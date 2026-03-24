YOSHIDA & Co. 90th Anniversary Project 015「HELLO KITTY × PORTER」を発売します。

株式会社 吉田

ハローキティは、1974年の誕生以来、老若男女を問わず多くの人々に愛されてきた日本生まれの国民的キャラクターです。一昨年に誕生から50周年を迎え、いまや多くの国と地域で展開されるグローバルアイコンとなっています。

本コラボレーションは、綿ボンディング生地にプリントしている「ポーター」に扮したオリジナルデザインのハローキティと、ふっくらと立体的に再現したトレードマークの赤いリボンのディテールが魅力です。



吉田カバン90周年を記念するこのスペシャルコレクションには、バッグ、ウォレットをはじめ、ハローキティのぬいぐるみ、Tシャツ、キーチャームなど、PORTERオリジナルのデザインをあしらったアイテムが揃っています。

バッグ、ウォレットの表地はブラックとレッドの2色展開で、ハローキティとハート柄を組み合わせプリントした美しい光沢のあるナイロン生地を採用しました。ボンディング加工を施し、ふっくらとした手触りが特徴です。

裏地には、ハローキティの白や赤いリボン、青いオーバーオールからインスピレーションを得た3色のカラーを取り入れました。

発売日 / 販売店舗

＜吉田カバンオフィシャルオンラインストア抽選販売スケジュール＞

■抽選応募期間：2026年3月24日（火）19:00頃～3月26日（木）15:00まで

■当選者発表・購入日：2026年3月27日（金）

※抽選販売に関する詳細については、吉田カバンオフィシャルオンラインストアをご確認ください。

＜店舗発売日＞

2026年3月28日（土）

※各店舗での販売方法については、各InstagramアカウントもしくはPORTER公式アプリをご確認ください。

こちらのアイテムは下記店舗のみの限定発売です。

＜販売店舗＞

・PORTER flagship store

・PORTER（銀座、新宿、神戸）

・PORTER EXCHANGE（渋谷、大阪）

・PORTER STAND

・KURA CHIKA by PORTER（渋谷、横浜、福岡）

・POTR（池袋、名古屋、札幌）

・KURA CHIKA by PORTER HONG KONG

・PORTER KOREA（アックジョン、イテウォン、プサン）

・PORTER BANGKOK

・吉田カバンオフィシャルオンラインストア

・DOVER STREET MARKET GINZA E-SHOP

・三越伊勢丹オンラインストア

※完全数量限定のため在庫がなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※吉田カバンオフィシャルオンラインストアではステッカーは販売いたしません。

※海外店舗ではＴシャツやキーチャームなどの取り扱いがない場合もございます。

※バッグ、ウォレット、ソフトトイには90周年限定の特別な巾着が付属します。

※生地の裁断箇所によって、商品一点ごとのパターン(柄)が異なります。お選びいただけませんので、あらかじめご了承ください。

アイテム詳細RUCKSACK \115,5002WAY DUFFLE BAG \88,000SACKPACK \99,000PARTY BAG \77,0002WAY LONG WALLET \60,500MULTI POUCH \36,300SOFT TOY \14,300KEY CHARM１. \3,300KEY CHARM２. \3,300STICKER \2,750TEE１.（S～XL） 各\7,700 ※写真は裏面TEE２.（S～XL） 各\7,700 ※写真は裏面

販売に関する詳細情報はこちら

吉田カバンオフィシャルオンラインストア(https://www.yoshidakaban.com/news/1707.html)

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