セラムで整えて、パッドで仕上げる！MEDIHEALからW集中ケアシリーズが登場

株式会社韓国高麗人蔘社

誰もが手軽に取り入れられるダーマスキンケアソリューションを提案し、

世界中で支持を集めてきた韓国発のダーマコスメティックブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」。

そんなMEDIHEALから、20秒に1本売れている(※1)集中ケアをサポートする「スクエアセラム」と、

人気のトナーパッドを手軽に試せる「トナーパッド 14枚入りパウチ」が新登場。

トナーパッド 14枚入りパウチ 全4種は2026年3月24日(火)(※2)より順次、スクエアセラム 全4種は

2026年3月31日(火)(※2)より順次、全国のバラエティショップ、GMS、ドラッグストア(※3)にて

販売を開始します。MEDIHEALの日本正規販売代理店は、

韓国コスメの卸ならびに専門店「COSME Re:MAKE」の運営を展開する、

株式会社韓国高麗人蔘社 ( 所在地：東京都新宿区、代表取締役：金拏侖）です。

セラムで整えてパッドで仕上げる MEDIHEALの新スキンケア

韓国発のダーマコスメティックブランド

メディヒールは、シートマスクやトナーパッド

などのスキンケアアイテムを展開し、

国内外のビューティーアワードで

数々の受賞歴を持つ人気ブランドです。

メディヒールのスキンケアは、肌悩み(※4)に

合わせて選べるシンプルなケアソリューション

設計が特徴。毎日のスキンケアに取り入れやすいアイテムとして多くの消費者に支持されています。

今回登場する「スクエアセラム」は、

肌コンディションを整える美容液シリーズ。

さらに人気のトナーパッドシリーズから、

持ち運びに便利な14枚入りパウチタイプが

新登場しました。セラムで肌を整えた後に

トナーパッドを重ねて使うことで、うるおいを

与えながら肌をすこやかに保つ

スキンケアを提案します。

スクエアセラム・トナーパッド一覧

スクエアセラム×トナーパッド W集中ケア TIP

スクエアセラム全4種 内容量：40ml 価格：2,420円(税込)トナーパッド全4種 内容量：14枚(28ml)(※12) 価格：440円(税込)

スクエアセラム 全4種

内容量：40ml 価格：2,420円(税込)

マデカッソシド(※5)ブレミッシュリペア(※6)セラム

ゆらぎがちな肌バリア(※15)をサポート。

くすみ(※4)をケアし、澄んだ肌へ

・ 乾燥などでゆらぎやすい肌をケアしたい方

・ より集中的にスペシャルケア感のあるアイテムを取り入れたい方

+ セラム1本に凝縮したくすみ(※4)ケアソリューション

純度98％(※16)マデカッソシド(※5)・ツボクサエキス(※5)・TECA(※17)・ナイアシンアミド(※5) が、くすみ(※4)肌をケアし、すこやかで透明感(※7)のある肌へ。

+ FLEX-SOME(TM)

メディヒール独自の特許技術を採用し、粒子を柔軟にすることで角質層まで浸透。

しっとりすこやかな肌へと導く。

PDRN(※8)リフティング(※6)セラム

年齢を感じやすい肌のキメを整え、つやめくグロウ(※7)肌へ

・ 毛穴目立ち(※18)やハリ不足(※4)が気になる方

・ 乾燥による弾力不足が気になる方

+ セラム1本に凝縮した弾力ケアソリューション

分子サイズの小さい、ブルガリアンローズ由来の純度99％(※16)

低分子PDRN(※8)が肌のうるおいとやわらかさをサポートし、

どの角度から見てもハリのある印象肌へ。

+ 艶めくグロウ(※7)スキン

光を反射する肌の凸凹にアプローチし、ツヤ感のあるなめらかな肌印象へと導く。

ティーツリー(※10)カーミング(※6)ハイドラセラム

肌のコンディションと油水分バランス(※9)

を整えてしっとりとした肌へ

・ 肌のコンディションを整えたい方

・ 油水分バランス(※9)を整え、ゆらぎのない肌を目指している方

+ セラム1本に凝縮した肌荒れケアソリューション

純度99％(※16)のティーツリー(※10)にヒアルロン酸(※19)をプラス。

水分補給+油水分バランス(※9)を整え、すこやかな肌印象へ。

+ FLEX-SOME(TM)

メディヒール独自の特許技術を採用し、皮膚の構造を模した粒子配合のエッセンスが

肌の角質層まで浸透。

コラーゲン(※11)ファーミングボリューム(※6)セラム

ハリ不足の肌にうるおいを与え、もちっとした肌へ

・ ハリ不足がお悩みの方

・ 毛穴目立ち(※18)を集中的にケアしたい方

+ セラム1本に凝縮した弾力ケアソリューション

不純物を除去し3度分解した、毛穴より35,000倍小さな粒子の純度98％(※16)

300Daコラーゲン(※11)が肌の角質層まで浸透。触れた瞬間、もちっと弾む肌へ。

+ 水分チャージでもっちり弾力肌へ

角質層までうるおいを届け、引き締まったような、なめらかな肌印象へと導く。

トナーパッド全4種

内容量：14枚(28ml)(※12) 価格：440円(税込)

