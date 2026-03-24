清宮レイが MC に挑戦！世界へ挑む 挑戦者の光 を届ける新番組『Glow Bal』が YouTubeで配信開始。

株式会社Bennu

株式会社 Bennu（本社：東京都渋谷区）は、世界を舞台に活躍する挑戦者たちの情熱と軌跡を紐解く YouTube 新番組『Glow Bal（グローバル）』の配信を開始いたします。

■ 番組コンセプト：『Glow Bal』とは

番組名の『Glow Bal』には、「Glow（輝く）」「Bal（人々が集う場所／バル）」、そして「Global（世界的な）」という3つの想いが込められています。

世界へ挑戦し続けるアスリート、アーティスト、クリエイターたちが、リラックスした空間（バル）で、自らの原動力や葛藤、そして未来への展望を語り尽くします。

■ メインMC

清宮レイ

2003年8月1日生まれ 埼玉県出身

乃木坂46の4期生メンバーとして2018年から活動。

2024年に卒業し、現在はその演技力や語学力を活かし、舞台や俳優業など、表現者として新たなステージで活動。

- コメント -

新番組のMCを務めます、清宮レイです。

海外で活躍されているゲストの皆様のお話は、とても刺激的で、新しくて、毎週ワクワクしながら収録に望んでいます。

この番組を訪れる方々にとって、MCとして心地よい場所を作っていけたらと思っています。

週末のお供に、ぜひよろしくお願いします。

■ 初回ゲスト

初回ゲストには、日テレ・東京ヴェルディベレーザ所属の村松智子選手と眞城美春選手が出演。

3/28（土）に控えるAFC女子チャンピオンズリーグ準々決勝に向けた熱い意気込みや、清宮レイによる英語でのアドバイスシーンも必見。

村松智子

1994年10月23日生まれ 東京都出身

ベレーザの守備陣を長年支え続ける絶対的なリーダー

眞城美春

2007年2月5日生まれ 東京都出身

チームを引っ張るテクニック抜群の司令塔

■試合概要

AFC女子チャンピオンズリーグ 準々決勝

日時：2026年3月28日（土）14:00キックオフ

対戦：東京ヴェルディベレーザ（日本）vs スタリオン・ラグナFC（フィリピン）

会場：東京スタジアム（東京）

また、本試合の観戦チケットは現在販売中です。

大会の詳細およびチケット購入については、以下の公式ページをご確認ください。

チケット購入はこちら(https://weleague-ticket.pia.jp/clubs/beleza.jsp)

【番組概要】

* 番組名： Glow Bal(https://www.youtube.com/channel/UCnlDkBwhO4LRVu6_ylsNfTQ)（グローバル）

* 配信プラットフォーム： YouTube（公式チャンネル）

* 配信開始日： 2026年3月26日 （以降は毎週金曜19時公開を予定）

* 公式SNS

Instagram：＠glowbal_official(https://www.instagram.com/glowbal_official)

X：@glowbalofficial(https://x.com/glowbalofficial)

TikTok：＠glow_bal(https://www.tiktok.com/@glow_bal)

【運営会社】

社名 : 株式会社 Bennu(ベヌウ)

設立 : 2020年2月

代表者: 代表取締役 高木 啓太

本社 : 東京都渋谷区神宮前 2-18-19 the Folks 3C

URL : https://bennuinc.com