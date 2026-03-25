コスモ食品株式会社(本社：東京都大田区)は、2026年の母の日に向けて、温めるだけで本格的な味わいが楽しめる「直火焼レトルトカレー・シチュー ギフトセット」を、公式オンラインストア等にて販売開始いたしました。





直火焼ルーを使用した本格的な味わい。“何もしない時間”を贈る母の日ギフト





5月の第2日曜日は母の日。今年は5月10日(日)にあたります。

花やスイーツなどのギフトが定番ですが、近年では「実用的な贈り物」への関心も高まっています。





しかし一方で、母の日であっても食事の準備がなくなるわけではなく、「結局ご飯を作るのは自分」という声も少なくありません。





共働き世帯の増加などにより、日々の食事づくりの負担は続いており、母の日であっても“いつも通りの家事”が発生しているのが現状です。





母の日でも、食事づくりは休めない――そんな日常に向き合った提案です。





コスモ食品株式会社は、創業以来、直火焼製法にこだわったカレールーを中心に、家庭で手軽に本格的な味わいを楽しめる商品づくりを行ってきました。

近年では、その製法で培った味づくりの技術を活かし、レトルト商品にも展開を広げています。





そこで今回、母の日に向けて、“料理をしない時間を贈る”という選択肢を提案します。





温めるだけで食事が完成するレトルト食品を、母の日のギフトとして活用することで、「何もしなくていい時間」を届ける、新しい母の日のかたちです。









■商品概要

コスモ食品のこだわりである直火焼ルーを活かしたレトルトギフトセット2種





【ごろっとお肉のカレー6個セット】

大きめにカットしたお肉が入った、食べ応えのあるカレー。

本商品には当社のこだわりである直火焼ルーを使用しており、温めるだけで本格的な味わいをお楽しみいただけます。





【ごろっと具材のシチュー6個セット】

具材感を楽しめる、食べ応えのあるシチュー。

直火焼ルーの味わいを活かし、忙しい日でも手軽に食事を用意できる一品です。





★母の日の贈り物として、メッセージカードやカーネーション(造花)を添えるなど、感謝の気持ちとともに“何もしなくていい時間”を届ける工夫も検討しています。





ごろっとお肉のカレーセット

ごろっと具材のシチューセット





■コスモ食品のこだわり：創業以来変わらない【直火焼製法】

当社は創業以来、「本当に美味しいものを消費者に届ける」という思いのもと、原料と製法にこだわった商品づくりを行ってきました。





なかでも特にこだわっているのが「直火焼製法」です。

ルーの製造時に釜を直接火にかけることで、素材の旨味を最大限に引き出し、香ばしく奥深い味わいに仕上げています。





大手メーカーでは採用が難しいこの製法を用い、手間と時間をかけて丁寧に仕上げることが、長年にわたり支持されている理由です。





直火焼ルー製造風景(1)

直火焼ルー製造風景(2)





■コスモ直火焼シリーズ・メディア掲載実績(一部)

・MBS／TBS系『サタデープラス』

「ひたすら試してランキング(クリームシチュー部門)」総合1位

「2025年上半期サタデミー賞」総合3位

・TBS系『ラヴィット！』

「超一流カレー職人が選ぶレトルトカレー甘口ランキング」1位

・雑誌『anan』2488号(2026/3/18発売)：特集「カラダが整う、不調改善ケア 2026」

・雑誌『週刊女性』

・雑誌『昭和50年男』

・書籍『十和子道』(君島十和子さん)

・書籍『It's OK』(大屋夏南さん)









■担当者コメント

「母の日に“料理をしない時間”を贈るという選択肢を提案したいと考えました」









■販売情報

販売チャネル：楽天公式ショップ、公式オンラインストア

・楽天

https://www.rakuten.co.jp/cosmofoods/contents/cosmofoods/contents/gift/

・オンラインストア

https://store.e-cosmo.co.jp/shopbrand/ct18/









■コスモ食品株式会社について

コスモ食品は、素材の持ち味を最大限に引き出す「直火焼」にこだわり、家庭で手軽に本格的な味わいを楽しめる製品づくりを続けてまいりました。

今後も、食の多様化に応える製品開発を通じて、日本のカレー文化の発展に貢献してまいります。









【会社概要】

企業名 ： コスモ食品株式会社

設立年月 ： 1986年6月

本社所在地 ： 東京都大田区大森北2-4-18 大森ビル7F

HP URL ： https://www.e-cosmo.co.jp/

オンラインストア： https://store.e-cosmo.co.jp/

X ： https://x.com/cosmoJIKABIYAKI/

Instagram ： https://www.instagram.com/cosmofoods_curry/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

■コスモ食品オンラインストア

TEL：0172-78-1900(平日 9:00～18:00)





■お問い合せフォーム

https://www.e-cosmo.co.jp/contact/