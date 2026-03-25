『中国IC半導体産業白書2026』を発刊

今、世界で注目の中国（本土）のIC半導体産業を俯瞰

横浜、日本、2026年3月25日 /PRNewswire/ -- この度、アジア人工知能通信合同会社（AAiT）では、中国（本土）のIC半導体産業について、メーカー動向や戦略、関連政策などについてまとめた「中国IC半導体産業白書2026」を発行します。米中デカップリングで内製化が急速に進む中国IC半導体産業の全貌を総括します。





中国は世界で最も成長が速いIC製造市場となっています。本白書では、パッケージング・テスト、ファウンドリー、設計、材料、装置メーカーにおける主要な50社のそれぞれのコア技術、業績、最新のトピックス、今後の課題と展望などを分析しています。また特集レポートとして「中国の半導体国産化に向けた最新技術開発動向」「米中AI・半導体政策の動向と競争の軌跡」を収録。今後のIC半導体関連ビジネスの戦略策定に必要な情報を網羅した一冊となっています。

【目次】

第１章 中国 IC 産業の売上高、国内市場、国際貿易

１－１. 売上高と部門別比率

１－２. 国内市場の規模と製品応用分野

１－３. 国際貿易

第２章 第２章 中国ICパッケージ＆テスト業

２－１. 概況

２－２. 売上高トップ10社

２－３. 主要企業分析（13社）

気派科技、広東利揚芯片測試、江蘇大港、江蘇長電科技、合肥新匯成微電子、合肥颀中科技、上海偉測半導体科技、盛合晶微半導体、蘇州晶方半導体科技、通富微電子、天水華天科技、沛頓科技、甬矽電子

第３章 中国IC半導体製造業

３－１. 概況

３－２. 12インチ生産ラインリスト ３－３. 8インチ生産ラインリスト

３－４. 主要企業分析（13社）

華潤微電子、合肥晶合集積回路、上海華虹（集団）、上海積塔半導体、芯恩(青島)集積回路、芯联集積回路製造、中芯国際集積回路、長江存儲科技、長鑫存儲技術、武漢新芯集積回路、北京燕東微電子、北京賽微電子、粤芯半導体技術



第４章 中国IC半導体製造業

４－１. 概況

４－２. IC設計業の応用分野 ４－３. 設計企業トップ10

４－４. 今後の展望と課題主要 ４－５. 主要企業の分析（14社）

歌爾微電子、格科微電子、杭州士蘭微電子、豪威集積回路、紫光国芯微電子、紫光展鋭（上海）科技、晶晨半導体、深圳市海思半導体、深圳市中興微電子、深圳市匯頂科技、瑞芯微電子、兆易創新科技集団 北京集創北方科技、矽力傑半導体技術

第５章 中国IC半導体装置メーカー

５－１. 概況

５－２. 装置メーカートップ10 ５－３. 主要企業分析（5社）

華海清科、深圳市新凱来技術、拓荊科技、北方華創科技集団、瀋陽芯源微電子設備

第６章 中国IC半導体材料メーカー

６―１. 主要企業（5社）

湖北興福電子材料、江蘇華海誠科新材料、中巨芯科技、中船重工（邯鄲）派瑞特種気体、寧波江豊電子材料

特集１. 中国の半導体国産化に向けた最新技術開発動向

特集２. 米中AI・半導体政策の動向と競争の軌跡

【提供価格】

レギュラー版：180,000円 （税抜価格：163,636円）

【同一住所同一部署限定版】

ご購入者様が所属されている同一住所同一部署でご利用いただけます。人数の制限はございません。

※部署、室を統括されるグループ、本部等でのご利用はグローバル版をご利用ください。

グローバル版：390,000円（税抜価格：354,545円）

【海外法人含む法人内共同利用版】

世界各地全法人の社員の方がご利用いただけます。購入された国内法人（別法人を通じて購入された場合はご利用される法人）内および海外現地法人（100％子会社）が対象です。

キャンペーン価格：2026年6月末までの期間限定で、ニュースサイト「AAiT」の購読者（現会員）のほか、新たに定期購読3カ月以上で購読申し込みの場合、同白書を2割引きでご提供します。

発行年月 ：2026年4月上旬予定

A4判／約500ページ（PDF）

発行 ： アジア人工知能通信合同会社（AAiT）

WEB：https://aait.co.jp/

問い合わせ：https://x.gd/Rhdiv

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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