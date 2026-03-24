Spa LaQua（スパ ラクーア）× Rainmakers スパ ラクーアと大人気ヘアケアブランド「anummy（アニュミー）」、「Sorule（ソルレ）」のコラボ企画で至福のヘアケア体験をお届け！

株式会社Rainmakers

株式会社Rainmakers（本社：東京都中央区、代表取締役：宇佐美眞）が展開する、伸ばすを楽しむダメージヘアケアブランド「anummy（アニュミー）」と、やわらかさから理想の髪をつくるセルフケアブランド「Sorule（ソルレ）」は、東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア（東京都文京区）とコラボレーションいたします。

本コラボでは、4月1日（水）～30日（木）は「anummy」、5月1日（金）～31日（日）は「Sorule」との企画を実施。仕事終わりのリフレッシュにぴったりな夜間限定「ナイトプラン」では、「anummy」または「Sorule」のシャンプー＆トリートメントのトライアルパウチをプレゼントいたします。また、女性浴室内には特別な装飾とともに、両ブランドのシャンプー&トリートメントを実際にお試しいただけるコーナーを設置。ブランドの世界観や魅力を存分に体感いただけます。さらに、スパ ラクーア9F（ヒーリング バーデ内）Dayoffcafe にて、「anummy」のトライアルパウチ付きコラボドリンク3種を4月1日（水）～30日（木）の期間限定で販売いたします。

スパならではの贅沢なバスタイムのひとときに、「anummy」と「Sorule」のアイテムを使って、特別なヘアケア体験をお楽しみください。

Spa LaQua（スパ ラクーア）× Rainmakers コラボ企画 詳細

コラボ企画１. いつもの夜を非日常に。「ナイトプラン」

プラン内容：入館料＋ノベルティ（「anummy（アニュミー）」3種または「Sorule（ソルレ）」2種のサンプルの中からいずれか1点）

※サンプルの種類はお選びいただけませんので、あらかじめご了承ください。

期間：2026年4月1日（水）～5月31日（日）

※5月3日（日・祝）～6日（水・振休）を除く

料金：ベーシック料金日 2,500円

※通常お一人様最大1,000円引き（ベーシック料金3,500円）

※ベーシック料金日以外は差額をお支払いいただきます。

※深夜1:00～6:00のご利用、ならびにベーシック料金日以外は差額をお支払いいただきます。

受付時間：19:00以降

※ご利用には東京ドームシティアプリ（無料）のダウンロードが必要です。（東京ドームシティアプリ利用ガイド https://www.tokyo-dome.co.jp/app/）

※各セットプランのご利用は、期間内で1回のみとなります。プランの併用はできません。

※回数券利用や、他のクーポンとの併用はできません。

※入館料は日にちにより異なります。詳細は公式ホームページ内のカレンダー表記料金をご参照ください。

コラボ企画２. 女性浴室内にて「anummy」、「Sorule」を体験

女性浴室内に特別な装飾を施し、伸ばすを楽しむダメージヘアケアブランド「anummy」と、やわふわ髪を目指す本質ケアブランド「Sorule」のシャンプーやトリートメントがお試しいただけるコーナーを設置いたします。

期間：2026年4月1日（水）～5月31日（日）

場所：女性浴室内

装飾イメージ

商品イメージ

コラボ企画３. Spa LaQua（スパ ラクーア）× anummy コラボドリンク販売

スパ ラクーア9Fの「Dayoffcafe」にて、「anummy」のサンプルがセットになった限定ドリンクメニューを販売いたします。

ドリンクは、3タイプのシャンプー&トリートメントそれぞれをイメージした全3種類をご用意。

期間：2026年4月1日（水）～30日（木）

場所：「Dayoffcafe」（9F）

メニュー ：とろけるメルティピーチ、さらっとシルキーブルースカッシュ、ぎゅっとレスキューレモンスカッシュ

※無くなり次第終了します。

※ドリンクのイメージに合わせたサンプルをお渡しします。

料金：各700円

コラボドリンクイメージ

「anummy（アニュミー）」 商品紹介

＜さらさらタイプ＞

髪の絡まりやぺたつきをケアし、

うるおいさらさら、うるつよ髪（※）へ

※ ダメージケアで、うるおいのあるしなやかな髪になること

アニュミー リペアシルキーシャンプー 350mL

アニュミー リペアシルキートリートメント 350mL

各1,540円（税込）

トライアルパウチ （シャンプー10mL+トリートメント10mL）

143円（税込）

＜しっとりタイプ＞

髪の毛のくせや広がりをケアし、

しっとりまとまる、うるつよ髪（※）へ

※ ダメージケアで、うるおいのあるしなやかな髪になること

アニュミー リペアメルティシャンプー 350mL

アニュミー リペアメルティトリートメント 350mL

各1,540円（税込）

トライアルパウチ（シャンプー10mL+トリートメント10mL）

143円（税込）

＜ハイダメージケアタイプ＞

度重なるカラーやブリーチ、

縮毛矯正によるハイダメージ髪も、

うるつよ髪（※）へ

※ ダメージケアで、うるおいのあるしなやかな髪になること

アニュミー レスキューブーストシャンプー 350mL

アニュミー レスキューブーストトリートメント 200g

各1,650円（税込）

トライアルパウチ（シャンプー10mL+トリートメント10g）

143円（税込）

「Sorule（ソルレ）」 商品紹介

＜AQUA LINE＞

カサつきがちな地肌をしっとり保湿

水面に溶けるようなしっとり感で、

毛先までまとまる“うるやわ髪”へ

3月25日（水）全国発売

ソルレ ソフニングアクアシャンプー 400mL 1,650円（税込）

ソルレ ソフニングアクアトリートメント 300g 1,760円（税込）

サシェ（シャンプー10mL+トリートメント10g） 220円（税込）

＜BREEZE LINE＞

ベタつきがちな地肌をすっきり保湿

風でほどけるサラリとした指通りで、

ふわり羽のような“さらやわ髪”へ

4月9日（木）全国発売

ソルレ ソフニングブリーズシャンプー 400mL 1,650円（税込）

ソルレ ソフニングブリーズトリートメント 300g 1,760円（税込）

サシェ（シャンプー10mL+トリートメント10g） 220円（税込）

ブランド紹介

【anummy】

髪を伸ばす時間そのものを楽しむダメージヘアケアブランドとして、 2026年3月に誕生。カラーやブリーチ、日々の摩擦によるダメージに寄り添う処方設計で、髪質や髪悩みに応じた3タイプのシャンプー・トリートメントと、なりたい仕上がりに合わせて選べるアウトバスアイテムを展開しています。

＜公式サイト＞

https://beautyfarm.co.jp/shop/pages/anummy

【Sorule】

「理想の髪の正体は、やわらかさでした」

髪の本質に立ち返り、やわらかさから理想の髪をつくるセルフケアブランド。サロン帰りのような誰もが無意識に求めている“触れたくなるやわらかさ”という髪の触感を大切にし、日々のケアで迷わず選べて、自然に使い続けられる“やわらかさ”を追求するアイテムを展開。髪と心、どちらにも寄り添いながら、毎日の中に“やわらかさ”を育んでいきます。

＜公式サイト＞

https://sorule.com/

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353