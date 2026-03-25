Getac、CommandCoreを発表：困難な環境で活動するプロフェッショナル向けのドローン遠隔制御ソリューション





CommandCoreは、最適な運用効率を実現する広範なカスタマイズオプションで、陸海空にまたがる幅広いユースケースにおけるマルチドメイン・オペレーション（MDO）を直接サポートします。

ニュースの概要：

・CommandCoreは、防衛、公共安全、公共事業のプロフェッショナルを対象とした新しいドローン遠隔制御ステーションです。

・顧客は、Getacの幅広いラインアップから、独自のニーズやユースケースに合ったデバイス、アクセサリ、ペイロードを選ぶことができます。

・CommandCoreの設計は、多様なドローンのエコシステムへスムーズに統合し、サードパーティ製技術との相互運用性に対応するものになっています。

台北、2026年3月25日 /PRNewswire/ -- 堅牢なコンピューティングおよびモバイルビデオソリューションのリーディングプロバイダーであり、高度な自社開発能力を有するメーカーであるGetac Technology Corporation（以下Getac）は、堅牢なドローン制御ソリューションCommandCoreの新規発売を発表しました。



Getac Announces CommandCore Remote Drone Control Solution for Professionals Operating in Challenging Environments



CommandCoreでは、顧客が個々のニーズやユースケースに基づいて、Getacの実績ある堅牢なハードウェアを業界固有のアクセサリ、ペイロード、ソフトウェアと組み合わせることができます。その結果、包括的なUAV/USV/UGV制御ソリューションとして、防衛、公共安全、公共事業などの業界で見られる種々の困難な環境や運用シナリオに合わせ、十分に適応できるようになっています。

CommandCoreの中核をなすのは、GetacのGround Control Station（地上管制ステーション、GCS）です。これはミッションに対応する集中ハブとして機能し、リアルタイムのデータ処理、過酷な状況下でのシームレスなドローン制御、運用パラメータの全体的な管理ができるように設計されています。顧客は各自のGCSニーズに応じて、ZX80完全堅牢Androidタブレット、UX10完全堅牢Windowsタブレット、S510堅牢WindowsノートPC、B360完全堅牢WindowsノートPC、X600完全堅牢Windowsワークステーションなど、多様なGetac製デバイスから選択できます。

GCSのフォームファクタは、最大限柔軟にカスタマイズすることもできます。オプションには、完全一体型でドローン制御を内蔵したデザインのものと、アクセサリータイプで必要に応じGetacデバイスと外付けのドローン制御を分離できるデザインのものがあります。その他のフォームファクタには、オフィスドックデザインや、モバイル指揮統制活動の一部として使用するためのデュアルディスプレイを備えた総合的なスーツケースデザインなどがあります。

堅牢な信頼性とモジュラーアーキテクチャの融合

CommandCoreは、パフォーマンスに妥協することなく、過酷かつ予測不可能でミッション・クリティカルな運用環境に耐えられるよう、ゼロから設計されています。実績ある堅牢設計により現場での信頼性を確保することができ、拡張性と構成性に優れたシステムアーキテクチャにより、幅広い業種におけるシームレスなカスタマイズ、拡張、運用要件の進展への適応が可能です。

防衛部門に向けたこのモジュール性は、Getacの洗練されたエンジニアリングの深さとシステムレベルの設計スキルに支えられています。Getacは、固定的な構成というよりは、CommandCoreアーキテクチャの中で最大限の柔軟性を確保し、特定のミッション要件やエンドユーザー独自のニーズに合わせてソリューションをカスタマイズできるようにしています。Getacの高度な内製力を活用することで、マルチドメインオペレーションにおける複雑な要求をサポートするオーダーメイドの構成を提供します。

スムーズな統合をサポートするオープンなエコシステム

CommandCoreは、多様なドローンのエコシステムとスムーズに統合し、サードパーティ製テクノロジーとの相互運用性と長期的な共同システムの開発をサポートします。GetacのGCSは、AndroidとWindows両方のオプションで利用でき、安定した高性能なコンピューティング・プラットフォームが、過酷な状況や環境におけるミッションクリティカルなリアルタイムのオペレーションをサポートします。

ドローン遠隔制御ソリューションにおける新たなベンチマークを設定

CommandCoreは、防衛、公共安全、公共事業の業界で日常的に遭遇する過酷な地形や高圧の状況下で、シームレスなドローン操作を容易にします。

・防衛：移動式および半固定式の指揮所から情報・監視・偵察（ISR）活動を支援し、陸海空にわたるミッションの計画・実行戦略にリアルタイムで情報を提供します。頑丈な性能を持つCommandCoreは、陸軍航空や統合防空システムの複雑な要件をサポートする唯一無二の地位を確立しており、重要な戦術作戦に必要な信頼性の高い制御とデータの可視化をオペレータに提供します。

・公共の安全：ドローンによる偵察は、現在、火災や洪水から緊急捜索、救助に至るまで、災害対応活動に不可欠な役割を果たしています。CommandCoreにより、第一応答者は、近くの移動指揮車から、また携帯型GCSを使用して現場から直接、重要な情報を迅速かつ効率的に収集することができます。

・公共事業：公益事業のプロが、集中オペレーションセンターからウェイポイントガイダンスを使用して、送電線、変電所、パイプライン、鉄道など大規模なインフラや資産を遠隔検査できます。CommandCoreは、大規模なモニタリングだけでなく、到達困難な辺地を迅速に評価するのに必要な信頼性の高い遠隔制御で、クルーが高電圧や危険な地形の場所を物理的に移動する必要性を最小限に抑えます。

Getac Technology Corporationの社長James Hwangは、次のように述べています。「世界中の多種多様な産業でドローンの使用がますます広まるにつれ、包括的な遠隔操作ソリューションに対する需要も著しく高まっています。CommandCoreはこの要求に応え、毎日厳しい環境で働くプロフェッショナルが肝心な時に仕事を成し遂げるうえで信頼できる、高度にカスタマイズ可能で堅牢な制御ソリューションです」

CommandCoreについての詳細やお問い合わせは、www.getac.comをご覧ください。

Getacについて

Getac Technology Corporationは、AI対応の堅牢なモバイルテクノロジーとインテリジェント・ビデオ・ソリューションにおけるグローバルリーダーで、ノートPC、タブレット、ソフトウェア、身体装着型カメラ、車載ビデオシステム、デジタル証拠管理、企業向けビデオ分析などのソリューションを提供しています。Getacのソリューションとサービスは、厳しい環境下の最前線で働く人々のために、特別な体験を提供できるよう設計されています。現在、Getacは、防衛、公共の安全、救急、消防・救助、公共事業、自動車、天然資源、製造、輸送、物流など、100か国を超える国々の顧客にサービスを提供しています。Getacは最近、ニューズウィーク誌の2024年「World's Most Trustworthy Companies」に選ばれました。詳細については、ウェブサイトをご覧ください。https://www.getac.comGetac Industryブログにご参加いただくか、LinkedInおよびYouTubeでGetacをフォローしてください。

GetacおよびGetacロゴは、Getac Holdings Corporationまたはその関連会社の商標です。その他のブランド名または商標は、それぞれの所有者に帰属します。©2026 Getac Technology Corporation.

（日本語リリース：クライアント提供）

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