ららしく、黄金期に各メーカーが個性を競い合う中で多用されていた、車体の前後で異なる色がグラデーションにて交わる「フェードカラー」をリファレンスし、ALTERRの1stカラーとなるNight Clubカラーを起点に、ブルー・パープル・グリーン・ピーチといったSWJPらしいカラーブロックへと滑らかなグラデーションで切り替え。前後で全く異なる雰囲気を持つ大胆な一台に仕上げています。
さらにハンドル周りには、近年のOLD MTBトレンドと共に急速な再評価がすすむブルムースハンドルバーや、現在もなお国内製造を貫くOGK製グリップを標準で採用。SWJPグラフィックが盛り込まれたステッカーシートまで付属する、特別な仕様となっています。
時代の文脈とブランド同士の象徴的なカラーリングが自然に交差する特別な一台「ALTERR SWJP」は、数量限定で今夏に入荷販売予定です。
そして「ALTERR SWJP」の発表を祝し、オーダーイベント(先行受注会)を2026年3月27日（金）より、渋谷の UNITED ARROWS & SONS にて開催。
イベントでは、「ALTERR SWJP」の先行受注を行う他、このために制作されたTシャツやリフレクターも販売いたします。
※「FUJI ALTERR SWJP」の車両本体は 6月下旬納車予定となります。完全数量限定のため、数量に達し次第終了となります。あらかじめご了承ください。
ALTERR SWJP
販売価格：\126,500（税別 \115,000）
サイズ：440mm / 480mm / 520mm / 560mm
入荷予定：2026年6月後半
?? UNITED ARROWS & SONS にてオーダーイベント(先行受注会)を開催
情報リリースを記念して、渋谷の UNITED ARROWS & SONS にてオーダーイベント(先行受注会)を開催決定。
日程：2026年3月27日(金)～
会場：UNITED ARROWS & SONS (渋谷)
詳細は、下記FUJI公式サイトよりご覧ください。
https://shifta.jp/fuji/news-archive/detail/951/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345054/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345054/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345054/images/bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345054/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社アキボウ
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