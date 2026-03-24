清宮レイが MC に挑戦！世界へ挑む 挑戦者の光 を届ける新番組『Glow Bal』が YouTubeで配信開始。

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株式会社Bennu

株式会社 Bennu（本社：東京都渋谷区）は、世界を舞台に活躍する挑戦者たちの情熱と軌跡を紐解く YouTube 新番組『Glow Bal（グローバル）』の配信を開始いたします。





■ 番組コンセプト：『Glow Bal』とは


番組名の『Glow Bal』には、「Glow（輝く）」「Bal（人々が集う場所／バル）」、そして「Global（世界的な）」という3つの想いが込められています。


世界へ挑戦し続けるアスリート、アーティスト、クリエイターたちが、リラックスした空間（バル）で、自らの原動力や葛藤、そして未来への展望を語り尽くします。


■ メインMC
清宮レイ


2003年8月1日生まれ　埼玉県出身


乃木坂46の4期生メンバーとして2018年から活動。


2024年に卒業し、現在はその演技力や語学力を活かし、舞台や俳優業など、表現者として新たなステージで活動。


- コメント -


新番組のMCを務めます、清宮レイです。


海外で活躍されているゲストの皆様のお話は、とても刺激的で、新しくて、毎週ワクワクしながら収録に望んでいます。


この番組を訪れる方々にとって、MCとして心地よい場所を作っていけたらと思っています。


週末のお供に、ぜひよろしくお願いします。






■ 初回ゲスト


初回ゲストには、日テレ・東京ヴェルディベレーザ所属の村松智子選手と眞城美春選手が出演。




3/28（土）に控えるAFC女子チャンピオンズリーグ準々決勝に向けた熱い意気込みや、清宮レイによる英語でのアドバイスシーンも必見。



村松智子


1994年10月23日生まれ　東京都出身


ベレーザの守備陣を長年支え続ける絶対的なリーダー



眞城美春


2007年2月5日生まれ　東京都出身


チームを引っ張るテクニック抜群の司令塔



■試合概要


AFC女子チャンピオンズリーグ 準々決勝


日時：2026年3月28日（土）14:00キックオフ


対戦：東京ヴェルディベレーザ（日本）vs スタリオン・ラグナFC（フィリピン）


会場：東京スタジアム（東京）



また、本試合の観戦チケットは現在販売中です。


大会の詳細およびチケット購入については、以下の公式ページをご確認ください。


チケット購入はこちら(https://weleague-ticket.pia.jp/clubs/beleza.jsp)



【番組概要】


* 番組名： Glow Bal(https://www.youtube.com/channel/UCnlDkBwhO4LRVu6_ylsNfTQ)（グローバル）


* 配信プラットフォーム： YouTube（公式チャンネル）


* 配信開始日： 2026年3月26日 （以降は毎週金曜19時公開を予定）


* 公式SNS


Instagram：＠glowbal_official(https://www.instagram.com/glowbal_official)


X：@glowbalofficial(https://x.com/glowbalofficial)


TikTok：＠glow_bal(https://www.tiktok.com/@glow_bal)



【運営会社】


社名　: 株式会社 Bennu(ベヌウ)


設立　: 2020年2月


代表者: 代表取締役 高木 啓太


本社　: 東京都渋谷区神宮前 2-18-19 the Folks 3C


URL　: https://bennuinc.com