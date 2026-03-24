GameWith光、DetonatioN FocusMeとのスポンサー協賛契約を発表

株式会社GameWith

株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「当社」）が提供するインターネット回線サービス「GameWith光」は、子会社である株式会社DetonatioN（本社：東京都港区、代表取締役社長：梅崎伸幸、以下「DetonatioN」）が運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」（以下「DFM」）とスポンサー協賛契約を締結したことを発表いたします。

■GameWith光とは

GameWith光は、オンラインゲームを快適に楽しみたい方に向けたゲーム特化のインターネット回線サービスです。IPv4 over IPv6による混雑回避や、低遅延・安定通信を支えるネットワーク設計を通じて、FPSやTPSなどのオンラインゲームはもちろん、配信・視聴まで快適な通信環境の提供を目指しています。

GameWith光：https://gamewith-hikari.gamewith.co.jp/

■スポンサー締結の背景と目的

DFM所属選手やストリーマーにとって、低遅延かつ安定した通信環境は、日々の練習やオンラインでの大会出場に必要不可欠です。オンラインゲームを快適に楽しみたいユーザーに向けて、低遅延かつ安定した通信環境の提供を目指してきたGameWith光は、それを叶えてくれる素晴らしいインターネット回線です。その回線の価値を、より多くのゲーマーやeスポーツファンに届け、競技・配信・視聴といった幅広いゲーム体験を支える通信インフラとしての認知拡大を図ると共に、GameWithのeスポーツ事業とインターネット回線事業の親和性を高めることで、事業の拡大に役立ててまいります。

■GameWith光とDFMの今後の取り組み

GameWith光とDFMは、以下のプロジェクトを推進してまいります。

・ゲームを快適に楽しむための通信環境価値の発信

プロのコメントや実測データ、動画コンテンツなどを通じて、低遅延・安定通信の価値を発信します。

・ファンとの接点創出と認知拡大

コラボLPや公式SNSでの施策を通じて、GameWith光とDFMの取り組みをより多くのユーザーに届けます。

・継続的なコラボレーション展開

所属選手・ストリーマーとの連携、ブランドムービー制作などを通じて、継続的な発信を進めてまいります。

また今回のスポンサー協賛契約を記念した、「DFM × GameWith光」特設ウェブサイトが公開されております。

DFM所属選手・ストリーマーの実測データで通信品質をご確認いただけますので、ぜひご覧ください。

「DFM × GameWith光」特設ウェブサイト： https://gamewith-hikari.gamewith.co.jp/dfm

▼GameWith光 SNS

X ：https://x.com/GameWith_Hikari

Youtube：https://www.youtube.com/@gamewithhikari

Tiktok：https://www.tiktok.com/@gamewith_hikari_official

株式会社GameWith

■株式会社GameWithについて

株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。



■株式会社GameWith 会社概要

社名：株式会社GameWith

代表者：代表取締役社長 今泉 卓也

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2013年6月3日

事業内容：ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ゲーマー向けISP事業、ならびにゲームに関連する新規事業

資本金：553百万円（2025年5月末時点）

URL：https://gamewith.co.jp/



※ GameWithの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社GameWithの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

株式会社DetonatioN

■DetonatioN FocusMeについて

DetonatioN FocusMe（DFM）は、世界大会出場経験を豊富に有する国内トップレベルのプロｅスポーツチームです。50名以上の選手、ストリーマー、スタッフを擁し、「世界の舞台での勝利」を理念に掲げています。

2025年に創設14周年を迎えた、日本で最も長い歴史を持つプロeスポーツチームの一つであり、日本・韓国・台湾の三拠点から国際リーグに参戦しています。

また、Esports World Cup 2025では、日本のチームとして唯一、クラブチャンピオンシップランキングで14位を獲得し、国際的な評価も高いチームです。

DetonatioN FocusMe ウェブサイト：https://team-detonation.net/

DetonatioN FocusMe X：https://x.com/team_detonation

DFM eSports X：https://x.com/DFMeSports

DFM VALORANT X：https://x.com/DFM_VALORANT

DFM 第五人格 X：https://x.com/DFM_IDV

DetonatioN FocusMe YouTube：https://www.youtube.com/@DetonatioNFocusMe

DetonatioN FocusMe VALORANT YouTube：https://www.youtube.com/@DFMVALORANT

DetonatioN FocusMe 第五人格 YouTube： https://www.youtube.com/@DFM-IdentityV



■株式会社DetonatioN概要

社名：株式会社DetonatioN

代表者：代表取締役社長 梅崎 伸幸

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2015年6月15日

事業内容：プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」の運営、選手・ストリーマーのマネジメント業務、eスポーツコンサルティングなど

資本金：10百万円（2025年5月末時点）

URL：http://detonation.jp/