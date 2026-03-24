【フラミュTIME】3月29日(日)20:00～　ミュージカル『フラガリアメモリーズ』の番組の第10回放送がニコニコ生放送にて決定

株式会社ドワンゴ

ニコニコ生放送では

ミュージカル『フラガリアメモリーズ』の情報をお届けする、

『フラミュTIME』を舞台キャスト生出演で放送いたします。



今回は放送第10回目。

公演を直前に控えたNOIR BOUQUETキャストの皆さんと一緒に、

ミュージカル『フラガリアメモリーズ』の魅力に触れていきましょう。

番組概要

【キャスト生出演！】フラミュTIME vol.10

放送日時：2026年3月29日(日) 20:00～

視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350066707(https://live.nicovideo.jp/watch/lv350066707)

■番組出演

當間ローズ（バドバルマ役）

中山清太郎（チャコ役）

二階堂 心（アルペック役）

岩崎悠雅（タッサム役）

磯野 亨（ピケロ役）

番組冒頭は無料でご視聴いただけます

番組後半はプレミアム会員限定視聴となります

全編視聴をご希望のかたはプレミアム会員にご登録をお願いいたします

作品情報

ミュージカル『フラガリアメモリーズ』～でぃあ・まい・ふれんず！～

公式サイト：https://fragariamemories-musical.com/

公式X：@fragaria_mu(https://x.com/fragaria_mu)

■公演日時

【東京公演】 2026年4月3日（金）～ 4月12日（日）

シアターH

【兵庫公演】 2026年4月17日（金）～ 4月19日（日）

AiiA 2.5 Theater Kobe

【東京凱旋公演】 2026年4月24日（金）～ 5月5日（火・祝）

シアターH

■あらすじ

「任務は、お中元を渡すこと！」

主(ロード)・あひるのペックルの願いにより、

素朴な青年アルペックは生まれ育った王国から羽ばたく。

はじめて見るほかの国は、驚きと感動の連続で……

色とりどりの騎士たちを束ねる友情の絆

サンリオが贈る新時代の騎士道ファンタジー

■キャスト

【NOIR BOUQUET】

バドバルマ：當間ローズ

チャコ：中山清太郎

アルペック：二階堂心

タッサム：岩崎悠雅

ハンギョン：荒牧慶彦

ピケロ：磯野亨

【RED BOUQUET】

ハルリット：酒寄楓太

プルース：井澤勇貴

リミチャ：大見拓土

サナー：山野光

【BLUE BOUQUET】

クロード：広井雄士

ウィルメッシュ：北園涼

【Memori-es（メモリアズ）】

Okapi

尾崎豪

佐藤大

沼田来蕗

藤本裕真

松井慧夢

＜映像出演＞

【RED BOUQUET】

メロルド：安藤夢叶

ロマリシュ：樫澤優太

【BLUE BOUQUET】

シエロモート：植田圭輔

クラークステラ：田中涼星

ルタールステラ：塩田一期

ミュンナ：新谷聖司

■スタッフ

原作：フラガリアメモリーズ（サンリオ）

脚本：亀田真二郎

演出：伊藤マサミ（進戯団 夢命クラシックス）

音楽：和田俊輔

振付：HIDALI



(C) 2026 SANRIO CO., LTD. ミュージカル『フラガリアメモリーズ』製作委員会2026

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