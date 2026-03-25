韓国発のライフスタイルスキンケアブランド「haruharu wonder（ハルハルワンダー）」は、新商品「ローズPDRNファーミングセラム」を2026年3月25日（水）よりQoo10およびAmazonにて発売いたします。本製品は、今注目されている美容成分「PDRN」を、ダマスクローズから抽出したヴィーガン仕様で採用。さらにレチナールや5種のペプチドを組み合わせ、肌の弾力とツヤを同時にケアする高機能エイジングケア*を実現しました。発売を記念し、3月31日（火）までの期間限定で、Qoo10での購入者を対象としたスペシャルイベントを実施いたします。期間中に対象製品をご購入いただいた方へ、人気エッセンスの30mlサイズをプレゼントいたします。*年齢に応じたお手入れ

◆商品特長

・ローズPDRN × レチナールのシナジーケアダマスクローズ由来のヴィーガンPDRNと0.1%のレチナールを配合。肌のリズムを整え、コラーゲン生成をサポートすることで、ハリのあるなめらかな肌へと導きます。※「レチナール」とは：ビタミンAの一種で、「レチノール」より速く作用し、より効果が高い“次世代ビタミンA”として注目されている成分です。・5種のペプチドコンプレックス配合多彩なペプチド成分が肌バリアを強化し、ダメージを受けた肌のコンディションを健やかに整えます。・低刺激エイジングケア処方敏感肌対象の臨床テスト済み。刺激を抑えつつ、確かな効果を実感できるよう設計されています。・ベルベットテクスチャー＆グロウフィニッシュ特許技術「Phyto-Velvet Network」を採用。ベタつきのない柔らかな使い心地で、自然なツヤ肌を演出します。・100%ヴィーガン処方動物性原料を一切排除したクリーンビューティー処方で、どなたでも安心してお使いいただけます。

◆商品概要

商品名： ROSE PDRNファーミングセラム発売日： 2026年3月25日（水）内容量： 30ml価格： 2,800円（税込） ※参考価格 3,200円（税込）販売リンク：Qoo10公式ショップ https://www.qoo10.jp/g/1196024649Amazon.co.jp 公式ショップ https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4ZQKHM3

◆発売記念特典

新商品の発売を記念して、2026年3月25日（水）～3月31日（火）の期間中、Qoo10の対象ショップにて新商品をご購入いただいた方全員に、以下の人気アイテムをプレゼントいたします。【プレゼント内容】・ブラックライスプロバイオティクスバリアエッセンス (30ml)Qoo10 商品リンク：https://www.qoo10.jp/g/1104540071

「haruharu wonder (ハルハルワンダー)」のブランド名は、韓国語で「一日一日（하루하루/haruharu）」と、毎日のスキンケアタイムを通して、肌に変化（wonder＝驚き）をもたらすことに由来しています。「Better Vegan for All」を掲げ、美しさと自然の持続可能な共存に重点を置いたライフスタイルスキンケアブランドです。■ haruharu wonder Qoo10 公式ページhttps://www.qoo10.jp/shop/haruharuwonder_official■ haruharu wonder 日本公式 Instagramhttps://www.instagram.com/haruharuwonder_japan/■ haruharu wonder 日本公式 Xhttps://x.com/haruharuw_jp