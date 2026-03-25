レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 研究所用ロボティクス市場 2035年に6億8910万米ドル到達 次世代ラボオートメーション需要で加速するCAGR6.9％の成長軌道
研究所用ロボティクス市場は、2025年から2035年にかけて3億5360万米ドルから6億8910万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は6.9％で成長すると見込まれています。特に創薬、臨床診断、ゲノム解析など、複雑な研究や実験を支援する自動化技術の需要が増加していることが市場の成長を促進しています。自動化により、実験の精度や効率が向上し、時間とコストを大幅に削減することができます。
高スループットスクリーニング（HTS）の需要増加
研究所用ロボティクス市場を牽引する主要な要因のひとつは、高スループットスクリーニング（HTS）への需要の増加です。製薬業界における新薬開発において、複数の化合物を迅速に評価できる技術の需要が高まっており、ロボット技術を用いたHTSはその解決策を提供しています。特に、ファイザーやノバルティスなどの大手製薬企業は、年間100万種類以上の化合物をスクリーニングできるようになり、HTSにおけるロボティクス技術の利用が業界の効率性を大幅に向上させています。
さらに、ロボティクスの活用により、HTSの精度や再現性が向上し、手作業による変動を減少させることが可能となります。これにより、薬剤候補の選定がより正確になり、研究開発のスピードと成果が向上しています。ロボティクス技術を導入することにより、年間の人件費や試薬費用を最大50万米ドル削減できる点も市場の成長を後押ししています。
【 無料サンプル 】
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https://www.reportocean.co.jp/request-sample/laboratory-robotics-market
日本市場における研究所用ロボティクスの重要性
日本においても、研究所用ロボティクス市場は急速に成長しており、その重要性はますます高まっています。日本の製薬業界やバイオテクノロジー企業にとって、高スループットスクリーニングやゲノム解析における自動化は、効率性向上とコスト削減に直結します。また、日本は世界有数の研究開発大国であり、技術革新に積極的に投資しているため、研究所用ロボティクスの導入は企業競争力を維持するための重要な要素となっています。
さらに、日本の政府は、ロボティクス技術を活用した産業の促進に力を入れており、研究所用ロボティクス市場の拡大に対するサポート体制も整備されています。これにより、研究所用ロボティクスの普及が加速し、今後の成長が期待されています。
高い初期投資コストの課題
一方、研究所用ロボティクス市場における最大の課題は、導入時の高額な初期投資コストです。ロボティクスシステムの設置費や研修費、保守費が追加されるため、平均的なシステムの総コストは50万米ドルから300万米ドルを超えることもあります。このような高コストが、特に中小規模の研究所にとって導入を難しくしています。これに対処するため、段階的に自動化を進めるリース戦略やモジュール型ロボティクスが登場していますが、普及には時間がかかる見込みです。
また、技術革新により、既存のシステムが陳腐化し追加投資が必要となることが懸念されています。このため、研究所が初期投資を避けるためにロボティクスの導入を控えるケースが多く、これが市場拡大の妨げとなっています。
主要企業のリスト：
● AB Controls
● Aerotech
● Anton Paar
● Aurora Biomed
● Biosera
● Chemspeed Technologies
● Cleveland Automation Engineering
● Hamilton Robotics
高スループットスクリーニング（HTS）の需要増加
研究所用ロボティクス市場を牽引する主要な要因のひとつは、高スループットスクリーニング（HTS）への需要の増加です。製薬業界における新薬開発において、複数の化合物を迅速に評価できる技術の需要が高まっており、ロボット技術を用いたHTSはその解決策を提供しています。特に、ファイザーやノバルティスなどの大手製薬企業は、年間100万種類以上の化合物をスクリーニングできるようになり、HTSにおけるロボティクス技術の利用が業界の効率性を大幅に向上させています。
さらに、ロボティクスの活用により、HTSの精度や再現性が向上し、手作業による変動を減少させることが可能となります。これにより、薬剤候補の選定がより正確になり、研究開発のスピードと成果が向上しています。ロボティクス技術を導入することにより、年間の人件費や試薬費用を最大50万米ドル削減できる点も市場の成長を後押ししています。
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日本市場における研究所用ロボティクスの重要性
日本においても、研究所用ロボティクス市場は急速に成長しており、その重要性はますます高まっています。日本の製薬業界やバイオテクノロジー企業にとって、高スループットスクリーニングやゲノム解析における自動化は、効率性向上とコスト削減に直結します。また、日本は世界有数の研究開発大国であり、技術革新に積極的に投資しているため、研究所用ロボティクスの導入は企業競争力を維持するための重要な要素となっています。
さらに、日本の政府は、ロボティクス技術を活用した産業の促進に力を入れており、研究所用ロボティクス市場の拡大に対するサポート体制も整備されています。これにより、研究所用ロボティクスの普及が加速し、今後の成長が期待されています。
高い初期投資コストの課題
一方、研究所用ロボティクス市場における最大の課題は、導入時の高額な初期投資コストです。ロボティクスシステムの設置費や研修費、保守費が追加されるため、平均的なシステムの総コストは50万米ドルから300万米ドルを超えることもあります。このような高コストが、特に中小規模の研究所にとって導入を難しくしています。これに対処するため、段階的に自動化を進めるリース戦略やモジュール型ロボティクスが登場していますが、普及には時間がかかる見込みです。
また、技術革新により、既存のシステムが陳腐化し追加投資が必要となることが懸念されています。このため、研究所が初期投資を避けるためにロボティクスの導入を控えるケースが多く、これが市場拡大の妨げとなっています。
主要企業のリスト：
● AB Controls
● Aerotech
● Anton Paar
● Aurora Biomed
● Biosera
● Chemspeed Technologies
● Cleveland Automation Engineering
● Hamilton Robotics