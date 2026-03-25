ROBO☆DOL DANCE CUP AIを学んでロボットにダンスをさせよう！ ロボット教育フェス開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345050/images/bodyimage1】
一般社団法人ＴＯＣＯＬは、2026年3月29日、八戸ポータルミュージアム「はっち」において、ロボット教育フェス「ROBO☆DOL DANCE CUP」を開催いたします。（3月25日）
本イベントは、近年、教育分野でも活用が進む生成AIをテーマに、AIと対話しながらプログラムを作り、ロボットにダンスをさせる体験型イベントです。ロボットやプログラミングを学ぶ前段階として、遊びや体験を通してロボットの基本原理に触れる導入型ワークショップとして実施します。
また「ROBO☆DOL DANCE CUP」は、人間とロボットが共に表現する新しいダンス大会の開催に向けたスタートイベントでもあります。当日は地元・八戸高校ダンスチームによるパフォーマンスがイベントを彩ります。
この取り組みは、高校・プロ・企業が一体となり、地域の中で新しい学びと表現を生み出す「地域協働」の新しい形であり、八戸では初の取り組みとなります。
《AI・プログラム・ロボット・人間の関係を体験的に学ぶ》
ロボットは主に次の要素によって動いています。
人間 → AI → プログラム → ロボット → 動き（ダンス）
・人間が考える
・AIがプログラムを作る
・プログラムがロボットを動かす
・ロボットが動き、ダンスや表現になる
つまり、ロボットを動かすのはプログラム。
プログラムを作るのはAI。
何を作るかを考えるのは人間。
本イベントでは、この関係を体験的に理解することを目的としています。
ロボットは主に次の要素によって動いています。
・移動（Movement）
・運動（Motion）
・感知（Sensor）
・判断（Program）
・協働（Human-Robot Interaction）
本イベントでは、ドローンゾーンに加え、
・プログラミングカーリング・ゾーン
・カーレース・ゾーン
・恐竜レース・ゾーン
・スタントレーシング・ゾーン
を設置し、子ども達が楽しみながらロボットの基本的な仕組みを段階的に体験できる構成としています。
これらの競技は、ダンスのようにロボットを動かすことで、
・空間認識
・精密制御
・三次元運動
といったロボットの基本的な仕組みを自然に理解することを目的としています。
ロボットの動きはプログラムによって作られています。
本イベントでは「ダンス＝ロボットの動きのプログラム」として捉え、楽しみながら学ぶことを目指します。
《人間はプログラマーからプロデューサーへ》
これまでのプログラミング教育は「人がプログラムを書いてロボットを動かす」ものでした。
これからの時代は「AIと対話しながらプログラムを作り、ロボットを動かす」時代になります。
人間はプログラムを書く人から、何を作るかを考える人、演出する人、作品を作る人へと役割が変わっていきます。
ROBO☆DOL DANCE CUPは、
生成AI × プログラミング × ロボット × ダンス
を組み合わせた、人間とAIとロボットが共に作品を作り、共に表現する新しいイベントです。
八戸から、人とロボットが共に踊る新しい生成AI活用モデルが始まります。
【開催概要】
イベント名：ROBO☆DOL DANCE CUP AIを学んでロボットにダンスをさせよう！ロボット教育フェス
日時：2026年3月29日（土）13:30～
場所：八戸ポータルミュージアム「はっち」
対象：一般の子ども
参加費：子ども（無料）、大人：800円
〈主催・お問合せ〉一般社団法人TOCOL https://www.tocol.net
〈助成〉独立行政法人 国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金」
〈後援〉青森県／青森県教育委員会／八戸市／八戸市教育委員会／デーリー東北新聞社／東奥日報社／八戸工業大学
〈協力〉八戸高校ダンスチーム／DANCE STUDIO ONEMOVE https://www.onemove.info/
〈協賛〉株式会社トイ／愛瀰詩塾（えみしじゅく）
ーーーーーーーー
【関連リンク】
光と色彩の能力テスト「TOCOL［トーコル］」
・公式Webサイト ／ https://tocol.jp/
・Facebook公式ページ ／ https://www.facebook.com/tocol.color
・Twitter公式ページ ／ https://twitter.com/tocol_color
