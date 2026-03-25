元日本代表・南葛SC 今野泰幸選手が「スポコラ」アンバサダー契約を更新！数々の怪我を乗り越え現役を続ける経験からコンディショニングの重要性を発信

元日本代表・南葛SC 今野泰幸選手が「スポコラ」アンバサダー契約を更新！数々の怪我を乗り越え現役を続ける経験からコンディショニングの重要性を発信