肉ハジケテ、音シタタル。ニクオン2026 アーティスト発表 第二弾！ Ally CARAVAN、松室政哉、馬場俊英、勝手にしやがれ、フラワーカンパニーズ 決定！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345044/images/bodyimage1】
(株)トーキョーアート主催、肉祭り×音楽ライブ、「ニクオン」。
3月２５日（水）、第二弾アーティスト発表しました！
唯一無二の血湧き肉躍りバグパイプバンドAlly CARAVAN、
聴く者の心を掴んで離さない優しい儚い歌声を持つ松室政哉、
メッセージ性の高い楽曲は他の追随を許さない馬場俊英、
ジャズをパンク・ロックに昇華させる、勝手にしやがれ、
名古屋が生んだ“日本一のライブバンド、フラワーカンパニーズ
が決定！
例年とは一味違ったラインナップで、爽やかな5月の週末を盛り上げます！
お肉をたっぷり味わいながら、上質な音楽に酔いしれる「ニクオン」。
今年もみなさまを、禁断の世界へお連れします！
【2026年度概要】
イベント名：肉ハジケテ、音シタタル。ニクオン2026
日 時：2026年5月23日（土）、24日（日）11時～19時予定
会 場：錦糸公園
入 場 料：入場無料
主 催：ニクオン実行委員会（株式会社トーキョーアート内）
後 援：墨田区、墨田区商店街連合会、東京商工会議所墨田支部、一般社団法人てんてん
ゲ ス ト：THESE THREE WORDS、ジャンク フジヤマ、the Tiger、island etc.、BOΦGY、
Ally CARAVAN、松室政哉、馬場俊英、勝手にしやがれ、フラワーカンパニーズ
配信元企業：株式会社トーキョーアート
(株)トーキョーアート主催、肉祭り×音楽ライブ、「ニクオン」。
3月２５日（水）、第二弾アーティスト発表しました！
唯一無二の血湧き肉躍りバグパイプバンドAlly CARAVAN、
聴く者の心を掴んで離さない優しい儚い歌声を持つ松室政哉、
メッセージ性の高い楽曲は他の追随を許さない馬場俊英、
ジャズをパンク・ロックに昇華させる、勝手にしやがれ、
名古屋が生んだ“日本一のライブバンド、フラワーカンパニーズ
が決定！
例年とは一味違ったラインナップで、爽やかな5月の週末を盛り上げます！
お肉をたっぷり味わいながら、上質な音楽に酔いしれる「ニクオン」。
今年もみなさまを、禁断の世界へお連れします！
【2026年度概要】
イベント名：肉ハジケテ、音シタタル。ニクオン2026
日 時：2026年5月23日（土）、24日（日）11時～19時予定
会 場：錦糸公園
入 場 料：入場無料
主 催：ニクオン実行委員会（株式会社トーキョーアート内）
後 援：墨田区、墨田区商店街連合会、東京商工会議所墨田支部、一般社団法人てんてん
ゲ ス ト：THESE THREE WORDS、ジャンク フジヤマ、the Tiger、island etc.、BOΦGY、
Ally CARAVAN、松室政哉、馬場俊英、勝手にしやがれ、フラワーカンパニーズ
配信元企業：株式会社トーキョーアート
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