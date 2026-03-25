岡山県倉敷市児島で、かつて地域の発展を支えた塩田文化を“食”で表現したユニークなカレーが話題となっています。※自社調べ

とんかつを立てて塩田の構造を再現するという斬新な見た目と、地域の歴史を伝えるストーリー性を兼ね備えた新メニューが誕生しました。









岡山県倉敷市児島駅前のパティオ内にある「アジアな季節SORA」では、児島の歴史である塩田文化を広く知ってもらうことを目的に、「児島流下式塩田カツカレー」の提供を開始しました。

児島は、国産ジーンズ発祥の地として知られる一方で、かつては塩田の町として栄えた歴史があります。しかし近年、その塩田の歴史は観光客をはじめ広く認知されているとは言えない状況にあります。

こうした背景から、同店では“見た目で興味を持ってもらい、そこから地域の歴史を知ってもらうきっかけを作りたい”との思いでメニュー開発に着手しました。





児島塩田カツカレー





【流下式塩田と竜王山の鳥居を表現しているカレー】

試行錯誤の末に完成したのが、かつての製塩法である「流下式塩田」を表現したカツカレーです。

とんかつを立てて並べることで塩田の簾(すだれ)構造を再現し、その上から特製のクリームチーズフォームをかけることで、塩が生成される様子を視覚的に表現しています。

さらに、ご飯は児島の名所である竜王山をイメージして盛り付けられ、認知されてきている竜王山の天空の鳥居を、ニンジンで作って立てています。





竜王山の天空の鳥居から見る朝日





周囲のサラダは山の自然を表現し、特製のカレードレッシングで仕上げるなど、一皿全体で児島の風景と歴史を感じられる構成となっています。

同店店長は「児島にはジーンズだけでなく、塩田という大切な歴史があります。竜王山の天空の鳥居は、鳥居の真ん中から朝日を望むことができるという素晴らしい天空の鳥居です。このカレーをきっかけに、児島の魅力をより多くの方に知っていただければ」と話しています。









■商品概要

商品名：児島流下式塩田カツカレー

価格 ：1,429円(税込)









■店舗概要

店舗名 ： アジアな季節SORA児島店

(運営：株式会社ファンジョイライフ)

所在地 ： 〒711-0921 岡山県倉敷市児島駅前2-27

ショッピングコートパティオ2F

TEL ： 086-474-2999

営業時間： ランチ 11：30～14：00(L.O.13：30)

ディナー 18：00～23：00(L.O.22：00)

売切等で、早めに閉店することがあります

定休日 ： 毎週月曜日、及び第一日曜日とその翌々日の火曜日

URL ： https://www.azikise.com/