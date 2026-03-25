吉備津神社 国宝 本殿・拝殿再建600年＋1 特別夜会を開催
吉備津神社(岡山市北区)は、「国宝 本殿・拝殿再建600年＋1」の新たな幕開けを迎え、2026年4月25日(土)に「特別夜会」を開催いたします。本イベントは、通常非公開の夜間に境内を開放した歴史的空間で、トーク・朗読劇・音楽を融合した一夜限りの特別企画です。
プログラム案内1
プログラム案内2
出演者には、ヴィジュアリスト・映画監督の手塚眞氏、お笑い芸人・作家の又吉直樹氏、吉備津神社宮司・藤井崇行氏が登場します。
「夜の吉備津神社で情熱トーク」と題し、文化・芸術・歴史をテーマにこの夜、この場所でしか聞けない公開トークセッションを繰り広げます。
さらに、俳優・西岡徳馬氏(特別出演)、俳優・高川裕也氏によるオリジナル朗読劇「吉備津の釜」、最先端電子楽器奏者・薮井佑介氏による音楽パフォーマンスなど、多彩なプログラムを予定しています。
■開催概要
【イベント名】
吉備津神社 国宝 本殿・拝殿再建600年 ＋1特別夜会
【日時】
2026年4月25日(土) 開場18:00／開演18:30
【会場】
吉備津神社 本殿・拝殿前 特設ステージ
(岡山市北区吉備津913／JR吉備津駅より徒歩約10分)
※雨天時：ルネスホール(岡山市北区内山下1-6-20)に変更
【入場料】
一般 8,000円／こども(4歳～中学生)3,500円
※4歳未満膝上無料
【来場特典】
又吉直樹 × 手塚眞 コラボ御朱印帳＆むかし吉備団子セット
■出演
手塚 眞 (ヴィジュアリスト・映画監督)
又吉 直樹 (お笑い芸人・作家)
藤井 崇行 (吉備津神社 宮司)
西岡 徳馬 (俳優・特別出演)
高川 裕也 (俳優)
薮井 佑介 (最先端電子楽器奏者・作曲家)
■チケット情報
【Web】
カンフェティ( https://www.confetti-web.com/events/14117 )
LivePocket( https://livepocket.jp/e/05oio )
【店頭】
ぎんざや(岡山市北区表町1-10-35／086-222-3244)
※Webチケット販売中
※「吉備津神社」で検索
■特設サイト
URL： https://600plusone.jp/
特設サイト 二次元コード