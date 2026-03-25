6枚刃×LED表示×3段階調整で、衣類ケアをもっと簡単・快適にL&Lライブリーライフ株式会社は、衣類を美しく長持ちさせたい方に向けて、パワフルな除去力と使いやすさを兼ね備えた電動毛玉取り器「Q20」を発売いたしました。秋冬のニットやコート、日常使いの衣類に発生しやすい毛玉問題に対し、時短・簡単・高仕上がりを実現する次世代ケア家電として注目されています。

開発背景

https://item.rakuten.co.jp/soppy/z100629/

お気に入りの衣類も、毛玉ができるだけで「古く見える」「清潔感が損なわれる」といった悩みを抱えるユーザーは少なくありません。特に忙しい現代人にとって、手間のかかる衣類ケアは大きな負担となっています。本製品は、誰でも簡単に新品のような仕上がりを実現できることを目的に開発されました。

製品特長

強力6枚刃でスピーディーに毛玉除去

高品質ステンレス製の大型6枚刃を採用。頑固な毛玉から細かな繊維くずまでしっかり除去し、衣類を新品のような状態に整えます。

1200mAh大容量バッテリーで長時間使用

フル充電で最大約4時間の連続使用が可能。頻繁な充電の手間を軽減し、まとめて衣類ケアが行えます。

LED液晶ディスプレイで残量・状態を可視化

バッテリー残量や動作状態が一目で分かるLED表示を搭載。使用中の不安を軽減し、より快適な操作性を実現しています。

3段階パワー調整で様々な生地に対応

衣類の素材に合わせて強さを調整可能。ニットやコートなど幅広い素材に対応し、生地を傷めにくい設計です。

コードレス＆給電対応の2WAY仕様

コードレスで場所を選ばず使用できるほか、充電しながらの使用にも対応。自宅でも外出先でもストレスなく利用できます。

安全設計＆簡単お手入れ

安全ロック機能を搭載し、不意の作動を防止。ダストボックスや刃の取り外しも簡単で、清潔に保つことができます。

使用シーン

・ニット、セーター、カーディガン・コート、ソックス・カーペットや布製品日常使いから季節の衣替えまで、幅広いシーンで活躍します。

製品概要

製品名：電動毛玉取り器 Q20サイズ：約63×58×154mm重量：約195gバッテリー容量：1200mAh充電時間：約1.8時間使用時間：最大約4時間（モードにより異なる）消費電力：5W

販売情報

本製品は、楽天市場および各ECモールにて販売中です。替刃付きセットなど、用途に応じたバリエーションも展開しています。今だけ特別価格で販売中！楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/soppy/z100629/Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/z100629.html

会社概要

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社は2015年設立のライフスタイルテクノロジー企業です。スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電などの企画・販売を行っています。楽天市場、Amazon、Yahooショッピングなど主要ECモールを中心に事業を展開しています。会社名：L&Lライブリーライフ株式会社所在地：東京都立川市錦町３－１－１３立川ASビル ３F事業内容：スマート家電・デジタル製品・生活雑貨の企画・販売ホームページ：https://livelylife.jp/