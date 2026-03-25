巻頭特集：装甲騎兵ボトムズ プラキット最前線【2026】 月刊ホビージャパン2026年5月号 3月25日（水）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、月刊ホビージャパン最新号（2026年3月号）を2026年3月25日(水)より全国書店で発売いたします。
特別付録：「装甲騎兵ボトムズ コマンドフォークトデカール」
100mm×148mmサイズの水転写デカールセットが付属！
完全新作の発表を受け、いま再び大きなうねりを見せる『装甲騎兵ボトムズ』。2026年現在、複数の模型メーカーから多彩なボトムズプラキットが続々とリリースされ、まさに百花繚乱の様相を呈している。
本特集では、ボトムズのスケールキットを展開中の4社「BANDAI SPIRITS／ウェーブ／マックスファクトリー／ボークス」の アイテムをピックアップ。メーカーごとの設計思想やプロポーション表現を作例とともに振り返っていく。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344876/images/bodyimage1】
さらに特別付録として、小誌連載の公式外伝作品『装甲騎兵ボトムズ コマンドフォークト』の機体マーキングを収録した水転写デカールセットを同梱！
ボトムズモデラーのヒアリングを経て、実用性満点の永久保存版デカールを用意。2026年は間違いなく “ボトムズを作る最高の年”となるだろう。この熱気、ぜひみなさんの手で完成させてほしい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344876/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344876/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344876/images/bodyimage4】
【商品情報】
月刊ホビージャパン 2026年5月号
●発売日：2026年3月25日(水) 発売
●特別定価：1,760円（本体1,600円＋税10％）
●雑誌コード：08127-05
●JANコード：4912081270561
●判型：A4変形
●発行元：ホビージャパン
●版権表記
(C)SUNRISE (C)サンライズ 協力：伸童舎
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344876/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ホビージャパン
特別付録：「装甲騎兵ボトムズ コマンドフォークトデカール」
100mm×148mmサイズの水転写デカールセットが付属！
完全新作の発表を受け、いま再び大きなうねりを見せる『装甲騎兵ボトムズ』。2026年現在、複数の模型メーカーから多彩なボトムズプラキットが続々とリリースされ、まさに百花繚乱の様相を呈している。
本特集では、ボトムズのスケールキットを展開中の4社「BANDAI SPIRITS／ウェーブ／マックスファクトリー／ボークス」の アイテムをピックアップ。メーカーごとの設計思想やプロポーション表現を作例とともに振り返っていく。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344876/images/bodyimage1】
さらに特別付録として、小誌連載の公式外伝作品『装甲騎兵ボトムズ コマンドフォークト』の機体マーキングを収録した水転写デカールセットを同梱！
ボトムズモデラーのヒアリングを経て、実用性満点の永久保存版デカールを用意。2026年は間違いなく “ボトムズを作る最高の年”となるだろう。この熱気、ぜひみなさんの手で完成させてほしい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344876/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344876/images/bodyimage3】
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【商品情報】
月刊ホビージャパン 2026年5月号
●発売日：2026年3月25日(水) 発売
●特別定価：1,760円（本体1,600円＋税10％）
●雑誌コード：08127-05
●JANコード：4912081270561
●判型：A4変形
●発行元：ホビージャパン
●版権表記
(C)SUNRISE (C)サンライズ 協力：伸童舎
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●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
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