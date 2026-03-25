学びのメディア『日本の資格・検定』は、資格やスキルアップのトレンドから、学びを取り巻く社会の変化までを多角的にひも解く連載【まなびインサイト】にて、「大人の勉強の継続と課題」をテーマにした調査記事を公開いたしました。





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1,701名を対象とした本調査では、効率や低コストを求めて「独学」を選ぶ人が7割を超える一方で、効率を求めるほど陥る「独学の罠」の実態が浮き彫りになりました。現代の学習者が直面する「時間の確保」と「継続」の壁を、独自の視点で分析しています。





調査結果の詳細を見る：https://jpsk.jp/articles/manabi-insight_04.html

■調査結果サマリー

1. 7割以上が「独学」を選択。背景にあるのは圧倒的な「コスパ・タイパ」意識

学習方法として「独学（本・WEBサイトなど）」を選んでいる人は74.0%。次いで「無料オンライン受講」が続き、いかにお金と時間をかけずに学ぶかという「効率重視」の傾向が鮮明になりました。





2. 最大の壁は「モチベーション」。自分一人の限界が挫折を招く？

学習を続ける上での悩みは、1位「時間の確保（40.3%）」、2位「モチベーションが続かない（39.7%）」。自由度の高い独学スタイルが、皮肉にも自己管理の難しさを増幅させている側面が見えてきました。





3. 効率化の先にある「心の繋がり」が継続の鍵に

継続のために欲しいサポートとして、「金銭的補助」「効率UP」に次いで「コミュニティ（5.5％）」を求める声がランクイン。自由回答では「切磋琢磨できる仲間が必要」「進捗を褒めてほしい」といった声が集まりました。

記事内では、上記の内容をアンケート結果のグラフを用いつつ、詳しく解説しています。





調査結果の詳細を見る：https://jpsk.jp/articles/manabi-insight_04.html





【調査概要】

調査期間：2025/09/01～10/15

調査方法：インターネット調査

調査対象：10～60代の男女

有効回答数：1,701





■連載の紹介について

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