株式会社BACON(べーこん)は、食をテーマにしたミニチュアアート作品の祭典「ミニチュアビストロの世界展」を大阪で初開催するとともに、うさぎの作品＆グッズを集めた人気展覧会「うさぎしんぼる展」の10周年を記念した特別イベントを、ルクア大阪(大阪市梅田)にて2026年4月29日(水・祝)～5月6日(水・祝)に開催いたします。本展では、まるで本物の料理のように精巧に作り込まれたミニチュア作品の数々と、全国の人気クリエイターによるうさぎ作品がそれぞれ異なる会場で展開され、各会場ごとに異なる世界観をお楽しみいただけます。会場はどちらのイベントも、大阪初公開となる新作展示をはじめ、ここでしか手に入らない限定グッズや特別企画を多数展開し、ゴールデンウィークを彩る特別なひとときをお届けします。





ミニチュアビストロ 展示作品：ミニ厨房庵

うさぎしんぼる 展示作品：mumitan





「ミニチュアビストロの世界展 2026 in 大阪」

https://tgs.jp.net/event/miniature-bistro-lucua/





「うさぎしんぼる展 2026 in 大阪」

https://tgs.jp.net/event/usagisymbol-lucua/









■「ミニチュアビストロの世界展 2026 in 大阪」 -概要-

【“食”の魅力をアートで味わう、ミニチュア界の新潮流「ミニチュアビストロの世界展」とは？】

「ミニチュア写真の世界展」シリーズの中でも特に人気の高い“食”をテーマに、今にも湯気が立ちのぼりそうな料理や、ワインが恋しくなるような一皿を精巧に再現した新企画展が、大阪に初上陸します。“気軽だけど本格的”“素朴だけど味わい深い”フランスの家庭料理やカフェごはんなど、“食”をモチーフにした作品が並び、手のひらサイズのビストロ空間をお楽しみいただけます。

まるで小さなレストランを巡るような気分で作品を眺めたり、撮影したりするのもおすすめ。

会場内は全エリア撮影OK。アングルや構図にこだわって、自分だけの“とっておきの一皿”をSNSに投稿してみてください。









■“食べられない料理”が主役のミニチュアアート展がついに大阪初上陸！

「キッシュ」「パテ」「鴨のコンフィ」「グラタン」など、ビストロ料理を中心に、前菜からメイン、デザートまで丁寧にミニチュアで再現。

パンやスイーツも揃い、本格的なフレンチ・洋食ビストロの流れを感じさせる空間には、“美味しそう”という感覚を呼び起こす世界観が広がります。

出展作家は、SNSを中心に人気を集める実力派クリエイターたち。

素材や焼き加減、照りなど細部にまで徹底的にこだわって制作された“食べられない料理”は、思わず見惚れる美しさと完成度を誇ります。

鑑賞する楽しさに加え、“記憶に残る食体験”としても注目を集めています。

なかでも見どころは、本物の厨房を思わせる調理器具のミニチュアが話題の「ミニ厨房庵(@minichuubouan_tyakitchen)」や、ビストロのテラス席をイメージした空間演出で新作を披露する「Renee miniature(@renee_miniature)」などの話題作が大阪に初登場。

さらに物販では、「ebisukaasn(@ebisukaasan)」「マロン(@emmy_of_arsrey_stars_hara)」「こいなつ(@koinatsu1327)」など、個性豊かな作風が勢ぞろい。

ミニチュアだからこそ表現できる“美味しさの記憶”を、ぜひ大阪でご体感ください。





ミニチュアビストロの世界展 2026 in 大阪参加アーティスト

https://www.atpress.ne.jp/releases/582165/att_582165_1.pdf









■「ミニチュアビストロの世界展 2026 in 大阪」グッズ一例

＜こいなつ＞

・ボールペン 1,800円

・フラッペ＆ドーナツチャーム 1,600円

・メモスタンド 2,000円





＜ebisukaasn＞

・和菓子の置き物 1,800円

・小さなショーケース 2,300円





＜y's factory＞

・ボールペン 2,700円

・キーホルダー 3,000円





＜まいにちごまふぅ＞

・べびぱん3連ブローチ 2,750円





＜ウオちゃんのフェイクフード屋さん＞

・猫ちゃん弁当 2,500円

・たこ焼きキーホルダー 2,000円

・ラーメン 2,500円

・ボンゴレビアンコ 2,500円

・お子様ランチ 2,500円





＜さかなさん＞

・スコッチエッグ定食 3,800円





＜N＝yatsugatake＞

・ミニパルフェ 2,300円

・ミニビストロシリーズ 2,300円





＜大野幸子＞

・お弁当屋 25,300円

・洋食屋 19,800円

・たい焼き屋 22,000円





＜ミニチュア喫茶とらこ＞

・クレームブリュレペン 4,000円





＜＊miniaturefood Kei＊＞

・ミニチュアフードボールペン 2,530円～

・パンのキーホルダー 1,870円～

・ごちそういっぱいキーホルダー 2,200円～





＜Lumiere Anna＞

・ミニチュアスタンド＆壁掛け等 2,800円～





上記は一部の発売予定アイテムになります。※すべて税込表記









■「ミニチュアビストロの世界展」とは？

まるで本物のビストロに迷い込んだかのような、“手のひらサイズの美食空間”を体感できるミニチュアアート展です。フランスの家庭料理やカフェメニューを中心に、今にも湯気が立ちのぼりそうな“食べられない料理”が精巧に再現され、ひとつひとつに作家のこだわりと物語が凝縮されています。

