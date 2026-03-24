iPhone 17のベスト相棒！MagSafeで背中にピタッ、充電もデータ転送もこれ1台で完結

深圳市奥睿科电子商务有限公司

iPhone 15シリーズ以降、USB-C端子が採用されたことで外付けストレージの活用が劇的に便利になりました。でも、「ハブを繋ぐとケーブルがぶら下がって邪魔…」と感じたことはありませんか？

周辺機器のイノベーターORICOから、その悩みを完璧に解消する最新アイテム**「Air5」が登場。今なら期間限定のダブル割引**で、驚きの2,000円台で購入可能です。

ORICO Air5が選ばれる3つの理由

1. MagSafe対応！iPhoneの背面に吸着

強力なマグネットを搭載。iPhone 15/16/17の背面にピタッとくっつくので、動画撮影中もケーブルが邪魔にならず、手持ち撮影が驚くほど安定します。

2. SD/TFカード 3.0同時読み取り

一眼レフで撮った高画質な写真や動画を、そのままiPhoneへ。SDカードとmicroSD（TF）カードの2枚同時読み取りに対応しているため、データの整理もあっという間です。

3. 100W PD急速充電ポート搭載

「データ転送中にバッテリーが切れる」心配はもう不要です。最大100WのPDパススルー充電に対応。MacBook AirやiPad Pro、最新のiPhoneをフルスピードで充電しながら作業を続けられます。

💰 【3月30日まで】最大36%以上の超得セール！

通常価格でも十分に魅力的なこの製品ですが、今回は**「ページ内クーポン」と「限定プロモコード」の併用**で、過去最安級の価格になります。

通常価格\3,990

限定プロモコードORICOAIR5C (20% OFF)

商品ページ割引20% OFF クーポン適用

最終割引価格\2,553

高機能なMagSafeハブが2,500円ちょっとで手に入る、またとないチャンスです。

🛒 おトクに購入する手順

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⚠️ タイムリミット！ セール終了は 2026年3月30日 23:59 (JST) です。

特にiPhone 17/16ユーザーや、Vlogを撮るクリエイターの間で話題の商品のため、在庫切れにご注意ください。

まとめ

iPhoneを「ただのスマホ」から「プロのクリエイティブツール」へ。MagSafe対応のORICO Air5なら、デスクでも外出先でも、スマートに拡張性を手に入れられます。この春、あなたのiPhoneライフを劇的にアップグレードしませんか？

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