ペット向けアイテムを展開する「ONEKOSAMA OINUSAMA」(運営会社：株式会社スウィートマミー、所在地：東京都港区、代表取締役：鵜澤 光児)は、ペットと人の外出時の暑さ対策をサポートする新シリーズ 「空調お出かけシリーズ」を2026年3月に発表しました。本シリーズの商品は、2026年4月2日より開催されるペットイベント「インターペット東京」にて展示される予定です。





「空調と、出かける」シリーズ





■「空調と、出かける。」シリーズについて

近年、日本の夏は猛暑が続き、ペットの熱中症対策への関心が高まっています。

特にペットバギーやキャリーバッグ内部は熱がこもりやすく、外出時の暑さ対策は多くのペットオーナーにとっての課題となっています。

株式会社スウィートマミーではこれまで、マタニティ・ベビー用品の開発で培った快適性・安全性・機能性のノウハウを活かし、「空調ペット服」や「空調クールマット」といったペットとの外出をより快適にする製品開発を進めてきました。

今回発表した「空調と、出かける。」シリーズは、敷く・背負う・抱っこする・着るといったさまざまなスタイルで、空調ファンと共に暑さ対策を行える新しい提案です。









■「空調と、出かける。」シリーズ展開商品

・ 空調クールマット(2024年7月発売・シリーズ展開中)

空調ファンによる空気循環で、カート内部の温度上昇を抑える冷却マット。“敷くだけエアコン”としてペットバギーや家の中等、外出時にも自宅でも使用できます。





販売中の空調クールマット





・ ファン付ペットリュック(2026年3月新発売・シリーズ展開中)

通気設計と空調ファンを組み合わせたペットキャリー。夏の移動時の暑さ対策をサポートします。





販売中のファン付ペットリュック





・ AGS機能付きメッシュペットリュック(開発中)

歩行時の負担を軽減するAGS(Anti-Gravity Suspension)機能を搭載した新型キャリー。メッシュ素材の本体に空調ファン付で通気設計。





・ ファン付ペット抱っこ紐(今夏発売予定)

抱っこ移動時の蒸れを軽減する、通気設計とファンを組み合わせた新しいペットキャリー。





・ 空調ファン付ママベスト(開発中)

ペットオーナーや子育て中の女性向けのウェア型空調アイテム。外出時の暑さ対策として提案。









■インターペット東京で展示予定

「空調と、出かける。」シリーズ商品は、2026年4月2日より開催される国内最大級のペットイベント「インターペット東京」にて展示予定です。来場者は発売中の実際の商品を体験・購入できます。また開発中の商品に関しても、一部参考展示が予定されています。

「ONEKOSAMA OINUSAMA」のブースは、東ホールE7のB014。









■「空調と、出かける。」シリーズページ

本店URL： https://oneko-sama.com/shop/selections/with_fan

楽天URL： https://item.rakuten.co.jp/sweetmommy-home/c/0000000099/









■「ONEKOSAMA OINUSAMA」公式Instagram

https://www.instagram.com/onekosamaofficial/

★最新情報をご確認いただけます。









■ONEKOSAMA OINUSAMAの取り組み

【すべてのおねこさま、おいぬさまを幸せにしたいプロジェクト】

ONEKOSAMA OINUSAMAではすべてのおねこさま、おいぬさまを幸せにしたい、というミッションを掲げ、自社商品の利益の1％分を動物愛護団体へ寄付する活動を行っております。

「わが子のため」が「あの子のため」にも。お客様と一緒に活動をすることで、多くの方々と一緒に保護おねこさま、保護おいぬさまを支援できる取り組みです。

また、LINEの友達追加でも気軽に支援が出来ます。友達追加1件ごとにONEKOSAMAから愛護団体へ22円を寄付させていただきます。

皆さまのサポートをお待ちしております。





詳細はこちらから ： https://oneko-sama.com/shop/pages/charity

LINE友達追加はこちらから： https://page.line.me/520rfwtk









■運営会社「株式会社スウィートマミー」とは

2004年の創業以来、「ママになってもおしゃれでいたい」という想いを大切に、妊娠中から卒乳後まで長く着られる機能性とデザイン性を兼ね備えたオリジナルのマタニティウェアや授乳服、ベビー服を自社で企画・製造・販売しています。

2020年には「ネットショップ大賞」マタニティ部門で金賞を受賞し、これで8年連続の受賞となりました。また、楽天市場店では「ショップ・オブ・ザ・イヤー2020」ベビーマタニティジャンル賞を受賞するなど、業界内でも高い評価を得ています。

さらに2022年からは、マタニティ・ベビー用品で培ったノウハウを活かし、ペット用品や浴衣など新たなジャンルにも展開。おしゃれな全メッシュのペットカートやペット着物といったユニークな商品も開発し、“家族全員が楽しめるブランド”として進化を続けています。





【会社概要】

社名 ： 株式会社スウィートマミー

所在地 ： 東京都港区南青山2丁目2番15号 ウィン青山9階

代表者 ： 代表取締役 鵜澤 光児

設立 ： 2004年

資本金 ： 1,000万円

本店URL ： https://www.sweet-mommy.com/

代官山店： 東京都渋谷区恵比寿南3丁目7-10グランドメゾン代官山