クラウド型打刻管理システム「カラ・レコ」を開発・運用する株式会社シフト(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：辻 博文)および販売元の株式会社インフォファーム(所在地：岐阜県岐阜市、代表取締役社長：辻 博文、以下「インフォファーム」)は、jinjer株式会社(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：冨永 健、以下「jinjer」)が提供するクラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」(注1)とWebAPI連携を2026年4月1日より提供開始いたします。





カラ・レコ＋jinjer





「カラ・レコ」URL ： https://www.shift-2005.co.jp/solution_coloreco/

「ジンジャー勤怠」URL： https://hcm-jinjer.com/kintai/









1. クラウド型打刻管理システム「カラ・レコ」とは

クラウド型打刻管理システム「カラ・レコ」とは、株式会社シフトが開発した2次元カラーバーコード「カメレオンコード」を利用した打刻管理アプリケーションです。一般に市販されているiPad(注2)やWindows端末に搭載されているカメラ機能で認証し、簡単・安価になりすましの抑止を行い出退勤打刻時刻を管理することが可能になります。さらに、手のひら静脈認証「PalmSecure」(富士通株式会社および富士通フロンテック株式会社)(注3)や顔認証にも対応し、より厳格な本人認証を行うことが可能です。





打刻以外にも食事や弁当の注文をタイムレコーダーから行うことができ、さらにアルコール検知器とBluetooth接続により打刻と同時にアルコールチェックの管理が行えます。





＜クラウド型打刻管理システム「カラ・レコ」＞





システム構成図





【製品特徴】

●専用機が必要なく、タブレット端末を用いて出退勤時刻の管理が可能。

●生体認証(手のひら静脈認証「PalmSecure」、顔認証)にも対応。

●クラウド環境による打刻データの一元管理が可能。

●勤怠管理システムとAPIまたはCSVにて連携が可能。

●食事や弁当の注文管理が可能。

●アルコール検知器とBluetooth接続によるアルコールチェック管理が可能。









2. 利用シーン

●工場などの製造業における従業員の出退勤打刻管理。

●多店舗展開するチェーンストアにおける従業員の出退勤打刻管理。

●医療・介護における職員の出退勤打刻管理。

●会社で手配している従業員の食事・弁当の注文管理。

●業務で車を運転する際のアルコールチェック管理。









3. 価格

【初期費用】※税抜

・初回認識システム費用(カメレオンコードor手のひら認証or顔認証)：55,000円

・追加認識システム費用(カメレオンコードor手のひら認証or顔認証)：33,000円

・アルコールチェックオプション(1台)：16,500円





【年間費用】※税抜

・基本システム利用料(20ID)：24,000円

・追加システム利用料(10ID)：12,000円

・アルコールチェックオプション(10ID)：12,000円









4. クラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」とは

クラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」(読み：ジンジャーキンタイ)とは、シフト管理、有休管理、出勤・退勤管理、残業管理など、勤怠に関わる業務を効率化し、リアルタイムでの管理を可能にします。また、法改正があった際も、アップデートを自動で行うため、常に最新の労働基準に準拠した管理が可能です。「ジンジャー勤怠」を通して、人事労務担当者の業務を効率化し、企業の工数やコストの削減を実現します。









【株式会社シフトの会社概要(開発・運用)】

商号 ： 株式会社シフト

代表者 ： 代表取締役社長 辻 博文

所在地 ： 東京都千代田区神田小川町2-1 木村ビル3F

設立 ： 2005年1月

事業内容： 各種ソフトウェアの企画・開発・運営

URL ： https://www.shift-2005.co.jp/









【株式会社インフォファームの会社概要(販売)】

会社名 ：株式会社インフォファーム

代表者 ：代表取締役社長 辻 博文

所在地 ：岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-8-4

設立 ：1969年11月

事業内容：情報システム設計・開発・運用保守

各種自社パッケージ製品の設計・開発・運用保守・および販売

URL ：https://www.infofarm.co.jp/









【jinjer株式会社の会社概要】

商号 ： jinjer株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 CEO 冨永 健

所在地 ： 東京都新宿区西新宿6-11-3

事業開始： 2016年1月18日

事業内容： 統合型人事システム「ジンジャー」の企画・開発・運営

URL ： https://jinjer.co.jp/





(注1) クラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」は、jinjer株式会社の製品であり、登録商標です。

(注2) iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。

(注3) 手のひら静脈認証「PalmSecure」は富士通株式会社および富士通フロンテック株式会社の製品であり、登録商標です。