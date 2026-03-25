株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：矢部 拓）は、自社開発の倉庫受付業務効率化システム 「ラピロジ」 がこのたび商標権を取得したことをお知らせいたします（登録商標第6993748号）。

ラピロジについて

ラピロジは、物流業界のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進に貢献する倉庫受付業務効率化システムです。

物流現場では、ドライバーの到着時刻や積み下ろし状況がリアルタイムで共有されないことによる対応遅延、担当者への業務集中による過重労働、紙や電話に依存したアナログ管理によるミスの発生など、長年にわたり解決が難しい課題が残っていました。

ラピロジはこうした現場の実態に向き合い、受付業務のデジタル化・自動化によって正確性と生産性を同時に高めることを目的として開発されました。すでに複数の物流現場での導入実績を持ち、受付業務の時間短縮や人件費削減、ドライバー満足度の向上など高い評価を得ています。

受付業務の自動化・データ化

トラックドライバーがタブレットで自ら受付を行い、従来の手入力・電話対応を減らすことができます。

担当者への業務集中を解消し、限られた人員でも安定した受付運営を実現します。

リアルタイム可視化・通知機能

待ち時間や進捗状況をリアルタイムで確認可能。また、自動音声やSMS・LINE等の通知により、業務円滑化を支援します。

ドライバーが待ち時間を把握できるため、長時間待機によるストレスやクレームの軽減にもつながります。

データ蓄積による改善・分析

蓄積した入出庫データは、業務改善や分析レポート作成に活用することができます。

月次の入出庫状況やドライバーの平均待ち時間などを可視化することで、勘や経験に頼らないデータドリブンな現場改善を後押しします。

倉庫受付業務効率化システムのラピロジを導入して、倉庫受付業務の煩雑さやドライバーの長時間待機を解決しませんか。

サービス詳細・お問い合わせ

ITの力で、倉庫受付をもっと簡単に。

『ラピロジ』：https://rapilogi.cloud/

会社概要

■株式会社クインクエについて

https://rapilogi.cloud/

Mission：DXで世の中を「べんり！」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営WEBサイト：https://quin-que.net/

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