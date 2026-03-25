【ソフトテニス】アカエム140年のルーセントの限定グッズがもらえるプレゼント企画を実施【東京インドア2027は1月17日に開催】
2026年3月23日、アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）は2027年度の「ルーセントカップ 第67回 東京インドア 全日本ソフトテニス大会」の開催を記念して、ルーセントカップの限定グッズ「ペットボトル保温ホルダー」や「スタジアムクッション」が抽選でもらえるプレゼントキャンペーン『開催まであと300日！東京インドア2027は1月17日だよ！キャンペーン！』をルーセント公式Xならびに公式Instagramで開始いたしました。
キャンペーンの期間は2026年3月23日から4月12日までとなります。詳細は下記URLからご確認ください。
■LUCENT OFFICIAL BLOG
https://lucent.hatenablog.jp/entry/2026/03/23/1
（2026年3月23日公開）
＜キャンペーン概要＞
■X 投稿URL
https://x.com/LUCENT_JP/status/2036017021864059067
■Instagram 投稿URL
https://www.instagram.com/lucent_sports/p/DWOPm28AYgb/
キャンペーンの期間：
2026年3月23日（月）～2026年4月12日（日）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344914/images/bodyimage1】
＜大会情報＞
大会名：ルーセントカップ 第67回 東京インドア 全日本ソフトテニス大会
開催日：2027年1月17日（日）
会場 ：東京体育館（東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344914/images/bodyimage2】
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#アカエム140年のルーセント
#ルーセント #ルクタス #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#テニス #ソフトテニス #ソフトテニス復興応援
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344914/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社ルーセント
キャンペーンの期間は2026年3月23日から4月12日までとなります。詳細は下記URLからご確認ください。
■LUCENT OFFICIAL BLOG
https://lucent.hatenablog.jp/entry/2026/03/23/1
（2026年3月23日公開）
＜キャンペーン概要＞
■X 投稿URL
https://x.com/LUCENT_JP/status/2036017021864059067
■Instagram 投稿URL
https://www.instagram.com/lucent_sports/p/DWOPm28AYgb/
キャンペーンの期間：
2026年3月23日（月）～2026年4月12日（日）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344914/images/bodyimage1】
＜大会情報＞
大会名：ルーセントカップ 第67回 東京インドア 全日本ソフトテニス大会
開催日：2027年1月17日（日）
会場 ：東京体育館（東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344914/images/bodyimage2】
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#アカエム140年のルーセント
#ルーセント #ルクタス #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#テニス #ソフトテニス #ソフトテニス復興応援
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344914/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社ルーセント
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