株式会社ファシオ・株式会社矢野経済研究所 矢野経済研究所「WHATS」ナレッジデータベースの提供を開始 ～人がAIのエビデンスになる次世代“更新型”情報プラットフォーム～
株式会社ファシオ（本社：東京都新宿区 代表取締役CEO 佐々木 英明、COO 正野公昭、以下「当社」）と株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区 代表取締役社長 水越 孝）は、全12カテゴリ・217本の産業分野別アーカイブセミナー動画ならびに生成AIを掛け合わせた法人向けサービス、「矢野経済研究所『WHATS』ナレッジデータベース」の提供を2026年4月1日より開始いたします。
【サービスの概要】
本サービスは、矢野経済研究所が提供する「WHATSセミナー（https://www.yano.co.jp/seminar/whats/）」を、産業分野別にパック化し、当社の動画学習プラットフォーム「Deliveru（デリバル）」上で利用できる次世代の 法人向け“更新型”ナレッジ基盤です。
最大の特長は、生成AIを活用した 「Deliveru AIアシスタント」による高精度検索。セミナー内で講師が解説した内容のみを根拠としてAIが回答し、さらに 必要な情報が語られている動画の該当箇所まで瞬時に頭出しできるため、一次情報（根拠）をその場でご確認いただけます。
◆Deliveru AIアシスタントの特長（4機能）
(1) 複数セミナー瞬時検索（横断検索）
(2) 目的別キーワード整理（論点の棚卸し）
(3) 講義内容要約（短時間で要点把握）
(4) フリー質問検索（自然文で質問）
【サービスの特長】
1. 必要情報をピンポイントで抽出する「Deliveru AIアシスタント」
キーワード／自然文の質問に対しAIが即時回答。要約やキーワード整理も自動化し、視聴前後の作業時間短縮に寄与します。
2. 複数産業をまたぐ横断的な調査・分析
市場規模、競争環境、規制、技術、収益モデルなど、意思決定に必要な論点を業界横断的な切り口で分析し、「点の情報」を「線」に繋いで独自の洞察（インサイト）獲得を支援します。
3. 変化に追随する更新型ナレッジ基盤
過去アーカイブに加え、矢野経済研究所が開催する年間約30本の最新セミナー動画を随時追加。さらに（対象セミナーに限り）講師へのメール質問も可能です。
【セミナーのカテゴリ（全12産業分野）】
ファッション・スポーツ・美容・生活雑貨・消費財 ／ 食品・アグリ・バイオ ／ 建設・住宅・不動産・建材・住宅設備機器 ／ レジャー・エンターテインメント・パチンコ・パチスロ ／ 教育・人材 ／ 流通小売・物流・一般・事業所向けサービス・金融 ／ ヘルスケア・医療・医薬・介護・医療機器 ／ マテリアル ／
環境・エネルギー・自動車・機械・エレクトロニクス ／ 情報通信 ／ ブランドビジネス・ライフスタイル～生活者調査 ／ 産業全般
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344461/images/bodyimage1】
【「WHATS」ナレッジデータベース サービス提供内容（2プラン）】
■提供開始日：2026年4月1日（水）
■プラン内容：
(1)フルパックプラン （全12カテゴリ（産業分野）・217本のセミナー利用可能）
全セミナーを対象としたアーカイブ視聴・AIアシスタント機能、年間約30本の最新セミナー視聴、講師へのメール質問※。
・月額料金：29,800円（税込）
・利用人数：10名/ID （1つのIDで最大10名まで同時利用可能）
・利用期間：お申込月より1年間（自動更新） 最低利用期間：7ヶ月目以降は月単位での解約可
サービス詳細ページ URL: https://shop.deliveru.jp/management/strategy/pckcadfb/
【サービスの概要】
本サービスは、矢野経済研究所が提供する「WHATSセミナー（https://www.yano.co.jp/seminar/whats/）」を、産業分野別にパック化し、当社の動画学習プラットフォーム「Deliveru（デリバル）」上で利用できる次世代の 法人向け“更新型”ナレッジ基盤です。
最大の特長は、生成AIを活用した 「Deliveru AIアシスタント」による高精度検索。セミナー内で講師が解説した内容のみを根拠としてAIが回答し、さらに 必要な情報が語られている動画の該当箇所まで瞬時に頭出しできるため、一次情報（根拠）をその場でご確認いただけます。
◆Deliveru AIアシスタントの特長（4機能）
(1) 複数セミナー瞬時検索（横断検索）
(2) 目的別キーワード整理（論点の棚卸し）
(3) 講義内容要約（短時間で要点把握）
(4) フリー質問検索（自然文で質問）
【サービスの特長】
1. 必要情報をピンポイントで抽出する「Deliveru AIアシスタント」
キーワード／自然文の質問に対しAIが即時回答。要約やキーワード整理も自動化し、視聴前後の作業時間短縮に寄与します。
2. 複数産業をまたぐ横断的な調査・分析
市場規模、競争環境、規制、技術、収益モデルなど、意思決定に必要な論点を業界横断的な切り口で分析し、「点の情報」を「線」に繋いで独自の洞察（インサイト）獲得を支援します。
3. 変化に追随する更新型ナレッジ基盤
過去アーカイブに加え、矢野経済研究所が開催する年間約30本の最新セミナー動画を随時追加。さらに（対象セミナーに限り）講師へのメール質問も可能です。
【セミナーのカテゴリ（全12産業分野）】
ファッション・スポーツ・美容・生活雑貨・消費財 ／ 食品・アグリ・バイオ ／ 建設・住宅・不動産・建材・住宅設備機器 ／ レジャー・エンターテインメント・パチンコ・パチスロ ／ 教育・人材 ／ 流通小売・物流・一般・事業所向けサービス・金融 ／ ヘルスケア・医療・医薬・介護・医療機器 ／ マテリアル ／
環境・エネルギー・自動車・機械・エレクトロニクス ／ 情報通信 ／ ブランドビジネス・ライフスタイル～生活者調査 ／ 産業全般
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344461/images/bodyimage1】
【「WHATS」ナレッジデータベース サービス提供内容（2プラン）】
■提供開始日：2026年4月1日（水）
■プラン内容：
(1)フルパックプラン （全12カテゴリ（産業分野）・217本のセミナー利用可能）
全セミナーを対象としたアーカイブ視聴・AIアシスタント機能、年間約30本の最新セミナー視聴、講師へのメール質問※。
・月額料金：29,800円（税込）
・利用人数：10名/ID （1つのIDで最大10名まで同時利用可能）
・利用期間：お申込月より1年間（自動更新） 最低利用期間：7ヶ月目以降は月単位での解約可
サービス詳細ページ URL: https://shop.deliveru.jp/management/strategy/pckcadfb/