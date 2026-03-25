日本語学習サービス『NipponGO』を無料で全ての利用者に公開
幼稚園・保育園や学習塾の運営をしている学校法人なぎの学園（所在地：福岡県福岡市南区花畑／園長：薙野修二）は、日本語学習サービスNipponGOに誰でも無料でアクセスしてご利用いただけるように公開いたしました。
ホームページ：https://landing.nippongo.jp/
【NipponGOについて】
NipponGOは、文法からではなく「声」から「言葉」を身に付け、会話の”こんにちは” から日本語を学習できるサービスです。
日本語を活用した就労や日本での活動を目指して学習する外国人へ、場所を問わず日本語の学習教材を提供しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344830/images/bodyimage1】
会話の音声フレーズを集中的に発音練習することで、日常生活から職業場面における会話の理解・定着を行うことができます。
6000種類以上の様々なシーンの会話を学習でき、全ての会話に音声・フリガナ・6ヶ国語対訳を完備しております。
まずは、お手本に合わせて、繰り返し真似してみることから始めましょう。
【無料公開について】
NipponGOは、すべての利用者に向けて学習サービスを無料で公開しました。
これから日本語学習を検討している方も、まずは気軽に触れて、操作感をお試しいただけます。
また今回、アカウント登録なしでも一部機能をご利用いただけるようになりました。
登録前に、学習の流れや使い勝手を体験いただけます。
すべての機能をご利用いただくには、無料のアカウント登録が必要です。
今後も、より多くの方が日本語学習を始めやすく、続けやすい環境を提供できるよう、改善と機能拡充を進めてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344830/images/bodyimage2】
【 NipponGO情報】
・学習者向けホームページ
https://landing.nippongo.jp/
・管理者向けホームページ
https://landing-page.nippongo.jp/
・価格
完全無料
・対応言語
英語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語・繁体字中国語・韓国語
【運営情報】
運営名：学校法人なぎの学園
所在地：〒811-1356 福岡県福岡市南区花畑2-48-31
園長：薙野修二
ホームページ：https://www.hanahata-youchien.com/
事業内容：幼稚園・保育園や学習塾の運営事業
配信元企業：学校法人なぎの学園
ホームページ：https://landing.nippongo.jp/
【NipponGOについて】
NipponGOは、文法からではなく「声」から「言葉」を身に付け、会話の”こんにちは” から日本語を学習できるサービスです。
日本語を活用した就労や日本での活動を目指して学習する外国人へ、場所を問わず日本語の学習教材を提供しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344830/images/bodyimage1】
会話の音声フレーズを集中的に発音練習することで、日常生活から職業場面における会話の理解・定着を行うことができます。
6000種類以上の様々なシーンの会話を学習でき、全ての会話に音声・フリガナ・6ヶ国語対訳を完備しております。
まずは、お手本に合わせて、繰り返し真似してみることから始めましょう。
【無料公開について】
NipponGOは、すべての利用者に向けて学習サービスを無料で公開しました。
これから日本語学習を検討している方も、まずは気軽に触れて、操作感をお試しいただけます。
また今回、アカウント登録なしでも一部機能をご利用いただけるようになりました。
登録前に、学習の流れや使い勝手を体験いただけます。
すべての機能をご利用いただくには、無料のアカウント登録が必要です。
今後も、より多くの方が日本語学習を始めやすく、続けやすい環境を提供できるよう、改善と機能拡充を進めてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344830/images/bodyimage2】
【 NipponGO情報】
・学習者向けホームページ
https://landing.nippongo.jp/
・管理者向けホームページ
https://landing-page.nippongo.jp/
・価格
完全無料
・対応言語
英語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語・繁体字中国語・韓国語
【運営情報】
運営名：学校法人なぎの学園
所在地：〒811-1356 福岡県福岡市南区花畑2-48-31
園長：薙野修二
ホームページ：https://www.hanahata-youchien.com/
事業内容：幼稚園・保育園や学習塾の運営事業
配信元企業：学校法人なぎの学園
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