本展では料理単体だけでなく、厨房やテーブル、カトラリーに至るまで空間ごと表現。まるで一軒のビストロを巡るような没入感を楽しめます。展示作品はすべて撮影可能。構図や角度を工夫することで、自分だけの“とっておきの一皿”を切り取ることができます。“美味しそう”を超えて、“記憶に残る美食体験”へ。ミニチュアだからこそ実現する、新たな食のアートをぜひご体感ください。









■「うさぎしんぼる展 2026 in 大阪」 -概要-

【『うさぎしんぼる展』10周年！大阪開催で新作＆限定グッズ満載の必見イベント！！】

SNSで作品を発表するうさぎクリエイターたちが一堂に集結する“うさぎの祭典”が、10周年の節目を迎え大阪にて開催されます。本展では、300点以上の作品を一挙に展示。SNSで目にした人気作から未公開の新作まで、多彩なラインナップが揃います。

2026年の大阪開催では、Instagramフォロワー数5.7万人を誇る「ランとコナンとシェリー(@mofumofuusako)」や「Sunny(@sunny_place0708)」、さらに「VeryBerry(@berryjyo007)」、緻密に作り込まれた羊毛作品で話題の「mofu mofu usagi(@coco_mirumiru)」が活動16周年を記念し、特設スペースにてイベント限定の新作絵本や10周年記念グッズを発表予定です。





グッズでは、刺繍作品で人気の「Shijimi Factory(@shijimifactory_embroidery)」が新作デザインを限定販売。さらに、「うさぎ印(@waka_8_)」「m＊stamp(@m.stamp_miya)」が3年ぶりに登場するなど、充実の内容となっています。

また、新規クリエイターも加わり、初参加を含む全49組が個性あふれる作品で会場を彩ります。









■過去出展の人気クリエイターも再集結！10周年の大阪会場で広がる特別なうさぎの世界

『うさぎしんぼる展』10周年を記念し、大阪会場には特設スペースが登場。過去出展で高い人気を誇ったクリエイターや、完売必至のレギュラーメンバーも参加します。

一点一点丁寧に制作された、ここでしか出会えない特別なグッズが並び、うさぎの魅力を多角的に楽しめる内容となっています。





●「*mofu mofu usagi*」(Instagram：@coco_mirumiru)

10周年記念イラストを使用したメッセージカードやアクリルキーホルダーなど、限定グッズを販売予定。





●「VeryBerry」(X：@berryjyo007)

10周年限定モデルのトートバッグが登場。





●「Shijimi Factory」(Instagram：@shijimifactory_embroidery)

手刺繍ならではの新作アイテムを展開予定。





●「アップルココ」(Instagram：@_applecoco)

ハンドメイドのブローチやピアスなど、新作グッズを多数販売。









■VeryBerry描き下ろしポストカード＆10年の歴史が詰まったアーカイブ特典も！

先着数量限定の来場者特典として、「VeryBerry」による10周年限定の描き下ろしイラストを使用したオリジナルポストカードをプレゼント！

さらに、会場内は全て撮影OK！SNS投稿で、過去イベントで好評を博したオリジナルアーカイブグッズをプレゼントいたします。人気作品やビジュアルをもとに構成された、“10周年の軌跡”を感じられる特別な内容となっています。





