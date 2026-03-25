株式会社アルナ(本社：埼玉県川口市／代表取締役社長：雪山 大)は、WOWOWおよびLeminoにて2026年3月28日13時より配信・放送開始となるドラマ「ストーブリーグ」の撮影セットにおいて、当社製品であるユニフォーム額・バットケース等が採用されたことをお知らせいたします。





人工芝ユニフォーム額Mサイズ シルバー(イメージ画像)





本作品は、プロ野球チームのフロント(球団経営・編成)を舞台に、低迷するチームの再建に挑む人々の姿を描いたヒューマンドラマです。作中では、クラブハウスや関係者の部屋などの美術セットの一部として当社製品が使用され、作品の世界観づくりや空間演出に貢献しています。





今回の採用は、単なる小道具としてではなく、「空間を構成する要素」として、当社製品のデザイン性、設置のしやすさ、耐久性などが評価されたものです。撮影現場では、実際のスポーツ施設を想起させるリアリティが求められる中で、ユニフォームやバットといった象徴的なアイテムを美しく演出できる点が、作品の説得力向上につながりました。





株式会社アルナは、長年にわたり額縁・ディスプレイ製品の企画・製造を通じて、「飾る」「魅せる」価値を提供してまいりました。近年では、店舗・商業施設・展示会・オフィス空間など、用途の幅を広げるとともに、今回のような映像作品への協力など、新たなフィールドへの展開にも取り組んでいます。今回の事例は、当社製品が“生活空間”にとどまらず、“メディア空間・表現空間”においても価値を発揮できることを示す好例と考えています。





今後もアルナは、ものづくりの現場で培ってきた技術力と品質を基盤に、空間演出・ブランディング領域への提案を強化し、企業・クリエイター・デザイナーとの協業を通じて、新たな価値創出に挑戦してまいります。

前開き式ユニフォームケース(イメージ画面)

バットケース(イメージ画像)





■作品情報

作品名 ： ストーブリーグ

配信・放送開始： 2026年3月28日(土)13時～

配信・放送 ： WOWOW／Lemino

※Leminoにて全話一挙配信、WOWOWにて全話一挙放送予定

公式サイト ： https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000164/





「ストーブリーグ」キービジュアル





■会社概要

会社名 ：株式会社アルナ

所在地 ：埼玉県川口市東川口2-2-2 シマネビル22 7号室

代表者 ：代表取締役社長 雪山 大

事業内容：額縁・ディスプレイ製品の企画・製造・販売 ほか