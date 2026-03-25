はしご・脚立のパイオニアメーカー長谷川工業株式会社(本社：大阪市西区、代表取締役社長：長谷川 泰正)は、2012年の発売以降、「軽くて丈夫」な脚立として大ヒットを記録している専用脚立「脚軽(ASHIGARU)」より、年に一度の限定色「武将シリーズ」を始動します。

その記念すべき第一弾として、2026年限定色「常盤(TOKIWA)」を、限定色の脚立ソックス付きで、2026年4月24日(金)より数量限定で発売します。





専用サイト： https://www.hasegawa-kogyo.co.jp/ashigaru/





脚軽「常盤」





〈年に一度の限定色「武将シリーズ」始動〉

2025年に2,000台限定で発売した限定色「クロムレッド」は大きな反響を呼び、早期完売となりました。この反響を受け、限定色のシリーズ化を決定し、新たに「武将シリーズ」として始動します。

本シリーズは、戦国武将の甲冑の色から着想を得たものです。

戦いに向かう武将が己を鼓舞するために甲冑を纏ったように、現場で日々仕事に向き合う職人の“特別な道具”として使っていただきたいという想いを込めています。









〈2026年限定色「常盤(TOKIWA)」〉

常盤色(ときわいろ)は、松や杉などの常緑樹の葉のような、やや茶味を含んだ深く濃い緑色。

“永久に変わらぬ強さと繁栄”を象徴する縁起の良い日本の伝統色です。

日々現場で働く職人の皆さまに、変わらない信頼と力強さを感じていただける色に仕上げました。









〈限定色の脚立ソックス付き〉

室内作業時に脚立の脚部へ装着することで、床面への傷や汚れを防止し、滑りを抑える脚立ソックスをセットにしました。

本製品には、デザイン性・フィット感・脱げにくさを追求したフィットタイプ(RCK-F)を採用。

「常盤」に合わせた2026年限定色(ベージュ)仕様となっています。





「武将シリーズ」メインビジュアル

脚立ソックス(ベージュ)





〈脚軽シリーズの製品特長〉

脚軽シリーズは、販売累計60万台※1を突破。10分に1台売れる脚立※2としてプロの職人さんからご家庭で使われる方まで多くの方から支持をいただいています。

道具や作業着にファッション性を求める職人も多い現在、使いやすさとファッション性を兼ね備えた脚立になっています。





※1 2026年2月時点

※2 2025年の年間販売実績より





○「脚軽」開発の背景

2012年の開発当時、脚立は「重い脚立ほど丈夫≒丈夫な脚立ほど重い」という概念が浸透していました。そんな中、ある職人さんの「とにかく軽くて丈夫な脚立が欲しい！」の一言から開発がスタート。パーツから使い方までを徹底的に見直し、これまでにない脚立として誕生しました。





○軽さ

丈夫さはそのままに、最大30％※3の軽量化を実現しました。(当社従来品比)

※3 伸縮脚立は最大21％の軽量化(当社従来品比)





○強さ

最大使用質量は130kg※4と丈夫で、脚軽シリーズはすべてJIS適合品になっています。

※4 RZSは100kg





○ワンタッチで移動可能

開き止めの役割を持つ「ワンタッチバー」は、片手で持ち上げるだけでロックが解除できるので、荷物で片手が塞がっていても持ち運べ、作業効率が上がります。





○丸みを帯びた形状

支柱部分も踏ざん(ステップ)裏も丸みを帯びているのが特徴の脚軽は、持った時の握りやすさや、担いだ際の肩あたりが柔らかで身体に負担をかけにくい設計になっています。





ワンタッチバー

肩あたり柔らか

脚軽(常盤)+ 脚立ソックス フィット





■製品概要：「脚軽(常盤)+ 脚立ソックス フィット」





製品概要





■発売日 ： 2026年4月24日(金)









■サイズ ： 2サイズ(3尺、4尺)









■販売場所：

脚軽公式ショップ※5の取扱店舗

(取扱店舗の詳細はHPよりご確認いただけます。)





※5 脚軽公式ショップとは脚軽製品の特約店。2026年3月現在全国に656店舗。









■詳細URL： https://www.hasegawa-kogyo.co.jp/ashigaru/









■会社概要

脚立、はしご、作業台をはじめとしたアルミ製の総合仮設機器の研究開発・設計および製造ならびに国内・海外での販売を実施。全国8箇所の営業拠点と国内2工場、海外2工場の生産拠点、自社物流拠点を持ち、働く方の足場を支える企業として事業展開しています。





会社名 ： 長谷川工業株式会社

所在地 ： 大阪市西区江戸堀2丁目1-1 江戸堀センタービル14F

代表者 ： 代表取締役社長 長谷川 泰正

創業 ： 昭和31年(1956年)

URL ： https://www.hasegawa-kogyo.co.jp/