【応募方法】

会場の様子を撮影し、#うさぎしんぼる展 のハッシュタグを付けてInstagramまたはXに投稿のうえ、受付で画面をご提示ください。

※公式SNSフォロー必須

※数量限定のため、無くなり次第終了

※グッズの種類はお選びいただけません





うさぎしんぼる展 2026 in 大阪 参加アーティスト

https://www.atpress.ne.jp/releases/582165/att_582165_2.pdf









■「うさぎしんぼる展 2026 in 大阪」グッズ一例

＜*mofu mofu usagi*＞

・もふもふの森のダイカットカード 165円

・もふもふうさちゃんのアクリルキーホルダー 990円

・みつばちうさちゃんのミニフレークシール缶(8枚入り) 1,100円

・プティちゃんとお花のダイカットカード缶(4枚入り) 1,100円





＜百福堂＞

・うちの子もっちー 3,300円

・おでかけもっちー 3,500円

・さくらもちもっちー 3,400円





＜ウサギノシモベ＞

・ステッカー 550円

・お守りキーホルダー(立耳、垂耳) 1,100円

・マグネット 4種 1,650円

・ミニマグネット2種 1,320円





＜LITTLE KITCHEN＞

・うさぎのがま口パース 4,300円

・キーケースポーチ 3,300円

・スマホポシェットポーチ 4,000円

・子ウサギのポーチ 4,400円

・ラミネートのICカードポーチ 2,000円

・中身が見えるラミネートポーチ 2,700円

・ラミネートのスマホポシェットポーチ 3,500円





＜うさモノ＞

・フォトフレーム 1,100円





＜サウナウサ＞

・湯上り牛乳アクリルキーホルダー 1,000円

・リアルサウナウサアクリルキーホルダー 1,200円

・サウナウサステッカー 300円

・サウナウサのタオル 500円

・ラバーキーホルダー 1,000円

・温感いい湯マグカップ 1,800円





＜こころろ＞

・被って飾ってうさぎの兜 3,000円

・ラビットミモザ 500円

・うさぎの花冠 ミモザ 1,800円

・アロマブローチ 600円

・背中でとめハーネス 4,000円

・袴ハーネス 3,900円

・着物ハーネス 3,900円





＜Musee des Reves Mimi＞

・ベルステッカー(長方形) 500円

・ラベルステッカー(正方形) 450円

・Mimi&Royマグネットステッカー 540円

・お風呂用マグネットステッカー 1,000円

・フレークシール10枚入り 800円

・ポストカード各種 200円

・メッセージカード10枚入り 600円

・水彩・クレヨン原画 4,000～5,000円





＜ぴょんぴょんうさぎ＞

・シュシュネックレス 1,100円





＜omekashi moHa＞

・もふえり 1,600円

・うさもふリース 2,500円





＜Lapin Roi＞

・いちごのポンチョ 2,500円





＜うさぎようちえん＞

・花びらハムハムうさぎ 4,500円





＜雨＞

・ランダムカード 100円

・ハンカチ 800円

・クッション(中) 9,000円





＜ShijimiFactory＞

・刺繍スウェット／パーカー 6,000円～





＜ふくるみたらし＞

・ふくるみ花冠 2,420円





上記は一部の発売予定アイテムになります。※すべて税込表記









■うさぎしんぼる展とは？

うさぎはただ可愛いだけでなく、古来より様々な物事の“しんぼる(象徴)”とされています。例えば、月のシンボルであったり、速さのシンボル、さらにはセクシーさのシンボルとしてPLAY BOYのロゴになっていることでも有名です。本展は、プロ・アマ関係なく、見ているだけで癒されるうさぎの作品をベースに、出展作家のしんぼる的なうさぎ作品を展示。新たに見えてくる、あなただけのしんぼる像を発見していただきたいと考えております。









【企画展概要】

企画展名：「ミニチュアビストロの世界展 2026 in 大阪」

開催日時： 2026年4月29日(水・祝)～5月6日(水・祝)

営業時間： 10:30～20:30(※最終日のみ19:00閉場)

休館日 ： なし

会場 ： ルクア 9階 LUCUAホール

〒530-8558 大阪市北区梅田3-1-3

入場料 ： 800円／3歳以下は入場無料(単独入場は不可)

出展者 ： 37組(予定)

主催 ： 株式会社BACON

URL ： https://tgs.jp.net/event/miniature-bistro-lucua/





【企画展概要】

企画展名： うさぎの合同写真展＆物販展「うさぎしんぼる展 2026 in 大阪」(10周年特別記念催事)

開催日時： 2026年4月29日(水・祝)～5月6日(水・祝)

営業時間： 10:30～20:30(※最終日のみ19:00閉場)

休館日 ： なし

会場 ： ルクア 9階 LUCUAホール

〒530-8558 大阪市北区梅田3-1-3

入場料 ： 800円／3歳以下は入場無料(単独入場は不可)

出展者 ： 49組(予定)

主催 ： 株式会社BACON

URL ： https://tgs.jp.net/event/usagisymbol-lucua/





※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。









■株式会社BACONとは

国内・海外への質の高い展覧会の開催・提案・普及活動、集客数の増加、イメージの向上等を目的とした展覧会企画の提案を行なっています。作家との交渉から内装、展示レイアウト、作品のプリント、広告・宣伝にわたるまで、企画催事をプロデュースする。

URL： https://bacon.in.net









■TODAYS GALLERY STUDIO.とは

2014年7月に東京・浅草橋にてオープン。アートを発信することを目的に「ミニチュア写真の世界展」、「変わる廃墟 VS 行ける工場夜景展」、「うさぎしんぼる展」など主催企画を数多く手掛ける。代表的企画の「ねこ休み展」は地方開催含めて、累計来場者数200万人を突破するなど、都内で一番話題のイベントギャラリー。東京をはじめ、名古屋にも常設ギャラリーをオープン。

URL： https://tgs.jp.net