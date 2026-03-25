プレゼント企画！お花見にピッタリの和菓子がもらえるキャンペーンを実施！ 創業50周年を迎えた明日香野【3/23～4/5】
和菓子専科・明日香野は全国でスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。
季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。
このたび、お花見に持っていきたくなる和菓子の詰め合わせがもらえるキャンペーン「花より団子！！キャンペーン」を開始しました。キャンペーンの開催期間は2026年3月23日から4月5日までとなります。
プレゼントキャンペーンの概要は下記のキャンペーン投稿URLからご確認ください。
＜キャンペーン概要＞
■明日香野【公式】X 投稿URL
https://x.com/tw_asukafoods/status/2036331458768613805
■明日香野【公式】Instagram 投稿URL
https://www.instagram.com/p/DWOLeJcj0cT/
キャンペーンの期間：
2026年3月23日（月）～2026年4月5日（日）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345053/images/bodyimage1】
【明日香野の定番和菓子】
明日香野は、愛され続けて30年“コシ自慢”の「あんこ餅」のほか、ブルートレーでお馴染みの「わらび餅」、ちょっと食べる大人の贅沢「大人の団子」など、人気のシリーズをはじめ、季節に適した和菓子を販売しております。
あんこ餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/daifuku/
わらび餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/warabi/
季節の和菓子：https://www.asukafoods.co.jp/products/season/
大人の団子 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/otona/
明日香野の和菓子をお取り扱いいただいている店舗様の一部をホームページに掲載しております。
お買い求めの際はお近くの店舗様に足をお運びください。
お取り扱い店舗：https://www.asukafoods.co.jp/products/shop/
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
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配信元企業：明日香食品株式会社
季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。
このたび、お花見に持っていきたくなる和菓子の詰め合わせがもらえるキャンペーン「花より団子！！キャンペーン」を開始しました。キャンペーンの開催期間は2026年3月23日から4月5日までとなります。
プレゼントキャンペーンの概要は下記のキャンペーン投稿URLからご確認ください。
＜キャンペーン概要＞
■明日香野【公式】X 投稿URL
https://x.com/tw_asukafoods/status/2036331458768613805
■明日香野【公式】Instagram 投稿URL
https://www.instagram.com/p/DWOLeJcj0cT/
キャンペーンの期間：
2026年3月23日（月）～2026年4月5日（日）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345053/images/bodyimage1】
【明日香野の定番和菓子】
明日香野は、愛され続けて30年“コシ自慢”の「あんこ餅」のほか、ブルートレーでお馴染みの「わらび餅」、ちょっと食べる大人の贅沢「大人の団子」など、人気のシリーズをはじめ、季節に適した和菓子を販売しております。
あんこ餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/daifuku/
わらび餅 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/warabi/
季節の和菓子：https://www.asukafoods.co.jp/products/season/
大人の団子 ：https://www.asukafoods.co.jp/products/otona/
明日香野の和菓子をお取り扱いいただいている店舗様の一部をホームページに掲載しております。
お買い求めの際はお近くの店舗様に足をお運びください。
お取り扱い店舗：https://www.asukafoods.co.jp/products/shop/
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートたちを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子
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配信元企業：明日香食品株式会社
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