マデカッソシド(※5)ブレミッシュ(※6)パッド

乾燥などでゆらぎやすい肌をケアしたい方へ

+ 純度98%(※16)マデカッソシド(※5)配合

ツボクサの主要成分である、マデカッソシド(※5)をリポソーム技術で包み込み、角質層まで浸透。

+ CICA 6X(※21)COMPLEX

乾燥によるくすみ(※4)や肌荒れをケアし、すこやかな肌印象へと導く。

PDRN(※8)リフティング(※6)パッド

乾燥により目立つ毛穴が気になる方へ

+ 純度99%(※16)ローズPDRN(※8)配合

動物性よりも250倍小さい植物性PDRN(※8)成分が、角質層まで浸透。

+ バイオエマルゾーム技術

メディヒール独自の特許技術を採用し、成分を低分子化。

毛穴(※18)・ハリ不足が目立つ肌へとアプローチ。

ティーツリー(※14)トラブルカーミング(※6)パッド

繰り返す肌トラブル(※4)でお悩みの方へ

+ 純度99%(※16)ティーツリー(※14)配合

低分子化した高純度(※16)ティーツリー(※14)が角質層まで浸透。

+ TEATREE 5X(※22)COMPLEX

5種類のティーツリー複合成分(※22)がゆらぎがちな肌をサポート。

コラーゲン(※11)ファーミング(※6)パッド

ハリ不足な肌がお悩みの方へ

+ 純度98%(※16)低分子コラーゲン(※11)配合

低分子化した高純度(※16)コラーゲン成分(※11)が角質層まで浸透。

+ PEPTIDE 7X(※23)COMPLEX

7種(※23)のペプチド複合成分が年齢による肌悩み 「エイジングケア(※24)」をサポート。

MEDIHEAL（メディヒール）について

韓国のL&P COSMETIC社が、「すべての人が自分本来の美しさを最大限に引き出せるように」

という理念のもと開発したダーマコスメティックブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」。

2012年のローンチ以来、「複雑なスキンケアプロセスを1枚のシートマスクで代替する」

という新しい発想のもと、様々な肌の悩みに合わせた手軽で実用的なスキンケアを提供する

グローバルブランドへと成長してきました。

中でも、世界中で高い人気を誇るシートマスクは、これまでに世界45カ国以上で

累計33億枚以上を販売(※25)するなど、広く支持を集めています。

公式Instagram https://www.instagram.com/mediheal_jp/

公式X https://twitter.com/mediheal_jp

公式TikTok https://www.tiktok.com/@mediheal_japan

公式LINE https://line.me/R/ti/p/@795zmnnh

【MEDIHEAL】日本正規販売代理店 株式会社韓国高麗人蔘社

2008年設立。2011年より韓国コスメの輸入代理事業を開始し、これまでに20ブランド以上の

日本正規代理店として数多くの韓国コスメブランドを日本に展開し、今日の一大ブームを牽引。

また、2012年、韓流カルチャーの中心地である新大久保に直営の韓国コスメ専門店をオープン。

現在「COSME Re:MAKE」として首都圏・関西を中心に全国11店舗を展開しています。

＜会社概要＞

会社名 ㅣ 株式会社 韓国高麗人蔘社

代表者 ㅣ 金拏侖（キム ナユン）

設立日 ㅣ 2008年2月

所在地 ㅣ 東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン 2302号

事業内容ㅣ 1.韓国化粧品並びに美容雑貨・健康食品の製造

2.韓国化粧品並びに美容雑貨・健康食品の輸入および卸売販売業、小売業

Official Site http://www.koraininginsha.jp/jp/

Instagram https://www.instagram.com/remake_official/

EC https://remake-official.jp/

LINE https://x.gd/H7Gf0

(※1)韓国公式EC販売数量基準(2023/10/12~18) (※2)店頭出荷日となり、購入可能日は各店舗により異なります。(※3)一部店舗では取り扱いがない場合があります。(※4)乾燥による(※5)整肌成分 (※6)本製品の「ブレミッシュリペア」「リフティング」「カーミング」「ファーミングボリューム」「ブレミッシュ」「トラブルカーミング」「ファーミング」は商品名であり、医薬品的な効能・効果を示すものではありません。 (※7)うるおいを与えることによる肌印象のこと。(※8)DNA-Na（保湿成分）(※9)肌の油分と水分を補い保つこと。(※10)4-テルピネオール、ティ―ツリー葉水、ティーツリー葉油、ティーツリーエキス、ティーツリー葉エキス（すべて整肌成分）(※11)加水分解エクステンシン（整肌成分）(※12)コラーゲンは内容量14枚(30ml)、PDRNは内容量14枚(32ml)となります。(※13)「トナーパッド」シリーズ 国内外受賞実績の推計（~2026年3月時点／自社調べ）(※14)4-テルピネオール（整肌成分）(※15)角質層にうるおいを与えること (※16)純度の数値は配合成分に関する参考値であり、製品の効果を保証するものではありません。(※17)マデカッソシド、マデカシン酸、アシアチコサイド、アシアチン酸（すべて整肌成分）(※18)乾燥により毛穴が目立つ肌状態のこと (※19)ヒアルロン酸Ｎａ（保湿成分）(※20)ヴィーガン成分で動物由来原料を使用していないこと (※21)ツボクサエキス, ツボクサ葉エキス, ツボクサ根エキス, アシアチコシド, マデカシン酸, アシアチン酸（すべて整肌成分）(※22)４-テルピネオール, ティーツリー葉水, ティーツリー葉油, ティーツリー葉エキス, ティーツリーエキス（すべて整肌成分） (※23)アセチルヘキサペプチド-８、トリペプチド-１銅、パルミトイルペンタペプチド-４、パルミトイルトリペプチド-１、トリペプチド-１、ヘキサペプチド-９、ノナペプチド-１（すべて整肌成分）(※24)年齢に応じたうるおいケア (※25)2026年2月末時点・L&P社出荷実績に基づく

【PR関連のお問い合わせ、校正確認お貸出しに関する問い合わせ先】

メディア・グローブ メディヒールPR事務局 担当：安田 志穂

メール：mediheal-pr@mediaglobe.co.jp 電話：080-3575-3941（安田携帯）