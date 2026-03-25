元日本代表・南葛SC 今野泰幸選手が「スポコラ」アンバサダー契約を更新！数々の怪我を乗り越え現役を続ける経験からコンディショニングの重要性を発信
MUGEN BIONIC株式会社は、怪我対策特化型サプリメント「スポコラ」のアンバサダーとして、関東サッカーリーグ1部・南葛SC所属の元日本代表 今野泰幸選手とのアンバサダー契約を更新したことをお知らせいたします。
長年にわたり日本代表およびJリーグでプレーしてきた今野選手は、これまでの競技キャリアの中で経験してきた怪我やコンディショニングの重要性について発信しており、今回の契約更新により、スポーツに取り組む人々に向けた身体ケアやコンディション管理の重要性の発信を引き続き行ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344720/images/bodyimage1】
■ アンバサダー契約更新の背景
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344720/images/bodyimage2】
今野泰幸選手は、日本代表として90試合以上に出場し、Jリーグでも長年にわたりトップレベルで活躍してきた守備的MF／センターバックです。
豊富な運動量と高い守備力を武器に、日本代表やクラブチームの守備の要として数多くの試合に出場してきました。
現在も関東サッカーリーグ1部・南葛SCに所属し、現役選手としてプレーを続けています。
当社では、長年にわたり競技の第一線でプレーを続けてきた今野選手の経験や発信力に共感し、スポコラのアンバサダーとして活動いただいています。
■ 今野泰幸選手が経験してきたサッカー選手の怪我
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344720/images/bodyimage3】
サッカーは激しい接触プレーや急激な方向転換、長距離走行を伴うことから、身体への負担が大きいスポーツとして知られています。
守備的MFやセンターバックは特に相手選手との接触が多く、試合中の身体への負担も大きくなるポジションです。
今野選手も長い競技キャリアの中で、足の骨折・足首の負傷・膝靭帯損傷・椎間板ヘルニアなどの怪我を経験しています。それらの怪我を乗り越えながら復帰を重ね、現在も現役選手としてプレーを続けています。
■ 長くプレーを続けるためのコンディショニング
今野選手のプレースタイルは、ボール奪取や対人守備など身体を張ったプレーが多く、試合を通して高い運動量が求められます。
そのため、トレーニングに加えて、コンディショニング・身体ケア・栄養管理など、日々の身体づくりはアスリートにとって重要な要素とされています。
スポーツにおいては、競技パフォーマンスの維持だけでなく、身体のコンディションを整えることも長くプレーを続けるための重要な要素とされています。
■ 今野泰幸選手について
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344720/images/bodyimage4】
【今野泰幸選手 プロフィール】
氏名：今野泰幸（こんの やすゆき）
所属：南葛SC
ポジション：MF／DF（ミッドフィルダー／ディフェンダー）
日本代表として90試合以上に出場。守備的MFおよびセンターバックとして、豊富な運動量と高い守備力を武器に日本代表やJリーグで長年にわたり活躍。現在は関東サッカーリーグ1部・南葛SCに所属し、現役選手としてプレーを続けている。
「スポコラ」とは：世界初の怪我対策特化型サプリメント
「スポコラ／SPOCOLLA」は、スポーツ選手の怪我の早期回復・予防・コンディション維持を目的に開発された、グレープフルーツ味（果汁入り）のスティックゼリータイプのサプリメントです。スポーツによる身体への負担に着目し、靭帯・腱・筋膜・軟骨・骨などに関わる成分を配合し、日々のコンディショニングをサポートします。
長年にわたり日本代表およびJリーグでプレーしてきた今野選手は、これまでの競技キャリアの中で経験してきた怪我やコンディショニングの重要性について発信しており、今回の契約更新により、スポーツに取り組む人々に向けた身体ケアやコンディション管理の重要性の発信を引き続き行ってまいります。
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■ アンバサダー契約更新の背景
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344720/images/bodyimage2】
今野泰幸選手は、日本代表として90試合以上に出場し、Jリーグでも長年にわたりトップレベルで活躍してきた守備的MF／センターバックです。
豊富な運動量と高い守備力を武器に、日本代表やクラブチームの守備の要として数多くの試合に出場してきました。
現在も関東サッカーリーグ1部・南葛SCに所属し、現役選手としてプレーを続けています。
当社では、長年にわたり競技の第一線でプレーを続けてきた今野選手の経験や発信力に共感し、スポコラのアンバサダーとして活動いただいています。
■ 今野泰幸選手が経験してきたサッカー選手の怪我
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344720/images/bodyimage3】
サッカーは激しい接触プレーや急激な方向転換、長距離走行を伴うことから、身体への負担が大きいスポーツとして知られています。
守備的MFやセンターバックは特に相手選手との接触が多く、試合中の身体への負担も大きくなるポジションです。
今野選手も長い競技キャリアの中で、足の骨折・足首の負傷・膝靭帯損傷・椎間板ヘルニアなどの怪我を経験しています。それらの怪我を乗り越えながら復帰を重ね、現在も現役選手としてプレーを続けています。
■ 長くプレーを続けるためのコンディショニング
今野選手のプレースタイルは、ボール奪取や対人守備など身体を張ったプレーが多く、試合を通して高い運動量が求められます。
そのため、トレーニングに加えて、コンディショニング・身体ケア・栄養管理など、日々の身体づくりはアスリートにとって重要な要素とされています。
スポーツにおいては、競技パフォーマンスの維持だけでなく、身体のコンディションを整えることも長くプレーを続けるための重要な要素とされています。
■ 今野泰幸選手について
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344720/images/bodyimage4】
【今野泰幸選手 プロフィール】
氏名：今野泰幸（こんの やすゆき）
所属：南葛SC
ポジション：MF／DF（ミッドフィルダー／ディフェンダー）
日本代表として90試合以上に出場。守備的MFおよびセンターバックとして、豊富な運動量と高い守備力を武器に日本代表やJリーグで長年にわたり活躍。現在は関東サッカーリーグ1部・南葛SCに所属し、現役選手としてプレーを続けている。
「スポコラ」とは：世界初の怪我対策特化型サプリメント
「スポコラ／SPOCOLLA」は、スポーツ選手の怪我の早期回復・予防・コンディション維持を目的に開発された、グレープフルーツ味（果汁入り）のスティックゼリータイプのサプリメントです。スポーツによる身体への負担に着目し、靭帯・腱・筋膜・軟骨・骨などに関わる成分を配合し、日々のコンディショニングをサポートします。