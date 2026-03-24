adieu（上白石萌歌）、新曲「ブルーアワー」4月1日(水)に先行配信決定！更にそれに先駆けて“その時間にだけ”ラジオ先行解禁へ

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

adieuの新曲「ブルーアワー」が、4月1日(水)に先行配信されることが決定した。更に全国のFM・AMラジオ局にて、特定の時間帯にのみオンエアされる先行企画の実施も。

本企画は、3月25日（水）から3月31日（火）までの期間中、夜と朝の境界にあたる“ブルーアワー”の時間帯（早朝5:00-7:00）に限り、「ブルーアワー」をいち早く聴くことができるという企画だ。

“ブルーアワー”とは、日の出前や日没後に訪れる、空が深い青に染まるわずかな時間。すべての輪郭がやわらかく溶け出し、街も心も、まだ名前を持たない静けさに包まれる。

その時間にだけ流れる音楽。

それは、ただ楽曲を“聴く”というよりも、時間そのものと重なり合う体験に近い。

ブルーアワーという“曖昧な時間”の中でのみ共有されてきたこの楽曲は、4月1日、ついにその輪郭を広げ、まだ名前のつかない感情が、音として解き放たれる。

なお、EP『adieu 5』は4月22日（水）にリリース。

さらに5月30日（土）にはKT Zepp Yokohamaにてワンマンライブ「adieu LIVE 2026 bleuir」の開催も控えている。

夜が終わる直前、あるいは始まる直前。

その境界で鳴っていた音は、やがて、誰かの朝へと届いていく。

▼先行配信曲

「ブルーアワー」

配信日：2026年4月1日（水）

https://adieu.lnk.to/bluehour

▼商品情報

EP『adieu 5』

発売日：2026年4月22日（水）

初回生産限定盤

9,800円（税込）＜SRCL-13674～5＞

CD＋BD

※紙ジャケット仕様

※初回盤限定特典封入

BD収録内容

・adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-

・adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり- Behind the scenes

・「ブルーアワー」MUSIC VIDEO Behind the scenes

通常盤

3,800円（税込）＜SRCL-13676＞

CD：全6曲収録

商品詳細

https://adieu.lnk.to/adieu5_PKG

【CD収録楽曲】

「元気？」

Words and Music：Satoko Shibata

Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）Cooperation with Yaffle

「泣いてしまいそう」

Words and Music：Jiro Yanase（betcover!!）

Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）Cooperation with Yaffle

「ブルーアワー」

Words and Music：luvis

Arrangement：luvis

「ナイトバード」

Words and Music：Hiyune（chilldspot）

Arrangement：Rikimaru Sakuragi（prodz）Cooperation with Yaffle

「植物園」

Words and Music：澤部渡（スカート）

Arrangement：knoak Cooperation with Yaffle

「Untitled」

Words and Music：Jeremy Quartus（Nulbarich）

Arrangement：Yuka Kawabata（prodz）Cooperation with Yaffle

All Arrangement Cooperation with Yaffle

◎公演情報

【adieu LIVE 2026 bleuir】

2026年5月30日（土）KT Zepp Yokohama

OPEN 17:30 START 18:30

スタンディング\8,800(税込)

2F指定席 \9,300（税込）

ドリンク代\600 別途

https://eplus.jp/adieu/

■adieu プロフィール

上白石萌歌のクリエイティブコンソーシアム。 2017 年秋、映画「ナラタージュ」同名主題歌シングルにてデビュー。

その歌声は、[時を止める歌声]と称され、多くの反響を呼ぶ。

2019 年、1st miniAL「adieu 1」リリース

2021 年、2nd miniAL「adieu 2」リリース 初のワンマンLIVE「adieu First Live 2021 -a plus- 」を東京・Zepp DiverCity にて開催

2022 年9月、3rd mini AL「adieu 3」リリース 初TOUR「adieu Tour 2022 -coucou-」9月東京・LINE CUBE SHIBUYA、10月大阪・な んばHATCHにて開催

2023 年7月、自身初の映像作品となる、 「[adieu TOUR 2022 -coucou-] at LINE CUBE SHIBUYA 2022.9.24」をリリース 8 月にはスタンディングでのワンマンライブ、「coucou -夏のつどい-」を渋谷WWW Xにて 開催

2024 年11月、約2年ぶりのアルバム「adieu 4」をリリース。 8 月には自身初の夏フェスとなる「SUMMER SONIC」にも出演し、 12 月開催のワンマンライブ「adieu LIVE 2024 mare -冬のあまやどり-」もソールドアウト。

2025 年には海外、香港でのフェスに招聘されるなど活躍の幅を拡げ、本年は4月に5枚目となるEP「adieu 5」のリリースを控えている。

■adieu SNS

Official Site: https://www.adieu-web.com/

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