株式会社ZENB JAPAN（ゼンブ ジャパン）（愛知県半田市、以下 ZENB）は、麻布台ヒルズ内のレストラン「DepTH brianza（デプス・ブリアンツァ）麻布台ヒルズ」と、2026年3月25日（水）から3月31日（火）までの期間限定でコラボレーション企画を麻布台ヒルズマーケットにて実施いたします。本企画では、おいしくカラダにもやさしい黄えんどう豆でできた「ZENBヌードル」「ZENBマメロニ」「ZENBブレッド」を使用した、グルテンフリーの特別メニューを提供。さらに、普段はオンライン中心で販売しているZENB商品を実際に手に取って購入できるPOPUP「ZENBストア」も同時オープンします。企画ページ：https://www.azabudai-hills.com/azabudaihillsmarket/popup/index.html

イタリアンの名店が引き出す、新しい“豆のおいしさ”体験

ブリアンツァグループ（https://la-brianza.com/depth_brianza/）が培ってきたイタリア料理の技法と、ZENBの素材を活かす思想が融合。小麦を使わずに仕上げたとは思えない満足感と、豆由来のやさしい旨み。“我慢する”のではなく、“選びたくなるおいしさ”としてのグルテンフリーを提案します。

奥野義幸シェフ コメント

今回のコラボでは、素材そのものを大切にするという共通点からZENBと組みました。豆のやさしい旨みと独自の食感を活かし、イタリア料理の技法でシンプルに仕立てています。素材本来の味わいをぜひ楽しんでください。

期間限定コラボメニュー（価格は税込）

ZENBヌードル使用

サカエヤ手当の近江牛スネ肉のボロネーゼ \2,300

甘いトマトと濃厚パルミジャーノ \1,800

ZENBマメロニ使用

たっぷりバジルとぷりぷり小海老のジェノベーゼ \2,100

ZENBブレッド使用

ハンガリー産フォアグラのフランとZENBブレッド ～3種の雑穀～（パスタセット\450／単品\550）

ひよこ豆のフムスとZENBブレッド ～ふわもちロール～（パスタセット\350／単品\450）

POPUP「ZENBストア」同時開催

期間中、麻布台ヒルズマーケットにて、まるごと黄えんどう豆を使用したZENB商品のPOPUPストアを展開。麺、パンからスナックまでZENBの幅広いラインナップを実際に手に取り、その場で購入できます。

主な販売商品

・ZENBヌードル（2種）・ZENBマメロニ・ZENBブレッド（8種）・ZENBパスタソース（5種）・ZENBハッピー（4種）・ZENBチップス、ZENBパスタスナック、ZENBスープ、ZENBラーメン ほか多数

試食体験も実施

POPUPでは、ZENBブレッドやZENBハッピーの試食も実施。素材そのままの味わいや食感を、気軽に体験できます。*試食内容は時間帯により変更となります。

開催概要

期間

2026年3月25日（水）～3月31日（火）

営業時間

物販（ZENBストア）10:00～20:00／レストラン 11:00～20:00（L.O.19:30）*最終日のみ19:00閉店（L.O.18:30）

場所

東京都港区麻布台一丁目2番4号 ガーデンプラザC 麻布台ヒルズマーケット 区画B2E

おいしく、カラダにも地球にもやさしいスーパーフード「黄えんどう豆」

黄えんどう豆は、北欧やギリシャなどで古くから食されてきた伝統的な豆類。食物繊維が豊富で、近年注目されている発酵性食物繊維（レジスタントスターチ）も含まれています。また、鉄・亜鉛・カリウムなどのミネラルが豊富で、植物性たんぱく質源としても世界的に注目されています。豆類は根粒菌の働きによって窒素肥料の使用量を抑えられるため、環境にもやさしいサステナブルな食材です。

ZENBとは

野菜や豆といった植物を可能な限りまるごと“ぜんぶ”使った食で、おいしくてカラダにいい、人と社会と地球の健康に貢献する、ウェルビーイングな食生活を提案しています。動物性原料不使用で、可能な限り添加物も使用せず、素材そのもののおいしさと栄養を余すことなく活かしています。小麦や米よりもヘルシーで地球にもやさしい黄えんどう豆を使った「ZENBヌードル」「ZENBブレッド」「ZENBチップス」や、普段食べずに捨ててしまう芯や皮まで、まるごと野菜を使った「ZENBカレー」「ZENBスープ」「ZENBバトン」などを販売しています。・公式サイト：https://zenb.jp・Instagram：https://www.instagram.com/zenb_japan/・X：https://x.com/Zenb_jp＜本件に関するお問い合わせ先＞お問い合わせフォーム：https://support.zenb.jp/hc/ja/requests/new