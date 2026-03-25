台湾・宜蘭県蘇澳のLakeshore Hotel蘇澳四季双泉館では、冷泉文化の礎を築いた「冷泉の父」竹中信景の歩みを紹介する特別展「蘇澳泉湧の画映―冷泉の父・竹中信景を探る」を、2026年3月30日から9月30日まで開催します。館内では、温泉と冷泉を同時に楽しめる“黄金ダブル温泉”とともに、蘇澳に受け継がれる100年の冷泉文化を体感できます。





1―Lakeshore Hotel蘇澳四季双泉館





2―Lakeshore Hotel蘇澳四季双泉館





■山海に抱かれた黄金のダブル温泉

Lakeshore Hotel蘇澳四季双泉館は、山と海の間に佇み、国際的にも希少な「黄金ダブル温泉」で知られています。すべての客室に専用の湯船が備えられ、温泉と冷泉の両方を同時に楽しめる贅沢な湯浴み体験が可能です。湯に浸かりながら、窓の外に広がる山と海の絶景を静かに眺め、自然に包まれるひとときを過ごせます。

温泉は純度が高くなめらかな湯質で、高濃度の鉄イオンを含み、日本の名湯・有馬温泉の「金泉」にも匹敵します。湧出時は透明ですが、空気に触れることで淡い金色から琥珀色へと変化します。一方、冷泉は七星山の麓を源とし、炭酸と豊富な鉄分を含有。肌を整え、血行を促進し、疲労やこりを和らげ、心身を自然の癒しへと導きます。





3―山海に抱かれた黄金のダブル温泉





4―国際的にも希少な「黄金ダブル温泉」で知られている





■独自の湯治療法｜ヨーロッパ式温冷交代浴 × 東洋経絡マッサージ

ここでは独自に考案された湯治療法を体験できます。ヨーロッパ式の温冷交代浴と、東洋の十二経絡マッサージを融合。まず温泉で筋肉の緊張をほぐし、その後冷泉に浸かることで血流を活性化。温冷の繰り返しが自律神経のバランスを整えます。さらにツボへのやさしい刺激により、代謝や免疫力の向上も期待できます。単なるリラクゼーションにとどまらない、身体と心の両面を整える総合的な癒し体験です。









■百年の冷泉物語を未来へ―竹中信景から現代の湯治へ

蘇澳の冷泉文化を守り継ぐという理念のもと、ホテルは「冷泉の父」と称される竹中信景の歴史を現代へとつなげています。その歩みを背景に、冷泉を活かした「日の出冷泉焼酎」の開発に加え、今年は館内にて特別展「蘇澳泉湧の画映―冷泉の父・竹中信景を探る」を開催。竹中家に残された貴重な写真や手稿を通じて、100年前の冷泉文化に触れることができます。

さらに3月30日～9月30日で＜蘇澳泉湧の画映―冷泉の父・竹中信景を探る特別展＞が開催されます。同イベントでは、謎解き体験やビー玉ラムネのDIYワークショップ、特別展限定グッズなどもご用意。蘇澳ならではの黄金ダブル温泉を満喫しながら、その背後にある文化や歴史にも深く触れることができ、五感で味わう特別な旅となるでしょう。





5―＜蘇澳泉湧の画映―冷泉の父・竹中信景を探る特別展＞





■概要

＜蘇澳泉湧の画映―冷泉の父・竹中信景を探る特別展＞

会期 ： 2026年3月30日～9月30日

会場 ： Lakeshore Hotel蘇澳四季双泉館 R1 藏䖝居

(宜蘭県蘇澳鎮中正路38号)

予約専用ダイヤル： +886-3-9966600

公式サイト ： https://gp.lakeshore.com.tw/YOA8W