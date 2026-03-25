橋梁用伸縮装置メーカー・株式会社クリテック工業（代表：若林勇二／本社：東京都港区）は、2026年3月16日に開催された「2026年しんきん優良企業表彰」において、「信金中央金庫理事長賞」を受賞いたしました。本受賞は、耐久性100年を実現した橋梁用伸縮装置の開発が、インフラ維持コストの削減および取り替えに伴う様々なコストを削減する画期的な製品として高く評価されたものです。

芝信用金庫の取引先約20,000社を代表し受賞

「しんきん優良企業表彰制度」は、一般社団法人東京都信用金庫協会、しんきん協議会連合会、東京事業経営者会が主催し、他社の模範となる企業の取り組みや成功事例を表彰する制度です。信用金庫は、地域の発展を共に担う経営のパートナーとして、地元企業の挑戦と成長を支え続けてきました。本制度は、その歩みの中で生まれた優れた企業を表彰し、地域の活性化を図るものです。選考対象は、東京都内23の信用金庫の取引先である中小企業です。当社は、芝信用金庫様の本店および支店を含む49店舗の取引先約20,000社の中から代表企業として推薦されました。その後、各信用金庫から推薦された企業の中から表彰対象40社が選出され、厳正な審査の結果、当社は「信金中央金庫理事長賞」を受賞いたしました。本受賞は、数えきれないほど多くの企業の中から選出されたものであり、当社の技術力と継続的な取り組みが高く評価された結果であると受け止めております。

耐久性100年の製品と社会貢献活動が評価

今回の受賞においては、当社の主力製品『ハイブリッドジョイント 3LⅡタイプ』の開発が高い評価を得ました。本製品は、100年という超長期耐久性により橋梁用伸縮装置の交換頻度を大幅に低減。直接的なコスト削減に加え、交通規制などの付随する社会的コストの削減にも貢献する画期的な製品です。

また当社では、シニア人材の活用や健康経営優良法人の認定取得など、社員の健康維持・増進に配慮した職場環境づくりを推進しています。さらに、社会貢献活動の一環として、小学生向け体験学習「クリテックアカデミー」を継続的に開催し、次世代育成と土木業界への理解促進に取り組んでいます。これらの活動も総合的に評価されました。

受賞を契機に、持続可能な社会インフラへの貢献を加速

受賞に際し、代表取締役の若林勇二は次のようにコメントしています。「このたび当社は、『2026年しんきん優良企業表彰』において信金中央金庫理事長賞を受賞いたしました。芝信用金庫様の取引先約20,000社の中から代表としてご推薦いただき、さらに都内23の信用金庫様から選出された企業の中で本賞を賜りましたことを、大変光栄に存じます。本受賞は、当社がこれまで培ってきた技術力と品質への取り組みをご評価いただいたものと受け止めており、今後も社会インフラを支える企業として、さらなる価値創造に挑戦する所存です。日頃より多大なるご支援とご指導を賜っております芝信用金庫様に、心より深く感謝申し上げます。今後も地域社会の発展に貢献し、より一層信頼される企業を目指してまいります」

インフラの老朽化が進む中、安全で安心な橋梁を維持し続けることは当社の重要な使命です。今回の受賞を励みに、さらなる技術革新と品質向上に取り組み、社会に貢献してまいります。本リリースに関するお問い合わせや取材のご依頼は、下記までお願いいたします。耐久性100年の『ハイブリッドジョイント 3LⅡタイプ』の開発秘話や、次世代へとつなぐ社会貢献活動についてご紹介が可能です。

■お問い合わせ先

株式会社クリテック工業 広報担当：水野TEL：03-5403-7373E-mail：info@cretec.jp

会社概要

株式会社クリテック工業

株式会社クリテック工業は、誠実な社員・協力会社・顧客との信頼関係を築き、社会に貢献し続ける企業を目指す橋梁用伸縮装置メーカーです。国土交通省、NEXCO、都市高速、地方自治体等の公共団体を中心に全国で採用実績があります。調査・設計・製造・販売・施工を一気通貫で請負い、超長期耐久性100年の「ハイブリッドジョイント 3LⅡタイプ」をはじめ、高い耐久性と止水性で橋の長寿命化に貢献します。

●会社名：株式会社クリテック工業●所在地：東京都港区新橋5-27-1 パークプレイス6F●代表者：代表取締役社長 若林勇二●設立： 1996年12月●事業内容： 土木・建設業 橋梁用伸縮装置のメーカー（製造業）、 橋梁用伸縮装置の調査、設計、製造、販売、施工●HP：https://cretec.jp/

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