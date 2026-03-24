【超豪華ギフト！】ヒカルプロデュースNMNサプリ「P3」にて豪華プレゼントキャンペーン開催中！宮古島宿泊券や3万円相当の高級和牛が当たるチャンス！

株式会社LADDER

YouTuberヒカルプロデュースのNMNサプリメント「P3」にて、2026年3月18日（水）より期間限定で「豪華プレゼントキャンペーン」が開催中です。

キャンペーン期間中に「P3」の定期コースを初回購入いただいた方を対象に、宮古島ホテル宿泊券や高級グルメなどの豪華景品が当たる特別なご褒美をご用意いたしました。

詳細はこちら :https://pthree.jp/lp?u=P3_027_AD_06519&utm_source=ld_0001&utm_medium=other&utm_campaign=prt_cam_20260318

■ 「豪華プレゼントキャンペーン」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104976/table/78_1_57fc723971ecb9235d9f04feb466bc7e.jpg?v=202603250951 ]

●本キャンペーンは2026年3月18日（水）～2026年5月12日（火）の期間限定となります。

●キャンペーン期間中にP3の定期コースを初回購入し、その後も継続している方のみ抽選対象となります。

※抽選時に解約されている方は対象外となります

●抽選結果は2026年5月中に、当選者の方へメールにてご連絡させていただきます。

●同時期に実施している他キャンペーンとの重複当選はございません。あらかじめご了承ください。

詳細はこちら :https://pthree.jp/lp?u=P3_027_AD_06519&utm_source=ld_0001&utm_medium=other&utm_campaign=prt_cam_20260318

■ 「P3」とは？

P3は、話題のエイジングケア（※1）成分「NMN（ニコチンアミド・モノヌクレオチド）」をはじめ、健康と美容をサポートする54種類の成分を1日1包（※2）に凝縮した、次世代型インナーケアサプリメントです。

忙しい現代人でも毎日手軽に続けられるよう、飲みやすさ・成分配合・品質管理のすべてにこだわり抜いて開発されました。

高純度99.9%（※3）のNMNを300mg（※4）配合しながら、国内のGMP認定工場で製造されているため、安心してご利用いただけます。

（※1）年齢に応じた栄養補給のこと（※2 ）目安 （※3）原材料として（※4）1包あたり

■ 「P3」って何が凄いの？

P3は、独自成分「LDR-DHA・EPAプレミア」とNMNなど複数の成分で、エイジングケア（※1）に関する配合特許（※2）を現在出願中。

DHA・EPAは青魚に多く含まれる必須脂肪酸で、積極的に摂りたい成分です。

この2種を掛け合わせて作った独自処方で、今後も皆様の健康をサポートいたします。

（※1）年齢に応じた栄養補給のこと（※2 ）特許出願番号/特許2025-052945

■ 「P3」の新成分とは？

新成分「5-ALA」を2025年8月上旬に追加をし、53種類から54種類へ進化いたしました。

「5-ALA」とは、5-アミノレブリン酸（アミノ酸粉末）のことで、動植物の体内に存在するアミノ酸の1種です。

納豆やチーズに含まれており、日々の健康を維持する成分です。

「5-ALA」はNMNとコエンザイムQ10と似ている性質をたくさん持っているため、親和性が非常に高いのです。

NMNやコエンザイムQ10と同じく、5-ALAも歳を重ねると体内から減少していくため、自ら補給が必要です。

ですが、食事からも補えるのですがその量はごくわずか。3成分ともサプリメントでの摂取が1番効率が良いとされています。

詳細はこちら :https://pthree.jp/lp?u=P3_027_AD_06519&utm_source=ld_0001&utm_medium=other&utm_campaign=prt_cam_20260318

【株式会社LADDERについて】

P2C事業のプロフェッショナルとして業界を牽引し、インフルエンサーがブランドプロデューサーとして国内外問わず活躍できる機会を提供します。

また、独自性を追求したブランドを創り沢山のお客様に愛用していただけるよう努力を続けます。

プロデューサーとなるインフルエンサーが本当に届けたい想いを、私たちが可能な限り具現化し、適正な価格で1人でも多くのお客様にお届けし、1人でも多くのお客様に「感動」していただきたいと思っています。

会社名：株式会社LADDER

住所：東京都港区虎ノ門4丁目1-1 神谷町トラストタワー 23F

事業内容：PtoC事業 メディカルサポート事業 サウナ事業 海外通販事業

URL：https://ladder.co.jp

P3：https://x.gd/eZHQ0

P3 BOOSTER：https://x.gd/jFvBI

CHILLERS：https://x.gd/3M0F6

HTF：https://x.gd/m57Ma

Recovenel：https://x.gd/RUy08

さらば糖脂塩：https://x.gd/BghEX

15check：https://x.gd/aL0c4