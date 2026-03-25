※一部店舗を除く

楽天、Amazonで多数の賞を獲得し、ブランド累計売上個数300万個突破※のメンズコスメブランド『NULL（ヌル）』（株式会社G.Oホールディングス：大阪府大阪市）は、ベースメイク用パフ『NULL ルビヴェールパフ』を、2026年3月25日（水）から全国のPLAZA（一部店舗を除く）で順次展開を開始いたします。

ファンデーションが染み込みにくい特殊構造により無駄なく塗布でき、高密着でメイク崩れを防ぎます。素肌のようなナチュラルな仕上がりを時短で実現し、便利な専用ケース付きで持ち運びにも配慮。BBクリームやリキッド、クッションファンデなど様々なタイプのファンデーションに対応し、男性のベースメイクを強力にサポートいたします。

近年、男性の美容意識の高まりとともにメンズコスメ市場は拡大しており、PLAZAでのメンズコスメ展開は珍しく、新たな注目を集めています。本製品を通じて、より多くの方々に手軽で効果的なベースメイクの機会を提供してまいります。※2026年3月19日時点

◾️製品概要

【Point1】ファンデーションが染み込みにくい構造

ファンデーションがパフ内部に染み込みにくいため、少量でもしっかり塗れ、適正量で使用することができます。経済的に使えるのが嬉しいポイントです。

【Point2】高密着で崩れにくい

パフ表面のキメ細かさと密着力で、肌にしっかりフィット。メイクがよれにくく、朝の仕上がりを長時間キープできます。

【Point3】化粧ノビ◎素肌のような仕上がり

ファンデーションをムラなく均一に塗布できるので、まるで素肌のようなナチュラルな質感を実現。 透明感のある仕上がりで、清潔感のある印象を演出します。

【Point4】時短設計

通常のパフよりもサイズが大きいため、顔全体をスピーディーにカバー。忙しい朝や外出前も時短でムラなくきれいに仕上げられます。

【Point5】便利なパフケース付き



衛生面に配慮した、専用ケース付き。 パフを持ち歩く時も埃や汚れを気にせず、いつでも清潔な状態で使えます。

【Point6】マルチ対応

BBクリーム、リキッドファンデーション、クッションファンデーションなど、様々なタイプのファンデーションに対応。ひとつ持っておけば、用途を選ばず幅広く活躍します。

◾️製品概要

自然な仕上がりへと導く新感覚のベースメイク用パフサイズ：66mm×66mm(パフ厚み 8.5mm 最大部)パフ素材：湿式ウレタン販売元：株式会社G.Oホールディングス価格:：990円(税込)

■ブランド概要

『NULL』（ヌル）／メンズコスメブランド

かっこ良く、そして美しい。男でも美しさをかねそなえる時代へ。ずっとカッコよくいたいからスキンケアする。もっと自信を持ちたいからメークする。堂々と振る舞いたいからボディケアする。おしゃれで、キマっていて、美しい。今までを超える、男になろう。