・Youtube公式チャンネル ／ https://www.youtube.com/user/TOCOLcolor
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配信元企業：一般社団法人TOCOL
一般社団法人ＴＯＣＯＬは、2026年3月29日、八戸ポータルミュージアム「はっち」において、ロボット教育フェス「ROBO☆DOL DANCE CUP」を開催いたします。（3月25日）
本イベントは、近年、教育分野でも活用が進む生成AIをテーマに、AIと対話しながらプログラムを作り、ロボットにダンスをさせる体験型イベントです。ロボットやプログラミングを学ぶ前段階として、遊びや体験を通してロボットの基本原理に触れる導入型ワークショップとして実施します。
また「ROBO☆DOL DANCE CUP」は、人間とロボットが共に表現する新しいダンス大会の開催に向けたスタートイベントでもあります。当日は地元・八戸高校ダンスチームによるパフォーマンスがイベントを彩ります。
この取り組みは、高校・プロ・企業が一体となり、地域の中で新しい学びと表現を生み出す「地域協働」の新しい形であり、八戸では初の取り組みとなります。
《AI・プログラム・ロボット・人間の関係を体験的に学ぶ》
ロボットは主に次の要素によって動いています。
人間 → AI → プログラム → ロボット → 動き（ダンス）
・人間が考える
・AIがプログラムを作る
・プログラムがロボットを動かす
・ロボットが動き、ダンスや表現になる
つまり、ロボットを動かすのはプログラム。
プログラムを作るのはAI。
何を作るかを考えるのは人間。
本イベントでは、この関係を体験的に理解することを目的としています。
ロボットは主に次の要素によって動いています。
・移動（Movement）
・運動（Motion）
・感知（Sensor）
・判断（Program）
・協働（Human-Robot Interaction）
本イベントでは、ドローンゾーンに加え、
・プログラミングカーリング・ゾーン
・カーレース・ゾーン
・恐竜レース・ゾーン
・スタントレーシング・ゾーン
を設置し、子ども達が楽しみながらロボットの基本的な仕組みを段階的に体験できる構成としています。
これらの競技は、ダンスのようにロボットを動かすことで、
・空間認識
・精密制御
・三次元運動
といったロボットの基本的な仕組みを自然に理解することを目的としています。
ロボットの動きはプログラムによって作られています。
本イベントでは「ダンス＝ロボットの動きのプログラム」として捉え、楽しみながら学ぶことを目指します。
《人間はプログラマーからプロデューサーへ》
これまでのプログラミング教育は「人がプログラムを書いてロボットを動かす」ものでした。
これからの時代は「AIと対話しながらプログラムを作り、ロボットを動かす」時代になります。
人間はプログラムを書く人から、何を作るかを考える人、演出する人、作品を作る人へと役割が変わっていきます。
ROBO☆DOL DANCE CUPは、
生成AI × プログラミング × ロボット × ダンス
を組み合わせた、人間とAIとロボットが共に作品を作り、共に表現する新しいイベントです。
八戸から、人とロボットが共に踊る新しい生成AI活用モデルが始まります。
【開催概要】
イベント名：ROBO☆DOL DANCE CUP AIを学んでロボットにダンスをさせよう！ロボット教育フェス
日時：2026年3月29日（土）13:30～
場所：八戸ポータルミュージアム「はっち」
対象：一般の子ども
参加費：子ども（無料）、大人：800円
〈主催・お問合せ〉一般社団法人TOCOL https://www.tocol.net
〈助成〉独立行政法人 国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金」
〈後援〉青森県／青森県教育委員会／八戸市／八戸市教育委員会／デーリー東北新聞社／東奥日報社／八戸工業大学
〈協力〉八戸高校ダンスチーム／DANCE STUDIO ONEMOVE https://www.onemove.info/
〈協賛〉株式会社トイ／愛瀰詩塾（えみしじゅく）
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【関連リンク】
光と色彩の能力テスト「TOCOL［トーコル］」
・公式Webサイト ／ https://tocol.jp/
・Facebook公式ページ ／ https://www.facebook.com/tocol.color
・Twitter公式ページ ／ https://twitter.com/tocol_color
・Youtube公式チャンネル ／ https://www.youtube.com/user/TOCOLcolor
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