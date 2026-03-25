レコード針メーカーがつくったアート空間、 町家ギャラリー「ギャラリーにかい」- レコードの音とアートが共鳴する京都の新しいカルチャースポット
京都市下京区にあるレコード文化拠点
Feel Records 京都はなれ店 内のアートスペース
**「ギャラリーにかい」**が、音楽とアートが自然に交差するユニークな展示空間として注目を集めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344852/images/bodyimage1】
このギャラリーを運営するのは、世界中のレコードファンやDJから支持されるレコード針メーカー
日本精機宝石工業株式会社 （JICO）。
レコード再生を支えてきたメーカーが、レコード文化そのものを体験できる場として展開しているのが「Feel Records 京都はなれ店」です。
その2階にある「ギャラリーにかい」は、築約100年の町家を活かした空間。
一般的なホワイトキューブ型のギャラリーとは異なり、レコードの音が静かに流れる中で作品を鑑賞できる、落ち着いた大人の展示空間となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344852/images/bodyimage2】
アーティストとの展示相談の中でも
「レコードのある空間で展示できるのが面白い」
「音と作品の関係を考えた展示ができそう」
といった声が多く寄せられており、音楽文化と美術表現が交差する場として関心が高まっています。
京都には数多くのギャラリーがありますが、レコード針メーカーが運営し、レコードの音とともに作品を鑑賞するギャラリーは国内でも非常に珍しい存在です。
また、音楽カルチャーとの親和性の高さから、
TofubeatsやアーティストDooooなど、音楽シーンと関わるアーティストとの企画も広がっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344852/images/bodyimage3】
レコード文化を背景に、音楽・アート・京都の町家文化が交差するこの空間は、新しいカルチャー発信拠点としても期待されています。
レコードの音が静かに流れる中で作品と向き合う--
「ギャラリーにかい」は、音と美術が自然に共鳴する“唯一無二の大人の空間”として、今後も多彩な展示を展開していきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344852/images/bodyimage4】
Feel Records 京都はなれ店 ギャラリー「にかい」
住所 〒600-8833 京都市下京区西酢屋町10番地
電話 075-354-3888
開廊 火～土・10:00～18:00
https://feelrecords.jp/kyoto-hanare/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344852/images/bodyimage5】
配信元企業：日本精機宝石工業株式会社
Feel Records 京都はなれ店 内のアートスペース
**「ギャラリーにかい」**が、音楽とアートが自然に交差するユニークな展示空間として注目を集めています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344852/images/bodyimage1】
このギャラリーを運営するのは、世界中のレコードファンやDJから支持されるレコード針メーカー
日本精機宝石工業株式会社 （JICO）。
レコード再生を支えてきたメーカーが、レコード文化そのものを体験できる場として展開しているのが「Feel Records 京都はなれ店」です。
その2階にある「ギャラリーにかい」は、築約100年の町家を活かした空間。
一般的なホワイトキューブ型のギャラリーとは異なり、レコードの音が静かに流れる中で作品を鑑賞できる、落ち着いた大人の展示空間となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344852/images/bodyimage2】
アーティストとの展示相談の中でも
「レコードのある空間で展示できるのが面白い」
「音と作品の関係を考えた展示ができそう」
といった声が多く寄せられており、音楽文化と美術表現が交差する場として関心が高まっています。
京都には数多くのギャラリーがありますが、レコード針メーカーが運営し、レコードの音とともに作品を鑑賞するギャラリーは国内でも非常に珍しい存在です。
また、音楽カルチャーとの親和性の高さから、
TofubeatsやアーティストDooooなど、音楽シーンと関わるアーティストとの企画も広がっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344852/images/bodyimage3】
レコード文化を背景に、音楽・アート・京都の町家文化が交差するこの空間は、新しいカルチャー発信拠点としても期待されています。
レコードの音が静かに流れる中で作品と向き合う--
「ギャラリーにかい」は、音と美術が自然に共鳴する“唯一無二の大人の空間”として、今後も多彩な展示を展開していきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344852/images/bodyimage4】
Feel Records 京都はなれ店 ギャラリー「にかい」
住所 〒600-8833 京都市下京区西酢屋町10番地
電話 075-354-3888
開廊 火～土・10:00～18:00
https://feelrecords.jp/kyoto-hanare/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344852/images/bodyimage5】
配信元企業：日本精機宝石工業株式会社
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