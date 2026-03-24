【ハンドボール】第49回全国高等学校ハンドボール選抜大会【1日目結果】
公益財団法人日本ハンドボール協会
■大会期間：3月24日（火）～29日（日）
大会1日目結果一覧
本日、2026年3月24日より大分県大分市・別府市を舞台に「第49回全国高等学校ハンドボール選抜大会」が開幕しました。
その競技1日目の試合結果をお知らせします。
男女各9試合が行われ、地元・大分県の男子・大分雄城台高等学校、女子・大分鶴崎高等学校などが2回戦へとコマを進めました。
詳細は、試合日程・結果ページ(https://handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=&sm=g&ed=&eid=385)をご覧ください。
■大会期間：3月24日（火）～29日（日）
■開催場所：サイクルショップコダマ大洲アリーナ、クラサス武道スポーツセンターA、Bコート、別府市総合体育館（べっぷアリーナ）、大分舞鶴高校多目的競技場
■配信情報：全試合を動画時代! 公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@DougaJidai)にて配信します。[再生リスト](https://www.youtube.com/playlist?list=PLofCCoba4CMMEYPF5xI1UudlodHT5V4i7)
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