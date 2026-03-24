KID PHENOMENON 4月1日発売シングル「Mirror」、3月25日より先行配信決定！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

先頃、3月12日から18日にかけてアメリカ・テキサス州オースティンで開催された、世界最大級の音楽・映像複合フェス「SXSW 2026」に、一般公募から選出され出演した7人組ダンス＆ボーカルグループKID PHENOMENON。個性際立つパフォーマンスで現地に鮮烈な印象を残し、大きな注目を集めた彼らが、ニューシングル「Mirror」を明日25日0:00より先行配信することが決定した。

KID PHENOMENON

「Mirror」はKID PHENOMENON 通算7作目のシングルで、4月1日に発売を予定している2026年最初の作品。これまで、グループ結成の契機となったオーディションでの落選経験や、逆境に立ち向かう強さ、自分自身と向き合いながら夢を追い続ける姿をテーマに、エッジの効いたサウンドで楽曲を発表してきた彼ら。本作では一転、リアルなZ世代が抱える矛盾や葛藤にフォーカスし、その複雑な感情を歌詞に投影。飲み込んできた想いや、いつしか口にしなくなった本音を、飾らない言葉で紡ぎながらも、メロディアスに昇華し、新たな一面を提示する意欲作に仕上がっている。

Mirror（初回生産限定盤 SRCL-13614～5）Mirror（通常盤 SRCL-13616）

なお、KID PHENOMENONは「SXSW 2026」出演後も意欲的な海外活動が続き、4月にはバンコク最大級のソンクラーン音楽イベント『SUPERFLUID 2026 at King Power Rangnam』に出演することも決定している。

■先行配信

KID PHENOMENON「Mirror」3/25(水)0:00配信スタート

https://KIDPHENOMENON.lnk.to/MirrorAW

■発売情報

KID PHENOMENON 7thシングル「Mirror」

発売日：2026年4月1日(水)

・初回生産限定盤 SRCL-13614～5 定価 \2,500（税抜価格\2,273）

・通常盤 SRCL-13616 定価 \1,500（税抜価格\1,364）

＜収録内容＞

Disc-1 CD

1. Mirror

2. Magic

3. Chosen Ones

Disc-2 DVD ※初回盤のみ付属

NEO EXILE SPECIAL LIVE 2025 at LaLa arena TOKYO-BAY

1. Party Over There

2. Cinderella

3. Unstoppable

4. Sparkle Summer

5. クロスロード

■フリーイベント情報

3月29日(日) ららぽーと豊洲（東京都）

4月 5日(日) イオンレイクタウンkaze（埼玉県）

■ライブ・イベント出演情報

Tune Live 2026

4月4日(土) 豊洲PIT

http://tunelive.jp/

EXILE LIVE 2026 "THE REASON" ～PERFECT YEAR Special～

4月21日(火)、22日(水) 東京ドーム

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40392/

KID PHENOMENON LIVE TOUR 2026 “KIDS00’s”

7月11日(土) 岐阜club-G

7月19日(日) 広島クラブクアトロ

7月20日(月) 山口周南RISINGHALL

7月25日(土) 新潟LOTS

8月2日（日）Cube garden

8月09日(日) 京都FANJ

8月15日(土) 仙台Rensa

8月16日(日) 盛岡CLUB CHANGE WAVE

8月29日(土) SOUNDSHOWERark

9月 3日(木) ダイアモンドホール

9月 5日(土) GORILLA HALL OSAKA

9月 6日(日) GORILLA HALL OSAKA

9月12日(土) 熊本B.9V1

9月13日(日) DRUM LOGOS

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40358/

■KID PHENOMENON プロフィール

東京の新世代カルチャー”TOKYO NEO POP”を表現する7人組ダンス＆ボーカルグループ。独自のスタイルから繰り広げるパフォーマンスを武器に、若き才能たちが新たな現象を東京から世界に巻き起こす。2023年8月デビュー。

＜メンバー＞

夫松 健介/それまつ けんすけ(22)

遠藤 翼空/えんどう つばさ(21)

岡尾 琥珀/おかお こはく(20)

佐藤 峻乃介/さとう しゅんのすけ(19)

川口 蒼真/かわぐち そうま(19)

山本 光汰/やまもと こうた(19)

鈴木 瑠偉/すずき るい(18)

＜SNS＞

【Official site】https://www.kidphenomenon.jp/

【YouTube】https://youtube.com/@KID_PHENOMENON_

【X】 https://x.com/_KID_PHENOMENON

【Instagram】 https://www.instagram.com/kid_phenomenon/

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@kid_phenomenon

【Facebook】https://www.facebook.com/people/Kid-phenomenon/61579957228310/