野球好きな女子のためのラジオ番組制作イベントが開催決定！　4/13までエントリー受付！

株式会社マシェバラ

好評開催中のリアルイベント「真剣劇場！ガチトーーク プロ野球編」

本企画では「真剣劇場！ガチトーーク プロ野球編」 スピンオフのラジオ番組を制作！



ミッション達成であなたの冠ラジオ番組を作りましょう！

番組のテーマは推し球団、推し選手、試合実況etc 野球に関することなら、なんでも可能です！

【概要】

ネット配信サービス「マシェバラ」の獲得ポイントでミッション達成を目指す企画です。

企画ページ：https://www.mache.tv/event/bbgachiradio/detail/

【ミッション達成 特典】

◯50万ポイント達成

冠ラジオ番組制作 ※スペシャルゲストあり



◯40万ポイント達成

冠ラジオ番組制作

【冠ラジオ番組の配信について】

Spotify / ApplePodcasts / AmazonMusicで配信。

また、マシェバラのラジオアーカイブ機能でも配信されます。

番組制作：ガチトーーク制作委員会

【ラジオ番組の制作について】

ミッション達成された方の希望や意向に沿って番組作りをして参ります。

ゲストに関しましては、可能な限り希望のキャスティングに沿えるようご相談させていただきます。



▼「ガチトーーク」に過去出演いただいたゲスト

岩本勉さん（元日本ハムファイターズ）、ギャオス内藤さん（元ヤクルトスワローズ）

ＧＧ佐藤さん（元西武ライオンズ）、荒波翔さん（元 DeNAベイスターズ）

坂井遼太郎さん（元プロ野球審判員）、山田みきとしアナウンサー、ジントシオさん

槇嶋範彦さん（実況アナウンサー）、えのきどいちろうさん、タモンズ安部さん（オリックス芸人）等

【募集要項】

・審査対象コンテンツ・スケジュールに参加・利用できる16歳～40歳までの女性

・事務所の有無、活動歴不問

・ミッション達成後、ラジオ収録（下記）に参加できる方

収録日：4月8日（水）、15日（水）、22日（水）、29日（水）

朝9:00～12:00くらいの時間帯を予定

収録場所：マシェバラスタジオ（東京・渋谷）

【オーディションスケジュール】

エントリー締め切り：4月9日（木）正午12:00

配信期間：3月20日（金）12:00 ～ 4月19日（日）24:00

【エントリーの流れ】

▼アカウントの発行からエントリーまで自動で行う場合（フリーで活動されている方向け）

■STEP1：「マシェバラ」のアプリ、またはパソコン用サイトからアカウントを発行

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live

・パソコン用サイト：https://www.mache.tv/



■STEP2：メニュー内の「ライバー登録」から、ライバー（配信者）として登録



■STEP3：メニュー内の「募集中のイベント」からイベントにエントリー

※”ガチトーークラジオ プロ野球編 ～2026開幕シーズン～”というイベントにご応募ください。

書類審査後、イベントに正式エントリーとなります。

▼必要事項を記入して申し込む場合（プロダクションのご担当者様や、所属タレント様向け）

下記の応募フォームよりご応募ください。

https://mache.jp/event-entry/?entry=press_bbgachiradio



参加希望のオーディション名は”ガチトーークラジオ”とご記載ください。

書類審査通過後に「マシェバラ」の配信アカウントを発行し、アカウント情報をメールでお知らせ致します。



配信のやり方や機能の説明につきましては、アプリ内にマニュアルをご用意しております。

撮影スケジュールやご出演料などの詳細につきましては、担当者よりご案内致します。



エントリー方法がご不明な場合は、サービス内のお問い合わせフォームからご連絡いただけましたらサポート致します。

マシェバラについて https://www.mache.tv/(https://www.mache.tv/)

テレビ・雑誌・映画などメディアとのタイアップ企画や、ファン参加型のオーディション・ミスコンテスト、オンライン撮影会など、様々な配信を行っています。

配信を視聴することで無料ポイント「スマイル」が溜まり、スマイルを使ってライバーを応援したり、コミュニケーションを取ることができます。

【価格】基本無料

※一部、有料のギフトや有料の配信があります



【アプリ】

・iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id878554907

・Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=air.vjsol.macheV.live



【配信方法】

https://www.mache.tv/landing/wanted/



【公式サイト／SNS】

・サイト：https://www.mache.tv/

・X：https://twitter.com/MacheVariety

・YouTube：https://www.youtube.com/user/macheTV/