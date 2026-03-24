清宮レイが MC に挑戦！世界へ挑む 挑戦者の光 を届ける新番組『Glow Bal』が YouTubeで配信開始。
株式会社 Bennu（本社：東京都渋谷区）は、世界を舞台に活躍する挑戦者たちの情熱と軌跡を紐解く YouTube 新番組『Glow Bal（グローバル）』の配信を開始いたします。
■ 番組コンセプト：『Glow Bal』とは
番組名の『Glow Bal』には、「Glow（輝く）」「Bal（人々が集う場所／バル）」、そして「Global（世界的な）」という3つの想いが込められています。
世界へ挑戦し続けるアスリート、アーティスト、クリエイターたちが、リラックスした空間（バル）で、自らの原動力や葛藤、そして未来への展望を語り尽くします。
■ メインMC
清宮レイ
2003年8月1日生まれ 埼玉県出身
乃木坂46の4期生メンバーとして2018年から活動。
2024年に卒業し、現在はその演技力や語学力を活かし、舞台や俳優業など、表現者として新たなステージで活動。
- コメント -
新番組のMCを務めます、清宮レイです。
海外で活躍されているゲストの皆様のお話は、とても刺激的で、新しくて、毎週ワクワクしながら収録に望んでいます。
この番組を訪れる方々にとって、MCとして心地よい場所を作っていけたらと思っています。
週末のお供に、ぜひよろしくお願いします。
■ 初回ゲスト
初回ゲストには、日テレ・東京ヴェルディベレーザ所属の村松智子選手と眞城美春選手が出演。
3/28（土）に控えるAFC女子チャンピオンズリーグ準々決勝に向けた熱い意気込みや、清宮レイによる英語でのアドバイスシーンも必見。
村松智子
1994年10月23日生まれ 東京都出身
ベレーザの守備陣を長年支え続ける絶対的なリーダー
眞城美春
2007年2月5日生まれ 東京都出身
チームを引っ張るテクニック抜群の司令塔
■試合概要
AFC女子チャンピオンズリーグ 準々決勝
日時：2026年3月28日（土）14:00キックオフ
対戦：東京ヴェルディベレーザ（日本）vs スタリオン・ラグナFC（フィリピン）
会場：東京スタジアム（東京）
また、本試合の観戦チケットは現在販売中です。
大会の詳細およびチケット購入については、以下の公式ページをご確認ください。
チケット購入はこちら(https://weleague-ticket.pia.jp/clubs/beleza.jsp)
【番組概要】
* 番組名： Glow Bal(https://www.youtube.com/channel/UCnlDkBwhO4LRVu6_ylsNfTQ)（グローバル）
* 配信プラットフォーム： YouTube（公式チャンネル）
* 配信開始日： 2026年3月26日 （以降は毎週金曜19時公開を予定）
* 公式SNS
Instagram：＠glowbal_official(https://www.instagram.com/glowbal_official)
X：@glowbalofficial(https://x.com/glowbalofficial)
TikTok：＠glow_bal(https://www.tiktok.com/@glow_bal)
【運営会社】
社名 : 株式会社 Bennu(ベヌウ)
設立 : 2020年2月
代表者: 代表取締役 高木 啓太
本社 : 東京都渋谷区神宮前 2-18-19 the Folks 3C
URL : https://bennuinc.com