【EA バックテスト】勝てるEAを“探し続ける地獄”から脱出──実運用で迷わないEA選定を可能にする検証精度99.9％ガイド公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343538/images/bodyimage1】
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、EA バックテストにおける「検証精度の欠如」が、EA選定ミスや実運用での迷いを生む根本原因であることに着目し、トレード経験者向け『MT4バックテストガイド』を公開しました。本ガイドではTick Data Suiteを活用し、実ティックデータ・可変スプレッド・スリッページ・GMT/DST補正を含めた精度99.9％のEAバックテスト環境を体系化。EAの“見た目の成績”ではなく、“実運用で耐えられるか”を判断するための実践的検証手法を解説します。
■ EA バックテストに「正解がない」と感じていませんか
・勝率は高いのにリアルで崩れる
・バックテストでは爆益、でも怖くてロットを上げられない
・EAを次々に乗り換えてしまう
これらはすべて、
EA バックテストの精度不足が引き起こす典型症状です。
EAが悪いのではありません。
トレーダーの判断が弱いのでもありません。
問題は、
信じ切れない検証結果にあります。
■ 多くのEA バックテストは「EAに有利すぎる」
MT4標準のEA バックテストは、
以下のような前提で動作しています。
・疑似生成ティックデータ
・固定スプレッド
・スリッページなし
・約定遅延なし
この環境で出た成績は、
言い換えれば「理想世界での結果」です。
そのため、
バックテストでは勝てる
でもリアルでは別物
という現象が頻発します。
EAの優位性ではなく、
検証環境の甘さが利益を演出している可能性があるのです。
■ EA バックテストの本当の目的
EA バックテストの目的は、
「儲かりそうかどうか」ではありません。
本来見るべきは、
・最大何％のドローダウンに耐えるか
・連敗はどの程度起こるか
・相場急変時にどう振る舞うか
・自分の資金管理ルールと一致するか
つまり、
EAを使い続けられるかどうかです。
この判断ができないEAは、
どれだけ派手な成績でも意味がありません。
■ 精度99.9％のEA バックテストがもたらす変化
Tick Data Suiteを用いた高精度EA バックテストでは、
結果が「現実寄り」になります。
・利益は減る
・ドローダウンは増える
・連敗もはっきり見える
しかし、ここにこそ価値があります。
怖い部分を、事前にすべて見られるからです。
その結果、実運用で起きる損失が
「想定外」ではなく「想定内」に変わります。
■ EAを信じられない原因は“EA”ではない
多くのトレーダーはこう感じています。
「このEA、本当に大丈夫なのか？」
しかしその不安は、
EAではなく以下に向いています。
・このバックテストは本物か
・スプレッドはリアルと同じか
・時間帯は合っているか
つまり、
検証条件への不信です。
本ガイドは、
「EAを信じられる検証環境」を作るための設計図です。
■ MT4バックテストガイドで解決できること
本ガイドでは、EA バックテストを以下のレベルまで引き上げます。
? 実ティックデータによる価格再現
? 可変スプレッド・スリッページ再現
? GMT/DST補正による時間整合
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、EA バックテストにおける「検証精度の欠如」が、EA選定ミスや実運用での迷いを生む根本原因であることに着目し、トレード経験者向け『MT4バックテストガイド』を公開しました。本ガイドではTick Data Suiteを活用し、実ティックデータ・可変スプレッド・スリッページ・GMT/DST補正を含めた精度99.9％のEAバックテスト環境を体系化。EAの“見た目の成績”ではなく、“実運用で耐えられるか”を判断するための実践的検証手法を解説します。
■ EA バックテストに「正解がない」と感じていませんか
・勝率は高いのにリアルで崩れる
・バックテストでは爆益、でも怖くてロットを上げられない
・EAを次々に乗り換えてしまう
これらはすべて、
EA バックテストの精度不足が引き起こす典型症状です。
EAが悪いのではありません。
トレーダーの判断が弱いのでもありません。
問題は、
信じ切れない検証結果にあります。
■ 多くのEA バックテストは「EAに有利すぎる」
MT4標準のEA バックテストは、
以下のような前提で動作しています。
・疑似生成ティックデータ
・固定スプレッド
・スリッページなし
・約定遅延なし
この環境で出た成績は、
言い換えれば「理想世界での結果」です。
そのため、
バックテストでは勝てる
でもリアルでは別物
という現象が頻発します。
EAの優位性ではなく、
検証環境の甘さが利益を演出している可能性があるのです。
■ EA バックテストの本当の目的
EA バックテストの目的は、
「儲かりそうかどうか」ではありません。
本来見るべきは、
・最大何％のドローダウンに耐えるか
・連敗はどの程度起こるか
・相場急変時にどう振る舞うか
・自分の資金管理ルールと一致するか
つまり、
EAを使い続けられるかどうかです。
この判断ができないEAは、
どれだけ派手な成績でも意味がありません。
■ 精度99.9％のEA バックテストがもたらす変化
Tick Data Suiteを用いた高精度EA バックテストでは、
結果が「現実寄り」になります。
・利益は減る
・ドローダウンは増える
・連敗もはっきり見える
しかし、ここにこそ価値があります。
怖い部分を、事前にすべて見られるからです。
その結果、実運用で起きる損失が
「想定外」ではなく「想定内」に変わります。
■ EAを信じられない原因は“EA”ではない
多くのトレーダーはこう感じています。
「このEA、本当に大丈夫なのか？」
しかしその不安は、
EAではなく以下に向いています。
・このバックテストは本物か
・スプレッドはリアルと同じか
・時間帯は合っているか
つまり、
検証条件への不信です。
本ガイドは、
「EAを信じられる検証環境」を作るための設計図です。
■ MT4バックテストガイドで解決できること
本ガイドでは、EA バックテストを以下のレベルまで引き上げます。
? 実ティックデータによる価格再現
? 可変スプレッド・スリッページ再現
? GMT/DST補正による時間整合