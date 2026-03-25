株式会社メテオ(本社：東京都千代田区、代表取締役：田原 裕滋)は、医療動画配信サービス「Medical*Online Video」において、2026年3月25日(水)より新規動画コンテンツを公開しました。

本リリースでは、新規特集として「【足病】包括的高度慢性下肢虚血(CLTI)に対する理学療法」シリーズ(全40動画)を公開するとともに、日本を代表する医学総合雑誌『日本臨牀』とのコラボレーションシリーズにも新たに3本の動画を追加しました。





CLTI理学療法特集Top





■新規特集

【足病】包括的高度慢性下肢虚血(CLTI)に対する理学療法

―発症から再発予防まで、病期別リハビリを体系的に解説(全40動画)―

CLTI患者に対する理学療法を、発症から再発予防まで病期別に体系的に解説する動画シリーズです。

足部評価のポイントや創傷発生につながる動作分析、症例ごとのトラブルシューティングなど、臨床現場で直面する課題を幅広く取り上げています。

総監修/出演は榊 聡子先生(IMSグループ 春日部中央総合病院／FREE conference代表)。監修/出演はFREE conferenceの中心メンバーが担当し、CLTIに対する理学療法の考え方と実践を多角的に解説します。





●構成

・概論

・完全免荷期間のリハビリ

・荷重期のリハビリ

・再発予防期

・発症予防期(一次予防)

・トラブルシューティング





●監修/出演

瀧原 純 先生(総合病院 土浦協同病院)

森 正志 先生(森之宮病院)

武田 直人 先生(下北沢病院)

松本 純一 先生(TOWN訪問診療所板橋)





▼シリーズ詳細

https://video.medicalonline.jp/feature/19









■日本臨牀コラボレーションシリーズ(追加動画)

●IgG4関連疾患：診断と病型分類

https://video.medicalonline.jp/videos/855





IgG4_診断と病型分類





●心不全：補助人工心臓(VAD)・心臓移植

https://video.medicalonline.jp/videos/856





心不全_心不全 補助人工心臓(VAD)・心臓移植





●肥満症：治療と管理 外科療法

https://video.medicalonline.jp/videos/857





肥満症_治療と管理 外科療法





▼特集ページ

https://video.medicalonline.jp/feature/16

https://video.medicalonline.jp/feature/17

https://video.medicalonline.jp/feature/18









■メディカルオンラインについて

Medical*Online(メディカルオンライン)はメテオが2000年に開始した国内医学文献の電子配信サービスです。

国内医学雑誌の電子配信が皆無の中、民間企業として初めて実施した先駆け的なサービスです。

現在は商業出版系医学雑誌、学会・研究会誌等、約1,700ジャーナル：約440万文献のデータを配信しており、国内の大学・病院・専門学校・医学研究所等、約1,700機関で採用されています。

医学文献に加え、医学系電子書籍のサブスクリプションサービス、医薬品添付文書データベース、医療機器カタログ情報など、医療に関する多様な情報を提供するプラットフォームです。





【Medical*Online】

・文献 ： https://mol.medicalonline.jp/

・電子書籍 ： https://mol.medicalonline.jp/library/ebooks/

・医薬品添付文書DB ： https://pha.medicalonline.jp/

・医療機器カタログ情報： https://dev.medicalonline.jp/









■会社概要

株式会社メテオ

代表取締役：田原 裕滋

所在地 ：東京都千代田区神田須田町2丁目7番3号 VOLT秋葉原2F