東京に女子ハンドボールの未来を。新クラブ「TOKYO SAKURA HC」創設への挑戦。競技継続の壁を壊すプロジェクトを、広告なしのメディア「NEXT STORIES」が独占取材！
東京に女子ハンドボールクラブを
TOKYO SAKURA HC創設に挑む「一般社団法人ハンドボールファミリー」のストーリーをWEBメディアNEXT STORIESが公開
アスリートや挑戦する人々のストーリーを紹介するWEBメディア「NEXT STORIES」は、東京で女子ハンドボールクラブの創設に挑む「一般社団法人ハンドボールファミリー」の取り組みを紹介する記事を公開しました。
記事では、女子ハンドボールクラブ「TOKYO SAKURA HC」の創設プロジェクトと、その背景にある人物たちのストーリーを紹介しています。
記事URL
https://nextstories.jp/handball_family/
東京には女子ハンドボールのトップクラブが存在しない
現在、日本の女子ハンドボールトップリーグ「リーグH」には富山、石川、岐阜、愛知、三重、大阪、広島、香川、熊本、鹿児島、沖縄など全国各地にクラブが存在しています。
しかし、日本最大の都市である東京を含む関東、東日本エリアには女子トップリーグクラブが一つも存在していません。
一方で東京はハンドボールの競技人口が多く、中学・高校・大学と競技を続ける選手が数多く存在します。
しかし大学卒業後に競技を続けるためには、生まれ育った東京を離れ、西日本のチームへ進むケースも少なくありません。
家族や友人が試合を観戦することが難しくなるだけでなく、東京のハンドボールファンも日本トップレベルの試合を観る機会が限られているのが現状です。
女子ハンドボールクラブ創設プロジェクト「TOKYO SAKURA HC」
この状況を変えるために立ち上がったのが、一般社団法人ハンドボールファミリーです。
同団体は東京発の女子ハンドボールクラブ「TOKYO SAKURA HC」を立ち上げました。
代表理事を務めるのは、小坂哲英氏。
小坂氏は大阪で男子ハンドボールクラブ「アルバモス大阪」の創設に関わり、リーグH参入を実現した実業家です。
その経験をもとに、次の挑戦として
東京に女子トップチームを
という構想を掲げ、クラブ創設プロジェクトをスタートしました。
ハンドボールの未来を変える挑戦
このプロジェクトには、さまざまな立場の人々が関わっています。
警視庁で38年間勤務した後、ハンドボール普及活動を行ってきた山本純一氏。
武蔵村山市で17年以上にわたり小学生のハンドボール指導を続けてきた小山葉子氏。
競技者、指導者、ファンなど、それぞれの立場から女子ハンドボールの未来を変える挑戦が始まっています。
クラウドファンディングを実施中
TOKYO SAKURA HCでは現在、クラブの基盤づくりとコミュニティ形成を目的としたクラウドファンディングを実施しています。
この取り組みは単なる資金調達ではなく、東京から女子ハンドボールの未来をつくる仲間を広げるプロジェクトとして行われています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345002/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345002/images/bodyimage2】
クラウドファンディングページ
https://readyfor.jp/projects/tokyosakurahc
記事全文はこちら
東京に女子ハンドボールクラブを
TOKYO SAKURA HCが挑む未来への挑戦
https://nextstories.jp/handball_family/
■ 「NEXT STORIES」が届ける新しいメディア体験
本メディアは、過度なバナー広告に頼らない「1社メディアスポンサー方式」を採用しています。読者がアスリートの「本物の物語」に没入できるよう、スマートなページ構成と持続可能なメディア運営を両立させています。
取材協力：Song LLC ( https://song.co.jp/fx/ )
配信元企業：株式会社ライズインターナショナル
TOKYO SAKURA HC創設に挑む「一般社団法人ハンドボールファミリー」のストーリーをWEBメディアNEXT STORIESが公開
アスリートや挑戦する人々のストーリーを紹介するWEBメディア「NEXT STORIES」は、東京で女子ハンドボールクラブの創設に挑む「一般社団法人ハンドボールファミリー」の取り組みを紹介する記事を公開しました。
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東京には女子ハンドボールのトップクラブが存在しない
現在、日本の女子ハンドボールトップリーグ「リーグH」には富山、石川、岐阜、愛知、三重、大阪、広島、香川、熊本、鹿児島、沖縄など全国各地にクラブが存在しています。
しかし、日本最大の都市である東京を含む関東、東日本エリアには女子トップリーグクラブが一つも存在していません。
一方で東京はハンドボールの競技人口が多く、中学・高校・大学と競技を続ける選手が数多く存在します。
しかし大学卒業後に競技を続けるためには、生まれ育った東京を離れ、西日本のチームへ進むケースも少なくありません。
家族や友人が試合を観戦することが難しくなるだけでなく、東京のハンドボールファンも日本トップレベルの試合を観る機会が限られているのが現状です。
女子ハンドボールクラブ創設プロジェクト「TOKYO SAKURA HC」
この状況を変えるために立ち上がったのが、一般社団法人ハンドボールファミリーです。
同団体は東京発の女子ハンドボールクラブ「TOKYO SAKURA HC」を立ち上げました。
代表理事を務めるのは、小坂哲英氏。
小坂氏は大阪で男子ハンドボールクラブ「アルバモス大阪」の創設に関わり、リーグH参入を実現した実業家です。
その経験をもとに、次の挑戦として
東京に女子トップチームを
という構想を掲げ、クラブ創設プロジェクトをスタートしました。
ハンドボールの未来を変える挑戦
このプロジェクトには、さまざまな立場の人々が関わっています。
警視庁で38年間勤務した後、ハンドボール普及活動を行ってきた山本純一氏。
武蔵村山市で17年以上にわたり小学生のハンドボール指導を続けてきた小山葉子氏。
競技者、指導者、ファンなど、それぞれの立場から女子ハンドボールの未来を変える挑戦が始まっています。
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