フランス産クリームチーズを75％以上使用したチーズスイーツ ブルーベリー風味が登場！

「明治サンモレ クリームチーズデザート ブルーベリー風味」 4月1日 新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、本場フランス産クリームチーズを使用した「明治サンモレ クリームチーズデザート ブルーベリー風味」を、2026年４月１日より全国にて発売します。









本商品は、フランス産の新鮮なクリームチーズを75％以上使用した、やさしい甘さのブルーベリー風味のクリームチーズデザートです。ひと粒でレアチーズケーキを食べているかのような、クリーミーでなめらかな食感をお楽しみいただけます。また、ゴールドのシェル型に仕立てることで、開けやすさとともに、日常の中で気軽に楽しめる“ちょっとしたご褒美”を感じられる仕様にしています。仕事や家事など日々忙しく過ごしている方々に向けて、素材と味わいにこだわったフランス生まれのデザートを提供し、至福のひと時をお届けします。

クリームポーション市場は、2025年4月～2026年2月において、前年比約110%※と好調に推移しており、デザートチーズとしても各社がラインアップを拡充しています。こうした背景を踏まえ、クリームチーズとの相性が良いブルーベリー風味の発売に至りました。

本商品の発売により、デザートチーズ市場を活性化することで、チーズのおいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※ インテージSRI+ クリームポーション市場

「明治サンモレ クリームチーズデザート ストロベリー風味」パッケージリニューアル

フランス産の新鮮なクリームチーズを使用し、クリーミーでやさしい甘さのストロベリー風味の「明治サンモレ クリームチーズデザート ストロベリー風味」を、4月１日よりパッケージをリニューアルして発売します。



