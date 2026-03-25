Nexteer、2025年度通期決算を発表





市場を上回る成長を継続し、利益率も拡大

ミシガン州オーバーンヒルズ、2026年3月24日 /PRNewswire/-- Nexteer Automotive（HK 1316）は本日、2025年12月31日を末日とする通期財務実績を発表しました。過去最高の売上高、収益性の向上、および力強い受注の勢いを実現し、収益性の高い成長戦略を支えました。

2025年通期の売上高は過去最高の46億米ドルに達し、2024年比で7.2%増加しました。為替影響および原材料関連の回収分を調整後では、売上高は6.9%増加し、市場を320ベーシスポイント上回りました。

Nexteer Automotiveのプレジデント兼最高技術責任者（CTO）兼暫定グローバル最高執行責任者（COO）兼執行役員のRobin Milavec氏は、次のように述べています。「2025年も、過去最高の業績と有意義な戦略的進展を遂げた一年となりました。当社は3年連続で過去最高の売上高を達成し、利益率を拡大させるとともに、コンクエスト受注、中国OEM（COEM）との継続的な勢い、および規律ある業務執行を通じて、長期的な成長基盤を強化しました。Steer-by-Wire（SbW）、後輪操舵、Brake-by-Wire、および先進的なソフトウェア・ソリューションを含む当社のMotion-by-Wire™ポートフォリオは、世界的に加速する電動化と先進運転支援システム（ADAS）の採用を最大限に活用できる体制をNexteerにもたらしています。」

受注およびプログラムの開始

2025年、Nexteerは49億米ドルの受注を確保しました。そのうち52%が新規またはコンクエストビジネスであり、34%が中国OEMとのビジネスでした。同社は電気自動車（EV）およびソフトウェア定義車両プラットフォームにおけるプレゼンスを拡大し続けており、受注の50%が完全なEVまたはEV/内燃機関（ICE）両対応プラットフォームをサポートしています。

Nexteerは2025年に、複数のEVプラットフォームを含む57の顧客プログラムを開始しました。2026年上半期には2つのSbWプログラムの開始を予定しています。さらに、Nexteerは、COEMとの初の高出力CEPS（コラムアシスト式電動パワーステアリング）受注、欧州OEMとの初の後輪操舵受注、中国の大手新エネルギー車（NEV）メーカーとのSbWプログラムの追加獲得、および北米の重要なラックアシスト式電動パワーステアリング（REPS）とドライブラインプログラムにおける既存地位の維持など、複数の戦略的受注マイルストーンを達成しました。

2025年通期財務実績

Nexteerは2025年通年で過去最高となる46億米ドルの売上高を達成しました。これは、主要市場における引き続き旺盛な需要を反映したものです。APACでの成長により、同地域の売上高は前年比9.8%増の過去最高となる15億米ドルを記録しました。

株主に帰属する純利益は前年比65.3%増の1億200万米ドルとなりました。調整後EBITDAは、規律ある業務執行、業務効率化、および業界のメガトレンドに沿った継続的なポートフォリオの調整を反映し、前年比11.2%増の4億7,190万米ドルとなりました。

Milavec氏はさらに次のように述べています。「Nexteerチームは、強固な基盤の上に立ち、2025年の厳しい経営環境に機敏さと革新性をもって対応しました。私たちは、収益性の高い成長戦略を実行し、業務パフォーマンスを向上させ、業界の電動化とソフトウェア定義車両への移行をサポートする先進的なモーションコントロール技術ソリューションを提供することで、2026年にこの勢いを加速させることに引き続き注力していきます。」

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述や意見は、現在の計画、見積もり、および予測に基づくものであり、リスクや不確実性を伴います。実際の結果は、将来の見通しに関する記述や意見で述べられた期待とは大きく異なる可能性があります。Nexteer Automotive、その取締役および従業員は、（a）本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述や意見を修正または更新する義務を負わず、（b）将来の見通しに関する記述や意見が実現しなかった場合、または誤りであることが判明した場合でも、一切の責任を負わないものとします。

Nexteer Automotiveについて

Nexteer Automotive（HK 1316）は、モビリティを安全、グリーン、かつエキサイティングなものへと加速させる、モーションコントロール技術の世界的リーディング企業です。当社の革新的なポートフォリオは、電動および油圧パワーステアリング・システム、ステアバイワイヤおよび後輪操舵システム、ステアリングコラムおよびインターミディエイト・シャフト、ドライブラインシステム、ソフトウェア・ソリューション、ならびにブレーキバイワイヤを含むバイワイヤによるシャシー制御をサポートしています。当社は、BMW、Ford、GM、RNM、Stellantis、Toyota、VWを含む世界中のグローバルおよび国内OEM、ならびにBYD、Xiaomi、ChangAn、Li Auto、Chery、Great Wall、Geely、Xpengなどのインドおよび中国の自動車メーカー向けに、電動化、ソフトウェア/コネクティビティ、ADAS/自動運転、およびシェアード・モビリティといったあらゆるメガトレンドにわたるモーション・コントロールの課題を解決しています。www.nexteer.com

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（日本語リリース：クライアント提供）

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