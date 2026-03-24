今年の9月に控える第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)のTEAM JAPAN、日本代表候補選手が決定しyukakina選手が3月22日の選手発表会に参加！

株式会社LeGAMEArneb with WoG のyukakina選手6種目20名の日本代表候補選手が決定

Identity V 第五人格 - Asian Games Versionの代表選手とコーチは下記の8名と決定致しました。

【ハンター】

AKa選手（REJECT）

yukakina選手（Arneb with WoG）

【サバイバー】

City選手（REJECT）

Katsuki選手（FENNEL）

maeken選手（FENNEL）

Soba選手（REJECT）

Unpyi選手（REJECT）

【コーチ】

Tokiコーチ（AXIZ WAVE）

32年ぶりに日本で開催される第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)で正式なメダル種目として実施されるeスポーツ競技に向けて、JESUは国内の統括競技団体として、7種目9タイトルについてTEAM JAPAN（日本代表選手）候補の選手選考を進めていました。

今回は3月21日(土)と22(日)の2日間、愛知・名古屋アジア大会の競技会場でもあるAichi Sky Expoにて実施した最終選考競技会において、未確定だった日本代表候補選手が決定しました。

愛知・名古屋アジア大会のeスポーツ競技については、先に発表している「Identity V 第五人格 -Asian Games Version」と、「ポケモンユナイト」とあわせ、現在までに6種目8タイトルに出場する20名の日本代表候補選手が決定しました。残る1種目である「PUBG Mobile Asian Games Version」については、ただいま選考基準を策定中との事で後日の発表となる。

Arneb with WoG（AWG）所属のyukakina選手は以前、大会に臨むにあたり「大きな舞台なので緊張もありますが、それ以上にこのステージで戦えることをワクワクしています。 深呼吸して気持ちを整えて、これまで積み上げてきたものをしっかり出し切りたいです！」とコメントしています。

e-sportsチーム「Arneb」とは？

運営母体「株式会社LeGAME（2009年設立、資本金5,000万円、代表取締役 向 雄大）」が運営するe-sportsチーム。2022年1月17日にチームが発足。Arnebとはうさぎ座の恒星の名前からとっており、うさぎをモチーフとした、「あるらび」というマスコットもいる。過去の戦績としては、クラッシュロワイヤル部門「2023年世界3位」、第五人格部門「COA世界大会2年連続出場、2024年秋季大会準優勝」、APEX Legends「2025年ALGSアメリカ大会セミファイナル出場」。

第五人格部門はアマチュアチームのWoG（World of General）が合流したためArneb with WoGという名称で活動している。